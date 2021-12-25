Массовый спрос и рост туризма. Украинцы установили новый рекорд по поездкам в Турцию

За год в курортной стране побывало около 2 миллионов наших туристов
За 2021 год в Турции побывали рекордные два миллиона украинских туристов. Об этом в комментарии "Общественному" сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.
"Около 2 миллионов украинцев поехало в Турцию, в прошлом году — меньше миллиона, то есть это довольно существенный рост. Это, вероятно, вызвано тем, что большинство стран закрыты, как это было долгое время. Такие, как страны Европейского союза", — объяснила Марьяна Олеськив.
Глава ведомства также добавила, что спрогнозировать поездку в страны Европы украинцам довольно сложно из-за нестабильности, вызванной распространением нового штамма коронавирусной инфекции.
Попасть в страну можно при наличии одного из указанных документов:
Фото: За 2021 год в Турции побывали рекордные два миллиона украинских туристов (unsplash.com/osman-köycü)
Эксперт по туризму Павел Головненко в комментарии РБК-Украина отмечает, что Турция – самая популярная по выбору туристов благодаря тому, что цены на проживание в мягком климате не дороже аренды жилья в Киеве, и легко полететь домой на несколько дней:
"У нас хит сезона - зимовка в Турции. При этом мы продаем два принципиально разных продукта:
Пользуются интересом и более сложные варианты, например, Стамбул + Каппадокия + Анталия".
Турция очень удобна для зимовки, потому что легко на несколько дней прилететь в Украину, добавляет он.
Ранее в Ассоциации туристических агентств Турции заявили, что ожидают всплеска в туристической индустрии в 2022 году и ждут около 10 миллионов ранних бронирований.