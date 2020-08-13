"У три-чотири рази дешевше": як заощадити при купівлі квитків на поїзди

У поїздах Інтерсіті діє система "купуй раніше - плати менше"
Пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті + можуть суттєво заощаджувати на покупці квитків. Для квитків у вагони 1-го класу почала діяти програма лояльності: купуй раніше - плати менше.
Про це повідомляють у прес-службі "Укрзалізниці".
Вигідні знижки діють, якщо пасажир купує квитки в Інтерсіті+ за 90-30 діб до дати відправлення самого поїзда. Знижка діє для поїздок у внутрішньому сполученні по території України. Таким чином, пасажири можуть економити від 40% до 10% вартості квитка, кажуть у прес-службі "УЗ".
Як купити квиток на поїзд Інтерсіті дешевше?
Чим раніше купувати квиток, тим дешевше він обійдеться, кажуть в "УЗ". Зокрема, за 90-30 діб до дати відправлення поїзда ціна на квитки знижується на 40%, а за 24-15 доби - на 10%.
За кілька діб до дати відправлення квитки, навпаки, дорожчають. Приміром, за 4-2 діб до відправлення поїзда Інтерсіті вартість підвищується на 10%, а за 1 добу - на 15%.
Квитки на потяги доступні на офіційному порталі та безпосередньо у залізничних касах. В "Укрзалізниці" при цьому зазначили, що знижка (або підвищення) нараховується тільки на плацкартну частину квитка.
Чи очікувати таких самих знижок і на інші квитки?
Знижки, представлені "Укрзалізницею", хоч і мають свої "плюси", але особливо не вплинуть на кількість куплених квитків заздалегідь, наприклад, за більш ніж місяць, говорить РБК-Україна Володимир Наумов, Голова громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури".
"Квитки на потяги Інтерсіті+ 1-го класу купують, як правило, люди з достатнім доходом. Цим класом користуються переважно представники бізнесу. Для цього класу пасажирів планування поїздки за 90 днів є малоймовірним. Хоча звичайно, якась мала частина пасажирів буде користуватися даними знижками", - звертає увагу експерт.
Ті, хто їздять другим класом і знають про цю опцію, теж можуть скористатися знижкою і купити квиток 1-го класу за ціною другого, зазначає Наумов. Наприклад, вартість квитка в перший клас зі знижкою у 40% - це вже вартість квитка другого класу.
Експерт прогнозує, що таку модель знижок на всі класи поїздів "Укрзалізниця" вводити не буде.
"Це призведе до втрат валового доходу від продажу квитків. Кількість всіх класів дуже велика. "Укрзалізниця" не піде на ці втрати. Пасажирські перевезення й так збиткові", - констатує він.
Як заощадити при покупці квитків у інших поїздах?
Знижки на квитки, про яких розповіли в "Укрзалізниці", стосуються квитків у вагонах 1 класу, які зазвичай вище за вартістю, ніж квитки у вагонах інших класів. А як заощадити при покупці квитків на інші поїзди?
"Укрзалізниця у будні дні продає квитки зі знижкою. А у вихідні та святкові дні, починаючи з п'ятниці, квиток коштує дорожче, ніж у будні. Тому пасажирам за можливості краще вибирати будні дні для поїздок з "Укрзалізницею", - радить Володимир Наумов.
На цей самий лайфхак звертає увагу й Артем Букрєєв, активіст Громадського контролю "Укрзалізниці".
"Основна порада - не тільки для поїздів класу "Інтерсіті+" і "Інтерсіті", а і нічних експресів, швидких і регіональних поїздів - купувати квитки заздалегідь і планувати поїздки в "дешеві" дні - вівторок, середу, четвер або суботу. На ці дні вартість квитків по Україні буде нижче, ніж у понеділок, п'ятницю та неділю. Саме ці дні, які користуються підвищеним попитом у населення. І, відповідно, "Укрзалізниця", бажаючи заробити, підвищує вартість", - пояснює експерт.
За словами Артема Букреєва, у низку фірмових поїздів залізничний монополіст іноді може включати нефірмові вагони або вагони без якої-небудь послуги.
"У ці вагони, на відміну від інших за складом, вартість проїзду може бути іноді у три-чотири рази нижчою. Наприклад, подібне було у липні цього року з поїздом "Київ-Одеса", вартість проїзду в якому становила понад 700 гривень. І в який при цьому "Укрзалізниця" включала нефірмовий вагон з цінником близько 200 гривень за одне посадкове місце", - додає він.
Також пасажирам важливо пам'ятати, що "Укрзалізниця" виставляє на продаж місця "порціями".
"Спочатку у продаж надходять квитки у дорожчих вагонах - купе і люкс. А ближче до дати відправлення поступово перевізник виставляє у продаж дешевші плацкартні місця. А протягом доби перед відправленням можна "вихопити" і ті ж самі нефірмові місця, на яких можна істотно заощадити", - підкреслює Букрєєв.
Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дня незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди.
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