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Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 07:35
Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом Фото: Куда поехать на пикник на озере (pixabay.com)
Автор: Ганна Дубовська

Куди поїхати на шашлики та рибалку в оточенні красивої природи

Весна завжди приносить із сонечком і першими листочками пікнічно-шашличний настрій. Так хочеться вибратися з рідними та друзями на природу, подихати свіжим повітрям, насолодитися гарними пейзажами та задовольнити апетит ароматним шашличком чи бутербродами з гарячою кавою або чаєм з термоса.

І тут постає вічне питання – куди поїхати на пікнік? І щоб місце було малолюдним, тихим і гарним. Місця для пікніків у Києві назвати малолюдними й тихими язик не повертається. Усюди - люди.

Тож пропоную розширити пікнічну географію та майнути за місто, але не дуже далеко від Києва, щоб дорога не стала випробуванням. І сьогодні ми познайомимося з трьома маловідомими, але від того не менш гарними місцями для відпочинку на природі. Усі вони різні, але відповідають таким критеріям:

  • Наявність водойми та лісу;
  • Можливість посмажити шашлики та порибалити;
  • Мальовничі краєвиди.

Колишній кар’єр, а нині - Блакитне озеро

Це озеро не даремно назвали Блакитним. Його чиста вода, залежно від погоди, змінює свій колір від сталево-блакитного до смарагдового з синім відтінком.

Озеро розташоване за Бородянкою, біля села Нове Залісся і виникло разом з цим самим Новим Заліссям.

Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом

Фото: Захід сонця на Блакитному озері (Ганна Дубовська)

Село побудували 1986-го року для переселенців з Зони відчуження. Для задоволення потреб будівництва розроблявся піщаний кар’єр, який заповнився підземними джерелами - і народив озеро з прозорою водою.

Від станції метро "Академмістечко" до озера автівкою їхати близько години, але дорога неважка, адже Варшавська траса - рівнесенька і з гарною розміткою, що дозволяє не думати про цілість підвіски, а милуватися пейзажами. (Любителі історії можуть по дорозі заїхати в Мироцьке на руїни палацу Остен-Сакенів).

У Бородянці на кільці повертайте праворуч. За Бородянкою дорожнє покриття вже не ідеальне, але цілком стерпне. За знаком "20" поверніть ліворуч, на лісову дорогу, и за 200 метрів перед вашими очима буде озеро Блакитне.

Відео: Ідеальне місце для пікніку - Озеро Блакитне під Києвом (youtube.com/Непопсовая Ukraine)

При в’їзді на озеро влітку зазвичай найбільша кількість відпочивальників, бо тут досить довга берегова лінія без очерету з положистим піщаним входом у воду.

Ті ж, хто бажає усамітнитися, проїжджають уздовж берега далі. Між очеретяними заростями часто трапляються невеличкі підходи до води, там берег трохи крутіший, але підійти до води теж можна без проблем.

Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом

Фото: На Блакитному озері біля села Нове Залісся (Ганна Дубовська)

З трьох сторін водойму обіймає сосновий ліс, у якому подекуди трапляються березові гаї. А з одного боку з озером межує дике поле, за яким видніє село Нове Залісся.

Береги озера - дикі, без будь-якого благоустрою, тож для комфортного відпочинку беріть із собою стільці, столик та мангал.

Єдина проблема Блакитного озера в тому, що подекуди трапляється сміття. Тому може знадобитися прибирання перед пікніком.

Координати Блакитного озера: 50°40'48"N 29°59'12"E.

Два озера в Петрушках

Природа нагородила село Петрушки цілим каскадом озер, але наша увага буде прикута до озер Чорне та Кошара.

Від станції метро "Житомирська" на авто ви доїдете сюди хвилин за 20: спочатку їдете Житомирською трасою, а в селі Мила повертаєте на Петрушки. Дорожнє покриття вас радуватиме впродовж усього шляху. Лише коли ви повернете з вулиці Шевченка в Петрушках до пляжу на озері Чорному, оці останні 650 метрів будуть неприємними, із вибоїнами.

Відео: Куди поїхати на пікнік? Озера Чорне та Кошара в Петрушках (youtube.com/Непопсовая Ukraine)

За лісом ви побачите невеликий, але облаштований пляж. Від дороги його відділяють дерев’яні стовпчики та молоді, нещодавно посаджені сосни, щоб ні в кого не було спокуси заїхати на територію пляжу на автівці.

Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом

Фото: Озеро Чорне в селі Петрушки (Ганна Дубовська)

Пляж - трав’янистий, із мальовничим старим дубом. Є майданчик з сіткою та піщаним покриттям для пляжного волейболу. Діти можуть побавитися в пісочниці. Є кілька лавок для медитативного споглядання водної гладіні та мальовничого протилежного берега – крутого і порослого лісом. Також можна розташуватися не на самому пляжі, а в сосновому лісі поруч із ним, у затінку.

В озері можна ловити рибу. Влітку тут купаються, берег – положистий, вхід у воду піщаний. Можна розміститися на траві, підстеливши плед, бо на пляжі – приємна рівна трав’яниста поверхня. Для смаження шашликів беріть із собою мангал, щоб не залишати по собі чорних згарищ.

Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом

Фото: Озеро Кошара (Ганна Дубовська)

Видно, що за порядком на пляжі та в лісі біля нього стежать: сміття практично немає, а біля дороги є великий сміттєвий контейнер.

Бонусом буде мальовниче озеро Кошара, яке розташувалося через дамбу від Чорного озера. У його краєвидах є щось від Скандинавії.

Координати Чорного озера: 50°24'43.7"N 30°09'18.3"E.

Озеро Нижнє в Круглику – райське місце для риболовлі та пікніка

Відео: Озеро Нижнє в Круглику (youtube.com/Непопсовая Ukraine)

Від метро "Теремки" на авто ви доїдете сюди хвилин за 15-20. Це озеро не просто дуже гарне, а й доглянуте.

Підприємство, яке займається тут рибним господарством, стежить за порядком: берег озера розбитий на сектори для риболовлі, є столики з лавочками, стаціонарні мангали, урни та контейнери для сміття, туалети, парковка. Чистота тут практично ідеальна.

Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом

Фото: Краєвиди навколо озера Нижнє у Круглику (Ганна Дубовська)

На одному березі росте сосново-дубовий ліс: звідси відкривається краєвид на протилежний берег зі вербами та селом Круглик.

Якщо ж ви - естет, вам краще розташуватися на тому самому березі з вербами. Тоді ви бачитимете тільки водну гладінь та ідеальний сосново-дубовий берег. До того ж, на цьому березі буде чим зайнятися вашим дітям, бо тут є дитячий майданчик.

Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом

Фото: На одному із берегів озера Нижнє розташований сосново-дубовий ліс (Ганна Дубовська)

У цієї ідилії є недолік – риболовля тут платна (від 150 грн), а купатися заборонено. Оренда столика з лавками – 300 грн. А от за використання мангалів гроші не беруть.

Навіть якщо ви не рибалка і не хочете влаштовувати пікнік, приїдьте в це чарівне місце на прогулянку!

Координати озера Нижнє в селі Круглик: 50°17'46.3"N 30°27'22.4"E.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Україні можна політати на повітряній кулі.

Також пропонуємо почитати, де можна побачити унікальну фортецю, не виїжджаючи до Європи.

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