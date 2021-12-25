Масовий попит та ріст туризму. Українці встановили новий рекорд по поїздках до Туреччини

За рік в курортній країні побувало близько 2 мільйонів наших туристів
За 2021 рік у Туреччині побували рекордні два мільйони українських туристів. Про це у коментарі “Суспільному” повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.
“Близько 2-х мільйонів українців поїхало до Туреччини, минулого року — менше мільйона, тобто це доволі суттєвий ріст. Це, мабуть, спричинено тим, що більшість країн закриті, як і були довгий час. Такі, як країни Європейського союзу”, — пояснила Мар’яна Олеськів.
Голова відомства також додала, що спрогнозувати поїздку до країн Європи українцям досить складно через нестабільність, спричинену поширенням нового штаму коронавірусної інфекції.
Потрапити до країни можна за наявності одного із зазначених документів:
Експерт з туризму Павло Головненко у коментарі РБК-Україна зазначає, що Туреччина - найпопулярніша за вибором туристів завдяки тому, що ціни на проживання в м'якому кліматі не дорожчі оренди житла в Києві, і легко полетіти додому на кілька днів:
"У нас хіт сезону - зимівля в Туреччині. При цьому ми продаємо два принципово різних продукти:
Користуються попитом і більш складні варіанти, наприклад, Стамбул + Каппадокія + Анталія.
Туреччина дуже зручна для зимівлі, тому що легко на кілька днів прилетіти в Україну, додає він.
Раніше в Асоціації туристичних агенцій Туреччини заявили, що очікують на сплеск у туристичній індустрії у 2022 році та чекають близько 10 мільйонів ранніх бронювань.