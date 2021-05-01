Весна на Арабатке: лучшие локации морского побережья, где уже ждут туристов

Отдых на море весной - прекрасная идея для тех, кто соскучился за побережьем Азова за время холодов. Круглогодичный курорт Арабатская Стрелка и Геническ - одни из лучших мест для пасхальных выходных и майских праздников.

Но какие места для весеннего отдыха лучше выбрать? Куда поехать на пикник и заодно насладиться потрясающими видами на море? Предлагаю вам список лучших мест для отдыха в эти праздничные дни.

Особенности поездки на Арабатскую Стрелку: что стоит знать

Перечислим главные особенности Арабатской Стрелки весной:

- небольшое количество туристов, что позволяет отдыхать безопасно;

- приемлемые цены в гостиницах за счет того, что "пик" сезона будет позднее;

- близость исторических локаций и возможности для экскурсий и активного отдыха.

Арабатка обладает одним очень важным преимуществом, актуальным для туристов в это время года. Речь идет о больших территориях, которые практически не заполнены людьми. Это может стать одним из аргументов в пользу проведения выходных в регионе с учетом нынешней эпидемиологической обстановки.

Фото: Весна на Арабатской Стрелке (Алексей Войцеховский)

Здесь вы сможете найти для себя огромное количество вариантов, где остановится для проживания или куда сходить, и при этом не пересекаться с большим скоплением людей.

Насыщенный йодом морской воздух будет совсем нелишними, ведь это очень полезно как для лечения, так и для профилактики заболеваний дыхательных путей. А интересные места и достопримечательности Арабатки позволят вам провести время интересно, пользой и получить незабываемые впечатления.

Храмы и исторические локации

В связи с приближающимся праздником, самым актуальным станет посещение служб в кафедральном соборе Рождества Богородицы, который находится в Геническе и храма святого Георгия Победоносца в Генической Горке.

Фото: Храм в Генгорке (Алексей Войцеховский)

Кроме религиозного аспекта, здания этих церквей являются местными историческими и культурными достопримечательностями, поэтому степень вашей религиозности не имеет совершенно никакого значения, а двери храмов открыты для всех. Особенно - в праздник Пасхи.

Природа: проливы, озера и заливы

Набережная пролива Тонкий в Геническе. Возможно, она покажется запущенной и неухоженной (отчасти так и есть), но там открываются потрясающие виды, особенно - с железного моста, который является курортным символом города. Отличное место для прогулки – вы точно не пожалеете.

Залив Сиваш интересен в любое время года, но с наступлением весны там очень красиво. И самым лучшим способом исследовать эту локацию будет запись на экскурсию в один из местных экскурсионных клубов.

Фото: Генический мост (Алексей Войцеховский)

Если же вы хотите охватить все и сразу, при этом приобщиться к локальной Азовской кухне и Геническим рецептам, то гастрономическая экскурсия станет лучшим выбором. Где бы вы ни остановились, обязательно посетите легендарное Розовое озеро. Уже сейчас там можно увидеть просто инопланетные пейзажи, сделать отличную фотосессию и набрать уникальной розовой соли.

Фото: Розовое озеро - "жемчужина" Приазовья (namori.com.ua)

К слову, на Арабатке есть еще и Зябловское озеро. Советую обратить внимание и на него, так как этот водоем не уступает по своей красоте более известному Розовому, а в некоторых моментах и превосходит его.

Термальный отдых и озера

Радоновые термальные источники являются главной и круглогодичной достопримечательностью. Также очень важны в бальнеологическом аспекте. Всего на территории Арабатской Стрелки - три месторождения, и каждое находится в одном из населенных пунктов.

Фото: Разнообразие озер - одна из особенностей региона (Алексей Войцеховский)

Принято считать, что самым интересным и развитым в контексте инфраструктуры на сегодняшний день является месторождение Чокрак, а также - комплекс Арабатские термы, построенный на его месте в поселке Стрелковое. Там же находится и легендарное Глицериновое озеро.

Еще одно волшебное место для посещения или пикника на природе - обрывы залива Сиваш. Это нечто просто невероятное. Но не забывайте, что такую красоту негоже портить оставленным мусором, пластиковыми и стеклянными бутылками, поэтому отдыхайте культурно и обязательно убирайте за собой!

Фото: Обрывы залива Сиваш - место величественной красоты (Алексей Войцеховский)

Ну и, конечно, все морское побережье Арабатки станет великолепным местом для разнообразного отдыха, а если позволят погодные условия, то и для купаний. Загорать вам точно не помешает никакая погода.

А если морская вода в мае не успеет прогреться до комфортных для вас температур, то искупаться всегда можно на Соленом озере в Счастливцевом или в же горячих источниках.

Я постарался рассказать о самых интересных и значимых локациях региона, но на самом деле их намного больше. И, вполне возможно, что какую-то из забытых мной вы откроете для себя самостоятельно. Хорошего отдыха, светлых праздников и крепкого здоровья!

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