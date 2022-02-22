Для "несуттєвих" подорожей країн ЄС вводять нові правила: що треба знати

Рекомендації почнуть застосовувати з 1 березня 2022 року

Рада ЄС ухвалила нові рекомендації щодо тимчасових обмежень на "несуттєві" подорожі до країн Євросоюзу. Відповідно до яких від 1 березня такі подорожі будуть дозволені людям із чинними COVID-сертифікатами.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

"Рада ЄС прийняла сьогодні оновлені рекомендації щодо тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до ЄС. Ці програми представлені у відповідь на розвиток пандемії, збільшення обсягів охоплення вакцинацією та бустерними дозами вакцини, а також у зв'язку зі збільшенням кількості країн, що видають сертифікати, еквівалентні цифровим COVID-сертифікатам ЄС", — йдеться у заяві.

Нові рекомендації почнуть застосовувати з 1 березня 2022 року.

Відповідно до цієї рекомендації, обмеження, пов'язані з COVID-19, повинні застосовуватися з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожній із третіх країн та виходячи з особистого статусу кожної персони.

"Обмеження COVID-19 повинні застосовуватися з урахуванням як ситуації у третій країні, так і індивідуального статусу людини. Держави-члени повинні дозволити необов'язкові поїздки для осіб, щеплених вакциною, схваленою ЄС або ВООЗ, одужалих осіб та всіх осіб, що виїжджають із країни, включеної до списку ЄС", — повідомляється на сайті.

Там уточнили, що для деяких з цих категорій мандрівників можуть застосовуватися додаткові заходи, такі як ПЛР-тестування перед поїздкою.

Фото: Для "несуттєвих" подорожей до країн ЄС вводять нові правила з 1 березня 2022 року (unsplash.com/chuttersnap)

Який буде термін дії цифрових COVID-сертифікатів

Держави-члени повинні зняти тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в ЄС для осіб, щеплених вакциною, схваленою ЄС або ВООЗ, за умови, що вони отримали останню дозу серії первинної вакцинації не менше ніж через 14 днів і не більше ніж через 270 днів до отримання бустерної дози.

Також зняти тимчасове обмеження на несуттєві поїздки для осіб, які одужали від COVID-19 протягом 180 днів до поїздки до ЄС.

Дітям віком від 6 до 18 років, які відповідають умовам, встановленим для дорослих, дозволено подорожувати.

Крім того, дітям старше 6 і молодше 18 років має бути дозволено подорожувати з негативним результатом ПЛР-тестом, зробленим не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Однак держави-члени можуть вимагати додаткового тестування після прибуття, а також карантину або ізоляції.

До дітей віком до 6 років не застосовуватимуться жодні тести або додаткові вимоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЄС погодив перегляд правил для туристичних поїздок.