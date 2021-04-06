Велич Сходу: кращі локації Йорданії для незабутньої подорожі

Одна з найзагадковіших країн, які можуть відкрити для себе українські туристи в 2021 році – Йорданія. Це країна двох морів, "марсіанської" пустелі, біблійних місць та археологічних пам'яток.

В Йорданію їдуть поєднувати пляжний відпочинок з барвистими екскурсіями в атмосфері східної казки.

Щоб відчути велич Сходу, туристам радять побачити найдавніше скельне місто Петра, де розташовувалася стародавня столиця Набатейського царства. Це місто визнане одним із семи чудес світу.

Але в країні є ще чимало барвистих локацій, які варто відвідати туристам.

Екскурсії для незабутніх вражень

Перелік місць, які варто відвідати туристам у Йорданії, назвали на сайті Hand Luggage Only.

Фото: Петра в Йорданії (pixabay.com)

Петра (Petra) - феноменальне місце, яке часто є основною причиною, з якої багато людей відвідують Йорданію. Протягом тисячоліть це красиве історичне місто на величезній території дає уявлення про набатейску культуру. Під час відвідування Петри ви прогуляєтеся приголомшливими каньйонами, дослідите стародавні різьблені храми і побачите фантастичні місця, такі як Казначейство, Ель-Дейр і Великий храм.

Гора Небо (mount Nebo) - цей хребет на узвишші в самому серці Йорданії є священним місцем, і ймовірно тут Мойсею був відкритий вид на Землю Обітовану.

На вершині гори Небо вам відкривається панорамний краєвид на навколишній пейзаж, а в ясні дні навіть зможете побачити Ізраїль.

Фото: Руїни в Джераші (wikipedia.org)

На вершині цього священного пагорба знаходяться залишки стародавньої церкви і велика закрита територія, на якій збереглися дивовижні мозаїки, які все ще переливаються кольором.

Ваді Рам (Wadi Rum) - в Йорданії є велика територія, яка вважається пустелею. Ваді Рам - одна з найвідоміших областей для відкриттів. Там приголомшливий краєвид, повний золотих дюн, скельних утворень і невеликих таборів у пустелі.

Фото: Пустеля Ваді Рам (wikipedia.org)

У деяких турах можна покататися на верблюдах, заночувати в пустелі, скуштувати традиційної йорданської кухні і перетнути цей регіон на відкритих джипах.

Не обманюйте себе, думаючи, що, раз ви збираєтеся в пустелю, то не потрібно тепло одягатися. Пустелі утворюються через різкі перепади температур, тому, незважаючи на те, наскільки жарко може бути вдень, вночі стає холодно. Це неймовірний досвід і одне з кращих місць в Йорданії, щоб провести ніч в пустелі.

Мертве море (Dead Sea) – досить кумедне явище і одне з найцікавіших місць в Йорданії. Завдяки високому вмісту солі в Мертвому морі можна вільно плавати, не пірнаючи під воду - дуже своєрідне відчуття. Кожен може віддаватися розслабленню там, навіть якщо ви не дуже добре вмієте плавати.

Фото: Мертве море (booking.com)

Мертве море оточене фантастичними курортами і готелями, тому цей район стане відмінним місцем на вашому маршруті, щоб розслабитися і побалувати себе.

Джераш (Jerash) - одне з найбільш добре збережених римських міст у світі. Розташований недалеко від сучасного міста Джераш, Гераса є "домівкою" для безлічі дивних стародавніх руїн.

Вивчаючи цей цікавий район, слід відвідати фантастичний храм Аполлона, арки Адріана, Форум (широку овальну площу) з його півколом з розкішно декорованих колон і прекрасно збережений римський амфітеатр.

Фото: Овальний форум в Джераші (wikipedia.org)

Джераш дійсно дає можливість поглянути на давню історію Йорданії і на власні очі побачити винахідливість римлян в тій частині світу.

Мадаба (Madaba) - місто, розташоване в північно-західному регіоні Йорданії приблизно в 30 км від Аммана. Місті зберіг риси справжньої йорданської культури разом з вражаючими історичними пам'ятками.

Найпримітніша з них - церква Святого Георгія, в якій знаходиться важлива карта Мадаби. Карта Мадаби - це неймовірно захоплююча мозаїка, на якій зображена карта Близького Сходу з давніх часів.

Фото: Мозаїчна карта Мадаби (wikipedia.org)

На карті можна побачити важливі місця, такі як Єрусалим, Хеврон, Віфлеєм і Середземне море. Обов'язково відвідайте, якщо у вас буде можливість.

Правила в'їзду для українців

З 15 січня в Йорданському Хашимітському Королівстві скасували обов'язковий карантин для іноземців, які прибувають в країну.

В Йорданію можна потрапити регулярним рейсом, долетівши в країну за 3,5 години. Для відвідування українським туристам не потрібно дотримуватися карантину. За правилами в'їзду необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом: його ставлять в аеропорту вильоту. Також необхідно на йорданській платформі оплатити (50 доларів) повторний ПЛР-тест, який роблять після. Після оплати турист отримає ще один код. Від тестів звільнені діти віком до 5 років.

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Фото: Пустеля в Йорданії (pixabay.com)

Якщо другий тест виявляється негативним, то здоровий турист звільняється від карантину і може вільно подорожувати країною. Якщо тест виявиться позитивним – іноземця відправлять в лікарню лікуватися за свій рахунок.

Тому всім мандрівникам, що збираються в Йорданію, необхідно мати поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування COVID-19.

Детальну інформацію щодо в'їзду іноземців на територію Королівства можна знайти на за посиланням visitjordan.gov.jo.

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