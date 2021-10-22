Вакцинировали всех взрослых. Какой курорт Египта назвали самым безопасным для туристов

Самым безопасным курортом в Египте оказался самым популярный среди украинцев Шарм-эль-Шейх. Официальные лица Южного Синая объявили, что он стал первой мухафазой (административной единицей) в Египте, чье население полностью вакцинировано от COVID-19, сообщает издание arabnews.com.

Отмечается, что в этой провинции также самый наблюдается высокий уровень выздоровления и вакцинации от этой болезни. Также, согласно официальным заявлениям властей, в Южном Синае зафиксирован минимум госпитализаций и смертей от COVID во всем Египте.

Ситуация с COVID в Южном Синае. Что нужно знать туристам

Южный Синай, где расположен город Шарм-эль-Шейх, - одна из самых известных туристических провинций Египта. Туристы едут отдыхать туда также на близлижащие курорты – например, в Дахаб или отправляются на гору Моисея (Синай), или к монастырю Святой Екатерины рядом с горой.

Фото: Море в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Губернатор Южного Синая генерал-майор Халед Фуда сообщил, что с начала пандемии в провинции умер всего 81 человек от COVID-19. Это самый низкий показатель среди мухафаз Египта.

При этом в Южном Синае вакцинировано максимальное количество местных жителей в возрасте от 18 лет.

Чиновник добавил, что на днях в провинции был зарегистрирован всего один положительный случай – спустя двухнедельный перерыв с нулевыми показателями распространения вируса.

Таким образом, в Южном Синае с начала пандемии общее количество случаев COVID достигло 1371, при этом в госпитализации нуждались всего 29 пациентов.

На всякий случай: для иностранцев подготовлено 400 мест в больницах

Заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби во время визита в Киев сообщила, что в курортных зонах для туристов оборудованы 400 мест в государственных больницах на случай выявления COVID на отдыхе. Оплачивать лечение будет египетская сторона.

"Сейчас для туристов на случай заболевания COVID открыты 400 мест в больницах в регионах Южный Синай и Красное море – Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам. Дефицита мест не возникнет, поскольку это исключительно туристические локации и местного населения там немного", - рассказала заместитель министра туризма Египта.

Фото: Проверка в отеле Египта (booking.com)

Украинцы в Шарм-эль-Шейхе - в лидерах по прибытиям

На курортах Южного Синая постоянно увеличивается количество туристов, что местные власти оценивают, как хороший показатель для возрождения туризма после пандемии.

"Несмотря на уровень распространения коронавируса, который переживает мир, и уровень заражения, люди хотят отдыхать и туризм постепенно восстанавливается", - отметил местным СМИ губернатор Южного Синая генерал-майор Халед Фуда, сообщает dip.org.ua.

По словам чиновника, в сентябре 2021 года в провинцию прилетели около 100 тысяч туристов всего на 913 рейсах из разных стран. Он озвучил топ-10 стран, откуда прибыло больше всего отдыхающих.

Больше всего оказалось путешественников из Украины – из нашей страны в этом месяце отдыхающие прибыли 273 рейсами.

На втором месте – туристы из России, которые начали летать на курорты Красного моря в Египте с 9 августа после многолетнего запрета на авиацию в этот регион. Российских рейсов прибыло в сентябре 106.

На третьем месте – рейсы из Турции, которые пользуются также у туристов из России как вариант добраться в Египет через Анталию.

Фото: Пляж в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Популярный отдых в Египте и у туристов из постсоветских стран – следующие места по количеству рейсов распределились за Казахстаном (86), Беларусью (64) и Арменией (37).

Отмечается, что намного меньше прилетало отдыхать европейцев – прибывали рейсы из Италии (25), Румынии (19), Польши (18 рейсов). На последнем месте в топ-10 – Узбекистан с 14 рейсами.

Напомним, мы писали, что на курортах Анталии прододжается наплыв туристов и в конце октября.

Также турагент рассказала, кому не подойдет отдых в Марса-Аламе.