Вакцинація не обов'язкова. Головне, що потрібно знати про нові правила подорожей в ЄС

У Європі з весни змінять підхід до подорожей туристів із третіх країн

Туризм в країнах ЄС з 1 березня стане максимально доступним для мандрівників з третіх країн. Як "перепустки" будуть прийматися не тільки сертифікати про вакцинацію, а й про одужання.

TRAVEL РБК-Україна пояснює, які будуть умови подорожей до Європи для українських туристів.

Про що йдеться в рекомендаціях країнам ЄС про правила в'їзду для туристів

На сайті Європейської ради відзначається, що для подорожей з третіх країн з несуттєвих причин, до яких відноситься і туризм, буде застосовуватися оцінка епідемічної ситуації в країні, звідки прибуває гість, а також "індивідуального статусу" відвідувача.

Фото: Туризм в Польщі (unsplash.com/lucas-albuquerque)

При цьому країнам-членам ЄС рекомендується дозволити поїздки:

для людей, щеплених вакциною, яка схвалена ВООЗ або в ЄС;

тим, хто перехворів і одужав;

всім, хто в'їжджає з однієї із країн ЄС.

Уточнюється, що статус потрібно буде підтвердити сертифікатами (вакцинації або одужання) європейського зразка. А для громадян деяких країн може знадобитися додаткове ПЛР-тестування за 72 години, крім тих, хто вакцинований визнаною в ЄС вакциною. Також деякі країни можуть відправляти прибулих на самоізоляцію до 14 днів.

Чи можна їхати всім, хто перехворів і скільки часу має пройти після хвороби

У рекомендації йдеться, що перехворілі мандрівники прирівнюються до вакцинованих. Сертифікат про одужання буде прийматися, якщо з дня одужання пройшло не більше 180 днів.

Фото: Туристи в Італії (pixabay.com)

Чи можна їхати з вакциною CoronaVac

Згідно з новими правилами, які можуть почати застосовувати для туристів з третіх країн, прибулі мають бути щеплені вакцинами, визнаними в ЄС:

Comiraty (Pfizer-BioNTech);

Moderna;

AstraZeneca;

Novavax;

Janssen (Johnson & Johnson's).

Також доданий пункт, що будуть визнаватися вакцини, схвалені ВООЗ, що дозволить туристам, щепленим вакциною CoronaVac (Sinovac), відвідувати зі своїми сертифікатами країни ЄС.

До слова, всі вакцинації будуть дійсні протягом 14-270 днів після повної вакцинації, за винятком бустерної дози.

Для вакцин, які не визнані в ЄС (а тільки ВООЗ), в деяких країнах можуть застосовуватися додаткові умови – тести перед прибуттям або самоізоляція.

Для вакцин, визнаних в ЄС, але без відповідного електронного сертифіката, також може знадобитися ПЛР-тест перед прибуттям.

Які будуть умови подорожей для дітей

Дітям до 6 років не будуть потрібні ні тести, ні додаткові заходи. Діти з 6 до 18 років зможуть подорожувати за правилами для дорослих – з вакцинацією або сертифікатом про одужання.

Нещеплені діти з 6 до 18 років зможуть в'їжджати з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до прибуття. При цьому до них може застосовуватися самоізоляція.

Фото: Невакцинованим дітям можна буде подорожувати з ПЛР-тестом (unsplash.com/ilnur-kalimullin)

Що зміниться в правилах "зеленого" списку

"Зелений список" країн, громадянам яких дозволено подорожувати з "несуттєвою метою" в країни ЄС під час пандемії, також зміниться.

Кожні два тижні цей список оновлюється. Із "зеленої" зони туристам можна подорожувати без вакцинації і карантинних обмежень в деякі країни ЄС.

Якщо зараз критеріями безпеки третьої країни є показники допустимого рівня захворюваності COVID-19 за останні 14 днів - 75 осіб на 100 000 населення, то з 1 березня їх підвищили до 100 осіб на 100 000 населення.

При цьому щотижневий показник тестування в країні також підвищили - для "зеленої зони " має бути не менше 600 тестувань (замість 300) на 100 000 жителів.

Тим часом, Європейській комісії рекомендували розглянути питання про скасування "зеленого списку" як такого, щоб перейти до індивідуального підходу в правилах в'їзду. Рекомендація повинна бути розглянута комісією до 30 квітня 2022 року.

Нагадаємо, ми писали, що для "несуттєвих" подорожей до країн ЄС вводять нові правила.

Раніше ми повідомляли, що ЄС погодив перегляд правил для туристичних поїздок.