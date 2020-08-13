"В три-четыре раза дешевле": как сэкономить при покупке билетов на поезда

Пассажиры скоростных поездов Интерсити + могут существенно экономить на покупке билетов. Для билетов в вагоны 1-го класса стала действовать программа лояльности: покупай раньше - плати меньше.

Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

Выгодные скидки действуют, если пассажир покупает билеты в Интерсити + за 90-30 суток до даты отправления самого поезда. Скидка действует для поездок во внутреннем сообщении по территории Украины. Таким образом, пассажиры могут экономить от 40% до 10% стоимости билета, говорят в пресс-службе "УЗ".

Как купить билет на поезд Интерсити дешевле?

Чем раньше покупать билет, тем дешевле он обойдется, говорят в "УЗ". В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда цена на билеты снижается на 40%, а за 24-15 суток - на 10%.

За несколько суток до даты отправления билеты, наоборот, дорожают. К примеру, за 4-2 суток до отправления поезда Интерсити стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки - на 15%.

Билеты на поезда доступны на официальном портале и непосредственно в железнодорожных кассах. В "Укрзализныце" при этом отметили, что скидка (или повышение) начисляется только на плацкартную часть билета.

Фото: Как сэкономить при покупке билетов на поезда Интерсити (инфографика uz.gov.ua)

Ждать ли таких же скидок и на другие билеты?

Скидки, представленные "Укрзализныцей", хоть и имеют свои "плюсы", но особенно не повлияют на количество купленных билетов заранее, к примеру, за более чем месяц, говорит РБК-Украина Владимир Наумов, Глава общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры".

"Билеты на поезда Интерсити+ 1-го класса покупают, как правило, люди с достаточным доходом. Этим классом пользуются преимущественно представители бизнеса. Для этого класса пассажиров планирование поездки за 90 дней является маловероятным. Хотя конечно, какая-то малая часть пассажиров будет пользоваться данными скидками", - обращает внимание эксперт.

Те, кто ездят вторым классом и знают про эту опцию, тоже могут воспользоваться скидкой и купить билет 1-го класса по цене второго, отмечает Наумов. К примеру, стоимость билета в первый класс со скидкой в 40% - это уже стоимость билета второго класса.

Эксперт прогнозирует, что такую модель скидок на все классы поездов "Укрзализныця" вводить не будет.

Фото: "Цена билета в первый класс поездов Интерсити - это уже цена за билет второго класса" - Владимир Наумов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Это приведет к потерям валового дохода от продажи билетов. Количество всех классов очень большое. "Укрзализныця" не пойдет на эти потери. Пассажирские перевозки и так убыточные", - констатирует он.

Как сэкономить при покупке билетов в других поездах?

Скидки на билеты, о которых рассказали в "Укрзализныце", касаются билетов в вагонах 1 класса, которые обычно выше по стоимости, чем билеты в вагонах других классов. А как сэкономить при покупке билетов на другие поезда?

"Укрзализныця в будние дни продает билеты со скидкой. А в выходные и праздничные дни, начиная с пятницы, билет стоит дороже, чем в будние. Поэтому пассажирам по возможности лучше выбирать будние дни для поездок с "Укрзализныцей", - советует Владимир Наумов.

На этот же лайфхак обращает внимание и Артем Букреев, активист Гражданского контроля "Укрзализныци".

"Основной совет - не только для поездов класса "Интерсити+" и "Интерсити", а и ночных экспрессов, скорых и региональных поездов - покупать билеты заранее и планировать поездки в "дешевые" дни - вторник, среду, четверг или субботу. На эти дни стоимость билетов по Украине будет ниже, чем в понедельник, пятницу и воскресенье. Именно эти дни, которые пользуются повышенным спросом у населения. И, соответственно "Укрзализныця", желая заработать, повышает ценник", - поясняет эксперт.

По словам Артема Букреева, в ряд фирменных поездов железнодорожный монополист иногда может включать нефирменные вагоны или вагоны без какой-либо услуги.

Фото: "Можно сэкономить, покупая билеты на поезд заранее" – Артем Букреев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"В эти вагоны, в отличие от остальных по составу, стоимость проезда может быть порой в три-четыре раза ниже. К примеру, подобное было в июле этого года с поездом "Киев-Одесса", стоимость проезда в котором составляла более 700 гривен. И в который при этом "Укрзализныця" включала нефирменный вагон с ценником около 200 гривен за одно посадочное место", - добавляет он.

Также пассажирам важно помнить, что "Укрзализныця" выставляет в продажу места "порциями".

"Сначала в продажу поступают билеты в вагонах подороже - купе и люкс. А ближе к дате отправления постепенно перевозчик добавляет в продажу более дешевые плацкартные места. А в течение суток перед отправлением можно "выхватить" и те же самые нефирменные места, на которых можно существенно сэкономить", - подчеркивает Букреев.

Напомним, ранее мы писали, что ко Дню независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда.

Также предлагаем прочитать наш репортаж о том, как ездят поезда "Интерсити" во время карантинных ограничений.