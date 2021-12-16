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Сплеск туризму та рекордні доходи. У Туреччині розкрили амбітні плани на новий сезон

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Четвер 16 грудня 2021 17:25
Сплеск туризму та рекордні доходи. У Туреччині розкрили амбітні плани на новий сезон Стамбул, Туреччина (unsplash.com/engin-yapici)
Автор: Євгенія Тугушева

Скільки мандрівників очікують у країні у 2022 році

В Асоціації туристичних агенцій Туреччини (TÜRSAB) заявили про те, що очікують на сплеск у туристичній індустрії в 2022 році і чекають близько 10 мільйонів ранніх бронювань.

Про це напередодні новорічних свят розповів голова Асоціації Фіруз Багликая, пише Dailysabah.com.

Туреччина – одна з небагатьох країн, сфера туризму якої змогла досить швидко оговтатися після пандемії. Завдяки туристичному потоку з Росії, України та країн Близького Сходу там змогли збільшити показники прибуття туристів.

"Ми значно зросли (у показниках туризму – ред.) порівняно з 2020 роком. Ми очікуємо, що у 2022 році ми будемо дуже близькі до показників 2019 року. Я думаю, що у нас буде хороший сезон кілька років поспіль, який буде повний рекордів, починаючи з наступного року", – додав він.

Окрім цього він додав, що туристи стали витрачати в Туреччині більше грошей. Якщо у 2019 році у середньому витрати становили 660 доларів, то сьогодні – понад 800 доларів.

За словами Багликая, в країні на 2022 рік очікують зростання потоку внутрішнього туризму, а готелі незабаром активізуватимуть пропозиції щодо раннього бронювання для туристів. Тим, хто планує поїздки до Туреччини у липні чи серпні та забронює відпочинок до нового року, зможуть отримати до 70% знижки.

Глава турецького туроператора Jolly Tur Мете Вардар додав, що у період COVID-19 у туризмі показники покращувалися завдяки мобільності внутрішнього ринку. Він також висловив надію на те, що наступного сезону туризм у Туреччині чекають нові рекорди за кількістю гостей.

Сплеск туризму та рекордні доходи. У Туреччині розкрили амбітні плани на новий сезон

Фото: Панорама Стамбула, Туреччина (unsplash.com/ibrahim-uzun)

Попит на відпочинок у Туреччині підтверджують і українські туроператори. Зокрема, путівки активно продаються на новорічні свята та на період після них.

"Туреччина на Новий рік йде чудово. Особливо користуються попитом мережеві п'ятизіркові готелі", — розповів виданню Дмитро Горбатюк, директор компанії "Альянс".

Зазначається, що українські туристи активно бронюють тури на найближчі дати. Вартість путівок в 5* готелі на тижневий відпочинок з харчуванням "все включено" та авіаперельотом — від 168 євро.

Ціни на відпочинок у Туреччині зараз дуже привабливі, зазначає Павло Головненко, директор туристичної компанії "Пілігрим".

"Туреччина на другому місці з продажу - попит вищий, ніж у Домінікану, ОАЕ, Мексику і Занзібар. Хоча Єгипет все одно на першому місці — він у 8 разів популярніший за Туреччину", — ділиться статистикою експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про запуск легендарного поїзда "Східний експрес" у Туреччині.

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