Дорожче Мальдів: розкішні острови в Індійському океані відкрилися для туристів

З 25 березня українці можуть їхати на Сейшели

Сейшельські Острови відкрили кордони для туристів зі всього світу 25 березня, ставши однією з небагатьох країн, які можуть приймати відвідувачів практично без будь-яких обмежень. Влада країни встигла провакцинувати майже все місцеве населення.

Міністр закордонних справ і туризму Сільвестр Радегонде повідомив, що з 95 000 населення країни отримали першу дозу вакцини 90%, а другу дозу - 39%, повідомив телеканал RFI. В країні використовувалися вакцини Sinopharm і AstraZeneca китайського виробництва.

"В кінці тунелю є світло. Ми відчуваємо, що можемо безпечно відкрити країну для відвідувачів ", - сказав каналу міністр.

Темпи бронювання обнадіюють

Туризм є основною галуззю країни в Індійському океані - згідно зі звітом Міжнародного торгового центру, подорожі складають понад 50% економіки Сейшел. Початок пандемії коронавірусу в березні 2020 року зупинив потік туристів майже відразу.

Фото: Вид з готелю на Сейшелах (anantara.com)

"Пандемія COVID знищила економіку, ми буквально стояли на колінах", - сказав Радегонде, пояснюючи, що уряду довелося прийняти пакет підтримки для працівників.

Міністр уточнив, що попередні бронювання виглядають позитивно, відповідно до того, що уряд повідомляє авіакомпаніям.

"Це не буде раптовий наплив відвідувачів, він буде поступовим", - зазначив він. Чиновник додав, що уряд не має ілюзій, що прогрес у вакцинації означає, що країна вільна від Covid-19 і може зупинити його на 100%.

"Ми впевнені, що в змозі стримати будь-яку можливу інфекцію і впоратися з нею, ми робили це в минулому", - додав міністр.

Єдина країна, яка на цей час залишається закритою для Сейшел - це Південна Африка через її різновид вірусу.

Санітарні заходи на Сейшельських островах залишаться в силі, попри відкриття для туристів, зазначила Шерін Френсіс, генеральний директор Ради з туризму.

"Важливо захистити наше населення, а також мандрівників, використовуючи маски, соціальне дистанціювання і дезінфекцію", - сказала вона.

Згідно зі статистикою міністерства охорони здоров'я, на Сейшельському архіпелазі зареєстровано 3342 підтверджених випадків коронавірусу і 16 осіб померли.

Фото: Пляжі на Сейшелах (pixabay.com)

Правила в'їзду на Сейшели

Для поїздки на Сейшельські острови туристам потрібно буде отримати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години до поїздки. Документ потрібно буде пред'явити англійською мовою, і він повинен бути завірений мокрою печаткою.

Необхідно буде оформити страховку, яка буде покривати лікування та самоізоляцію. Також необхідний медичний дозвіл від департаменту охорони здоров'я Сейшел, яке турист отримує після заяви на сайті seychelles.govtas.com.

При заповненні заяви доведеться заплатити мито: 45 євро за дорослого, і 5 євро за дитину до 12 років. На сайті потрібно вказати паспортні дані, рейс, адресу проживання, результати тесту і медичну страховку. Термін розгляду заяви не перевищує 6 годин.

Для туристів будуть відведені 538 сертифікованих готелів.

Фото: Вілли на Сейшелах (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок на Сейшелах

Ми перевірили, скільки коштує тиждень відпочинку на двох на Сейшелах з авіаперельотом і харчуванням у форматі "лише сніданки" та "все включено" у першій половині квітня.

До слова, середня вартість відпочинку на Сейшелах з вильотом з України виявилося досить високою. Цінові пропозиції від низки місцевих готелів співставні з відпочинком на Мальдівах, а деякі - суттєво перевищують їх за вартістю.

У компанії "Farvater" відпочити в 3* готелі на острові Мае обійдеться у 2791 долар (81135 гривень) з вильотом 8 квітня. В 4* - від 83519 гривень з вильотом 14 квітня. Летіти туристи будуть на крилах Emirates Airline.

У туристичної компанії "HappyRest" – тиждень на цьому ж острові обійдеться в 3* готелі в 80098 гривень з вильотом 5 квітня, в 4* - від 95175 гривень, в 5* готелі з харчуванням "все включено" – 349862 гривні з вильотом 8 квітня.

Такий відпочинок підійде тим, хто вже відпочивав на Мальдівах і в Домінікані, і хоче відпочити на екзотичному курорті з високим рівнем сервісу.

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