Величие Востока: лучшие локации Иордании для незабываемого путешествия

Одна из самых загадочных стран, которые могут открыть для себя украинские туристы в 2021 году – Иордания. Это страна двух морей, "марсианской" пустыни, библейских мест и археологических достопримечательностей.

В Иорданию едут совмещать пляжный отдых с красочными экскурсиями в атмосфере восточной сказки.

Чтобы проникнуться величием Востока, туристам советуют увидеть древнейший скальный город Петра, где располагалась древняя столица Набатейского царства. Этот город признан одним из семи чудес света.

Но в стране есть еще много красочных локаций, которые стоит посетить туристам.

Экскурсии для незабываемых впечатлений

Список мест, которые стоит посетить туристам в Иордании, назвали на сайте Hand Luggage Only.

Фото: Петра в Иордании (pixabay.com)

Петра (Petra) - феноменальное место, которое часто является основной причиной, по которой многие люди посещают Иорданию. На протяжении тысячелетий этот красивый исторический город на огромной территории дает представление о набатейской культуре. Во время посещения Петры вы прогуляетесь по потрясающим каньонам, исследуете древние резные храмы и увидите фантастические места, такие как Казначейство, Эль-Дейр и Великий храм.

Гора Небо (mount Nebo) - этот возвышенный хребет в самом сердце Иордании является священным местом и предположительно здесь Моисею был открыт вид на Землю Обетованную.

На вершине горы Небо вам откроется панорамный вид на окружающий пейзаж, а в ясные дни даже сможете увидеть Израиль.

Фото: Руины в Джераше (wikipedia.org)

На вершине этого священного холма находятся остатки древней церкви и большая закрытая территория, на которой сохранились удивительные мозаики, все еще переливающиеся цветом.

Вади Рам (Wadi Rum) - в Иордании есть большая территория, которая считается пустыней. Вади Рам - одна из самых известных областей для открытий. Там потрясающий пейзаж, полный золотых дюн, скальных образований и небольших лагерей в пустыне.

Фото: Пустыня Вади Рам (wikipedia.org)

В некоторых турах можно покататься на верблюдах, ночевать в пустыне, поесть традиционной иорданской кухни и пересечь этот регион на открытых джипах.

Не обманывайтесь, думая, что, раз вы собираетесь в пустыню, то не нужно тепло одеваться. Пустыни образуются из-за резких перепадов температур, поэтому, несмотря на то, насколько жарко может быть днем, ночью становится холодно. Это невероятный опыт и одно из лучших мест в Иордании, чтобы провести ночь в пустыне.

Мертвое море (Dead Sea) – довольно забавное явление и одно из самых интересных мест в Иордании. Благодаря высокому содержанию соли в Мертвом море можно свободно плавать, не ныряя под воду - очень своеобразное ощущение. Каждый может предаваться расслаблению там, даже если вы не очень хорошо умеете плавать.

Фото: Мертвое море (booking.com)

Мертвое море окружено фантастическими курортами и отелями, поэтому этот район станет отличным местом на вашем маршруте, чтобы расслабиться и побаловать себя.

Джераш (Jerash) - один из наиболее хорошо сохранившихся римских городов в мире. Расположенный недалеко от современного города Джераш, Гераса обширен и является "домом" для множества удивительных древних руин.

Изучая этот интересный район, следует посетить фантастический храм Аполлона, арку Адриана, Форум (широкую овальную площадь) с его полукругом из роскошно декорированных колонн и прекрасно сохранившийся римский амфитеатр.

Фото: Овальный форум в Джераше (wikipedia.org)

Джераш действительно дает возможность взглянуть на древнюю историю Иордании и воочию увидеть изобретательность римлян в той части мира.

Мадаба (Madaba) - город, расположенный в северо-западном регионе Иордании примерно в 30 км от Аммана. Городе сохранил черты подлинной иорданской культуры вместе со впечатляющими историческими достопримечательностями.

Самая примечательная из них - церковь Святого Георгия, в которой находится важная карта Мадабы. Карта Мадабы - это невероятно увлекательная мозаика, на которой изображена подробная карта Ближнего Востока с древних времен.

Фото: Мозаичная карта Мадабы (wikipedia.org)

На карте можно увидеть важные места, такие как Иерусалим, Хеврон, Вифлеем и Средиземное море. Обязательно посетите, если у вас будет возможность.

Правила въезда для украинцев

С 15 января в Иорданском Хашимитском Королевстве отменили обязательный карантин для иностранцев, прибывающих в страну.

В Иорданию можно попасть регулярным рейсом, долетев в страну за 3,5 часа. Для посещения украинским туристам не нужно соблюдать карантин. По правилам въезда необходимо получить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом: его предъявляют в аэропорту вылета. Также необходимо на иорданской платформе оплатить (50 долларов) повторный ПЦР-тест, который делают по прилету. После оплаты турист получит еще один код. От тестов освобождены дети возрастом до 5 лет.

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Фото: Пустыня в Иордании (pixabay.com)

Если второй тест оказывается негативным, то здоровый турист освобождается от карантина и может свободно путешествовать по стране. Если тест окажется позитивным – иностранца отправят в больницу лечиться за свой счет.

Поэтому всем путешественникам, собирающимся в Иорданию, необходимо иметь полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19.

Подробную информацию касательно въезда иностранцев на территорию Королевства можно найти по ссылке visitjordan.gov.jo.

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