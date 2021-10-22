Вакцинували всіх дорослих. Який курорт Єгипту назвали найбезпечнішим для туристів

Лідерами серед відвідувань Шарм-ель-Шейха у вересні виявилися українці
Найбезпечнішим курортом в Єгипті виявився найпопулярніший серед українців Шарм-ель-Шейх. Офіційні особи Південного Синаю оголосили, що він став першою мухафазою (адміністративною одиницею) в Єгипті, чиє населення повністю вакциноване від COVID-19, повідомляє видання arabnews.com.
Відзначається, що в цій провінції також спостерігається високий рівень одужання і вакцинації від цієї хвороби. Також, згідно з офіційними заявами влади, в Південному Синаї зафіксовано мінімум госпіталізацій і смертей від COVID у всьому Єгипті.
Південний Синай, де розташоване місто Шарм-ель-Шейх, - одна з найвідоміших туристичних провінцій Єгипту. Туристи їдуть відпочивати туди також на прилеглі курорти - наприклад, в Дахаб або вирушають на гору Мойсея (Синай), чи до монастиря Святої Катерини поруч із горою.
Губернатор Південного Синаю генерал-майор Халед Фуда повідомив, що з початку пандемії в провінції померла всього 81 людина від COVID-19. Це найнижчий показник серед мухафаз Єгипту.
При цьому в Південному Синаї вакциновано максимальну кількість місцевих жителів у віці від 18 років.
Чиновник додав, що днями в провінції був зареєстрований всього один позитивний випадок – через двотижневу перерву з нульовими показниками поширення вірусу.
Таким чином, в Південному Синаї з початку пандемії загальна кількість випадків COVID досягла 1371, при цьому госпіталізації потребували всього 29 пацієнтів.
Заступниця міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі під час візиту до Києва повідомила, що в курортних зонах для туристів обладнані 400 місць у державних лікарнях на випадок виявлення COVID на відпочинку. Оплачувати лікування буде єгипетська сторона.
"Зараз для туристів на випадок захворювання на COVID відкриті 400 місць в лікарнях в регіонах Південний Синай і Червоне море - Шарм-ель-Шейх, Хургада і Марса-Алам. Дефіциту місць не виникне, оскільки це виключно туристичні локації і місцевого населення там небагато", - розповіла заступниця міністра туризму Єгипту.
На курортах Південного Синаю постійно збільшується кількість туристів, що місцева влада оцінює, як хороший показник для відродження туризму після пандемії.
"Незважаючи на рівень поширення коронавірусу, який переживає світ, і рівень зараження, люди хочуть відпочивати і туризм поступово відновлюється", - зазначив місцевим ЗМІ губернатор Південного Синаю генерал-майор Халед Фуда, повідомляє dip.org.ua.
За словами чиновника, у вересні 2021 року в провінцію прилетіли близько 100 тисяч туристів всього на 913 рейсах з різних країн. Він озвучив топ-10 країн, звідки прибуло найбільше відпочивальників.
Найбільше виявилося мандрівників з України - з нашої країни в цьому місяці відпочивальники прибули 273 рейсами.
На другому місці - туристи з Росії, які почали літати на курорти Червоного моря в Єгипті з 9 серпня після багаторічної заборони на авіацію в цей регіон. Російських рейсів прибуло у вересні 106.
На третьому місці - рейси з Туреччини, які користуються також у туристів з Росії як варіант дістатися до Єгипту через Анталію.
Популярний відпочинок в Єгипті й у туристів з пострадянських країн - наступні місця за кількістю рейсів розподілилися за Казахстаном (86), Білоруссю (64) і Вірменією (37).
Відзначається, що набагато менше прилітало відпочивати європейців - прибували рейси з Італії (25), Румунії (19), Польщі (18 рейсів). На останньому місці в топ-10-Узбекистан із 14 рейсами.
Нагадаємо, ми писали, що на курортах Анталії продовжується наплив туристів і в кінці жовтня.
Також турагент розповіла, кому не підійде відпочинок в Марса-Аламі.