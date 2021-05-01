Весна на Арабатці: кращі локації морського узбережжя, де вже чекають туристів

Відпочинок на морі навесні - прекрасна ідея для тих, хто скучив за узбережжям Азову за час холодів. Цілорічний курорт Арабатська стрілка та Генічеськ - одні з кращих місць для великодніх вихідних і травневих свят.

Але які місця для весняного відпочинку краще вибрати? Куди поїхати на пікнік і заодне насолодитися приголомшливими видами на море? Пропоную вам список кращих місць для відпочинку в ці святкові дні.

Особливості поїздки на Арабатську стрілку: що варто знати

Перерахуємо головні особливості Арабатської стрілки навесні:

- мала кількість туристів, що дозволяє відпочивати безпечно;

- прийнятні ціни в готелях за рахунок того, що "пік" сезону буде пізніше;

- близькість історичних локацій і можливості для екскурсій та активного відпочинку.

Арабатка володіє однією дуже важливою перевагою, актуально для туристів в цю пору року. Йдеться про великі території, які практично не заповнені людьми. Це може стати одним з аргументів на користь проведення вихідних у регіоні з урахуванням нинішньої епідеміологічної обстановки.

Фото: Весна на Арабатській стрілці (Олексій Войцеховський)

Тут ви зможете знайти для себе величезну кількість варіантів, де зупиниться для проживання або куди сходити, і при цьому не перетинатися з великим скупченням людей.

Насичене йодом морське повітря буде зовсім незайвими, адже це дуже корисно як для лікування, так і для профілактики захворювань дихальних шляхів. А цікаві місця і визначні пам'ятки Арабатки дозволять вам провести час цікаво, користю й отримати незабутні враження.

Храми та історичні локації

У зв'язку з наближенням свята, найактуальнішим стане відвідування служб в кафедральному соборі Різдва Богородиці, який знаходиться в Генічеську та храму святого Георгія Побідоносця в Генічеській Гірці.

Фото: Храм у Генгірці (Олексій Войцеховський)

Крім релігійного аспекту, споруди цих церков є місцевими історичними та культурними пам'ятками, тому ступінь вашої релігійності не має абсолютно ніякого значення, а двері храмів відкриті для всіх. Особливо - у свято Великодня.

Природа: протоки, озера і затоки

Набережна протоки Тонка у Генічеську. Можливо, вона здасться запущеною і недоглянутою (почасти так і є), але там відкриваються приголомшливі види, особливо - з залізного моста, який є курортним символом міста. Відмінне місце для прогулянки – ви точно не пошкодуєте.

Затока Сиваш цікава в будь-який час року, але з настанням весни там дуже красиво. І найкращим способом дослідити цю локацію буде запис на екскурсію в один з місцевих екскурсійних клубів.

Фото: Генічеський міст (Олексій Войцеховський)

Якщо ж ви хочете охопити все і відразу, при цьому долучитися до локальної Азовської кухні й Генічеських рецептів, то гастрономічна екскурсія стане кращим вибором. Де б ви не зупинилися, обов'язково відвідайте легендарне Рожеве озеро. Вже зараз там можна побачити просто інопланетні пейзажі, зробити відмінну фотосесію і набрати унікальної рожевої солі.

Фото: Рожеве озеро - "перлина" Приазов'я (namori.com.ua)

До слова, на Арабатці є ще й Зяблівськое озеро. Раджу звернути увагу і на нього, оскільки ця водойма не поступається за своєю красою більш відомому рожевому, а в деяких моментах і перевершує його.

Термальний відпочинок і озера

Радонові Термальні джерела є головною і цілорічної пам'яткою. Також вони важливі у бальнеологічному аспекті. Всього на території Арабатської Стрілки - три родовища, і кожне знаходиться в одному з населених пунктів.

Фото: Різноманітність озер - одна з особливостей регіону (Олексій Войцеховський)

Заведено вважати, що найцікавішим і найбільш розвиненим в контексті інфраструктури на сьогодні є родовище Чокрак, а також - комплекс Арабатські терми, побудований на його місці в селищі Стрілкове. Там само знаходиться і легендарне Гліцеринове озеро.

Ще одне чарівних місць для відвідування або пікніка на природі - обриви затоки Сиваш. Це щось просто неймовірне. Але не забувайте, що таку красу негоже псувати залишеним сміттям, пластиковими й скляними пляшками, тому відпочивайте культурно та обов'язково прибирайте за собою!

Фото: Обриви затоки Сиваш - місце величної краси (Олексій Войцеховський)

Ну і, звичайно, все морське узбережжя Арабатки стане чудовим місцем для різноманітного відпочинку, а якщо дозволять погодні умови, то і для купань. Засмагати вам точно не завадить ніяка погода.

А якщо морська вода в травні не встигне прогрітися до комфортних для вас температур, то скупатися завжди можна на солоному озері в Щасливцевому або у гарячих джерелах.

Я постарався розповісти про найцікавіші та значущі локації регіону, але насправді їх набагато більше. І, цілком можливо, що якусь із забутих мною ви відкриєте для себе самостійно. Гарного відпочинку, світлих свят та міцного здоров'я!

Нагадаємо, раніше ми писали, які локації для подорожей в Україні стануть для вас справжнім відкриттям.

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