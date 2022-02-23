Вакцинация не обязательна. Главное, что нужно знать о новых правилах путешествий в ЕС

В Европе с весны изменят подход к путешествиям туристов из третьих стран

Туризм в странах ЕС с 1 марта станет максимально доступным для путешественников из третьих стран. В качестве "пропусков" будут приниматься не только сертификаты о вакцинации, но и о выздоровлении.

TRAVEL РБК-Украина объясняет, какие будут условия путешествий в Европу для украинских туристов.

Что говорится в рекомендациях странам ЕС о правилах въезда для туристов

На сайте Европейского совета отмечается, что для путешествий из третьих стран по несущественным причинам, к которым относится и туризм, будет применяться оценка эпидемической ситуации в стране, откуда прибывает гость, а также "индивидуального статуса" посетителя.

Фото: Туризм в Польше (unsplash.com/lucas-albuquerque)

При этом странам-членам ЕС рекомендуется разрешить поездки:

для людей, привитых вакциной, которая одобрена ВОЗ или в ЕС;

тем, кто переболел и выздоровел;

всем, кто въезжает из одной из стран ЕС.

Уточняется, что статус нужно будет подтвердить сертификатами (вакцинации или выздоровления) европейского образца. А для граждан некоторых стран может потребоваться дополнительное ПЦР-тестирование за 72 часа, кроме тех, кто вакцинирован признанной в ЕС вакциной. Также некоторые страны могут отправлять въезжающих на самоизоляцию до 14 дней.

Можно ли ехать всем, кто переболел и сколько времени должно пройти после болезни

В рекомендации говорится, что переболевшие путешественники приравниваются к вакцинированным. Сертификат о выздоровлении будет приниматься, если со дня выздоровления прошло не более 180 дней.

Фото: Туристы в Италии (pixabay.com)

Можно ли ехать с вакциной CoronaVac

Согласно новым правилам, которые могут начать применять для туристов из третьих стран, въезжающие должны быть привиты вакцинами, признанными в ЕС:

Comiraty (Pfizer-BioNTech);

Moderna;

AstraZeneca;

Novavax;

Janssen (Johnson & Johnson's).

Также добавлен пункт, что будут признаваться вакцины, одобренные ВОЗ, что позволит туристам, привитым вакциной CoronaVac (Sinovac), посещать со своими сертификатами страны ЕС.

К слову, все вакцинации будут действительны на протяжении 14-270 дней после полной вакцинации, за исключением бустерной дозы.

Для вакцин, которые не признаны в ЕС (а только ВОЗ), в некоторых странах могут применяться дополнительные условия – тесты перед прибытием или самоизоляция.

Для вакцин, признанных в ЕС, но без соответствующего электронного сертификата, также может потребоваться ПЦР-тест перед прибытием.

Какие будут условия путешествий для детей

Детям до 6 лет не будут нужны ни тесты, ни дополнительные меры. Дети с 6 до 18 лет смогут путешествовать по правилам для взрослых – с вакцинацией или сертификатом о выздоровлении.

Непривитые дети с 6 до 18 лет смогут въезжать с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия. При этом к ним может применяться самоизоляция.

Фото: Невакцинированным детям можно будет путешествовать с ПЦР-тестом (unsplash.com/ilnur-kalimullin)

Что изменится в правилах "зеленого" списка

"Зеленый список" стран, гражданам которых разрешено путешествовать с "несущественной целью" в страны ЕС во время пандемии, также изменится.

Каждые две недели этот список обновляется. Из "зеленой" зоны туристам можно путешествовать без вакцинации и карантинных ограничений в некоторые страны ЕС.

Если сейчас критериями безопасности третьей страны являются показатели допустимого уровня заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней - 75 человек на 100 000 населения, то с 1 марта их повысили до 100 человек на 100 000 населения.

При этом еженедельный показатель тестирования в стране также повысили – для "зеленой зоны" должно быть не меньше 600 тестирований (вместо 300) на 100 000 жителей.

Между тем, Европейской комиссии рекомендовали рассмотреть вопрос об отмене "зеленого списка" как такового, чтобы перейти к индивидуальному подходу в правилах въезда. Рекомендация должна быть рассмотрена комиссией до 30 апреля 2022 года.

Напомним, мы писали, что для "несущественных" путешествий в страны ЕС вводят новые правила.

Ранее мы сообщали, что ЕС согласовал пересмотр правил для туристических поездок.