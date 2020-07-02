Правила проїзду в "Інтерсіті" цього літа: що потрібно знати

Фото: Поїзд "Інтерсіті" під час карантину (РБК-Україна)

Як подорожувати в поїздах по Україні влітку 2020 року

Під час карантину "Укрзалізниця" відновила перші сполучення всередині України, і станом на 24 червня по території України курсує вже 603 приміські та 44 пасажирські поїзди. З 15 червня у зв’язку з відкриттям аеропортів для пасажирів поновилося курсування Kyiv Boryspil Express до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Як і раніше, під час карантинних обмежень квитки на проїзд можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах. Починаючи з 26 червня, "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом. Також на час літніх відпусток та у зв’язку з послабленням карантинних заходів, крім швидкісного поїзда категорії Інтерсіті № 763/764, призначається додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті"/"Інтерсіті+" № 761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ.

Яких правил треба дотримуватись пасажирам

Каси для купівлі квитків працюють на всіх вокзалах країни, кажуть у відомстві. Поряд з касами є антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції, якої треба триматись у черзі. Пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без масок, квитки не продаватимуться. Повна інформація щодо заходів безпеки є на офіційному сайті Укрзалізниці.

Фото: Поїзд "Інтерсіті" під час карантину (Ольга Орєхова)

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. За потреби їжа надаватиметься пасажирам у власний посуд.

У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину.

Що відбувається в поїздах Інтерсіті під час карантину

Редакція РБК-Україна перевірила, яких правил під час карантину треба дотримуватись пасажирам під час подорожі швидкісний поїзд “Інтерсіті” Дніпро-Київ та на одному з вокзалів.

Тривалість поїздки з Києва до Дніпра на Інтерсіті - 5 годин 47 хвилин. Квиток був придбаний безконтактно за день до поїздки через систему он-лайн бронювання на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квиток дійсний до проїзду без обміну у касах вокзалу.

Фото: На вокзалах вибірково проводять температурний скринінг (Ольга Орєхова)

Головні правила проїзду в поїздах Інтерсіті стосуються дотримання дистанції між пасажирами. Для цього розсадка в середині вагонів здійснюється за шахматною схемою – пасажири сидять через один у ряду, де є три сидіння, і по одному - у двохмісному ряду.

Якщо до карантину у купе можна було їхати одночасно чотирьом особам, то зараз можуть їхати лише двоє. Варто зазначити, що під час нашого перебування в поїзді більшість пасажирів перебували без масок на обличчі, а надягали їх лише тоді, коли до салону заходив перевіряючий. Разом з документами він міряв кожному температуру за допомогою термосканера.

Під час поїздки бар та пересувний візок зі снеками та напоями не працювали. Варто взяти з собою в дорогу принаймні, воду. У туалеті поїзда в наявності були мило, вода та папір.

Фото: Під час карантину робота вокзалів та правила проїзду в поїздах по Україні істотно змінилися (РБК-Україна)

В цілому через меншу кількість пасажирів у салоні проїзд був безпечним, але недотримання заходів захисту з боку пасажирів не дало повного відчуття захисту, адже він тривав майже 6 годин. В "Укрзалізниці" повідомляють, що разом з Нацполіцією проводять рейди для перевірки дотримання карантинних вимог у поїздах. Штрафи за відсутність масок у публічних місцях, до яких також належать поїзди "Укрзалізниці", складає 17 000 грн.

Під час карантину треба бути готовим до вибіркового температурного скринінгу на вокзалах країни. Так, на центральному вході до вокзалу у Дніпрі працівники просять кожного, хто входить, одягати маски, деяким також вимірюють температуру.

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