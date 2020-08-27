ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Продовжити літо: де відпочити на Балканах в оксамитовий сезон

Четвер 27 серпня 2020 07:58
Продовжити літо: де відпочити на Балканах в оксамитовий сезон
Фото: Балкани (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Місць на багатьох курортах залишилося не так багато

Крім турецьких курортів, українці в цьому сезоні активно їдуть і в Албанію, Чорногорію, Хорватію.

В оксамитовий сезон на Балканському півострові, де знаходяться ці країни, температура повітря тримається на рівні 26-29 градусів, води в морі - близько 25. У вересні на Балканах найбільш комфортний для пляжного відпочинку клімат - лагідне сонце без спеки і теплі хвилі.Туди їдуть любителі європейського сервісу, щоб "продовжити" літо до початку жовтня.

Сезон закінчується у жовтні, але чартерні рейси з України заплановані поки тільки до кінця вересня. Експерти кажуть: на найпопулярніші напрямки майже всі місця розпродані, але потрапити на гарячі тури і забронювати відпочинок в одній з країн півострова ще можливо.

Які особливості відпочинку в цих країнах восени - читайте у нашому матеріалі.

На початку вересня ціни падають на 15-20%

"Більше туристів їдуть у Хорватію - на вересень всі тури практично продані. Попит досить високий, і місць в готелях просто немає. У цьому сезоні вже не варто розраховувати на зниження вартості турів, - попереджає Наталія Хватова, фахівець з індивідуальним туризму турфірми" Караван Люкс Тур ".

За словами Олени Бойко, співзасновниці Travel Professiоnal Group (TPG), на Балканах для українців традиційно популярними залишаються три напрямки: Хорватія, Чорногорія та Албанія.

"Якщо говорити про ціновий діапазон і масовість туризму, то на першому місці - Чорногорія. Там є готелі і на студентський гаманець, вілли і дорогі п'ятизіркові готелі", - каже вона.

Продовжити літо: де відпочити на Балканах в оксамитовий сезонФото: У Чорногорії знайдеться відпочинок на будь-який бюджет, відзначають туроператори (pixabay.com)

За її словами, приблизно в однаковому ціновому діапазоні знаходиться Албанія. Там немає вілл - тільки готельна база, яка дуже динамічно розвивається.

"На кількаи "сходинок" вище - це дивовижна, одна з найкрасивіших країн - Хорватія. Перших два напрямки - це однозначно масовий туризм (як Єгипет і Туреччина), куди замовляють не блоки місць, а де у операторів є чартерна програма", - каже Олена Бойко.

Наприклад, у TPG в Албанію та Чорногорію йдуть вильоти з Києва двічі на тиждень.

"З рейсами із Запоріжжя - та ж ситуація. Навіть зараз, в період пандемії, щотижня наш середній обсяг за Чорногорії і Албанії становить півтори тисячі людей на тиждень", - зазначає вона.

Експерт пояснює, що у всіх морських країнах піковий ціновий діапазон - з 20 липня по 3 вересня.

Після цього ціни падають на 15-20% у всіх готелях автоматично, проживання буде дешевше - це звичайні умови продажів, які існують з року в рік. Тому тури будуть дешевші, ніж у серпні, прогнозує Тетяна Бойко.

Продовжити літо: де відпочити на Балканах в оксамитовий сезонФото: В Албанії можна відпочити і за 200 євро (pixabay.com)

"Найскладніша, "шкутильгаюча" дата для завантаження чартеру - зазвичай 28 серпня. Відпочиваючі з дітьми вже повернулися, які взяли відпустку до Дня незалежності - вже відлетіли. На цей день гарячі тури в Албанію стартують від 250 євро з людини в хороших готелях", - зауважує Олена Бойко.

На Балкани вилітало 5 тисяч туристів щодня

Незважаючи на побоювання з приводу того, що українці цього року не поїдуть на відпочинок за кордоном через пандемію, все ж спостерігається хороший попит на тури на Балкани.

"Більше туристів їдуть в Хорватію - на вересень всі тури практично продані. Попит досить високий, і місць в готелях просто немає. У цьому сезоні не варто розраховувати на зниження вартості турів", - попереджає Наталія Хватова, фахівець з індивідуальним туризму турфірми" Караван Люкс Тур".

Те, що тури в Хорватію на оксамитовий сезон переважно продані, підтверджує і Андрій Демура, директор компанії "Аполло-тур".

"Але, в принципі, ще можна знайти місця на деякі дати - точково на 3, 5, 7, 10, 12 вересня, - розповідає він. - Останні вильоти в Хорватію - до кінця вересня, але при наявності попиту чартерні рейси можна буде додати і на жовтень. А в Чорногорію і Албанію в чартери є місця, і польоти будуть до кінця місяця. На дати до 1 вересня є гарячі тури в усі ці країни, окрім Хорватії".

Відсутність гарячих турів в Хорватію він пояснює тим, що Чорногорія та Албанія - це відпочинок для туристів з більш низьким бюджетом. Ті, хто хоче відпочити з таким сервісом, який пропонується в закритих зараз Греції, Кіпрі, Іспанії та Італії, вибирають найближчу за рівнем Хорватію.

Продовжити літо: де відпочити на Балканах в оксамитовий сезонФото: До Хорватії практично не знайти гарячих турів, кажуть туроператори (pixabay.com)

"У Хорватії найдешевший відпочинок на людину в середньому обійдеться в 500 євро, а в Албанію та Чорногорію є тури по 200 євро", - говорить Андрій Демура.

За його словами, всі напрямки, які відкриті для українців, дуже добре продаються - вони заповнені.

"У цьому році на Балканах мандрівників з України буде більше, ніж в минулому вересні. А європейців - менше. Тобто загальна кількість туристів зменшиться", - зауважує експерт.

За його підрахунками, щотижня в серпні на Балкани вилітали 30 чартерних рейсів - це близько 5 тисяч українців. У другій половині вересня ця кількість зменшиться в два рази, прогнозує Андрій Демура.

Особливості відпочинку

Що ж вибрати для відпочинку в оксамитовий сезон - Албанію, Чорногорію або Хорватію? Крім очевидних "плюсів" на кшталт невеликої кількості туристів, спокійною погоди, дуже красивих архітектури та природи, у відпочинку в кожній з цих країн є й інші особливості.

Наприклад, купуючи тур за 200 або 500 євро на Балкани, варто окремо розраховувати витрати на харчування - від 300 євро з людини. У цьому сенсі виграє Туреччина - тури з пропозицією системи all-inclusive можуть коштувати 350-400 євро.

Продовжити літо: де відпочити на Балканах в оксамитовий сезонФото: ПЛР-тести українцям будуть потрібні тільки при в'їзді у Хорватію (pixabay.com)

У Хорватії відзначають брак готелів для розміщення туристів і необхідність окремих рейсів у різні міста через протяжність країни. Чорногорія ж почала приймати російських туристів.

В Албанії бувають дуже тривалі трансфери - від аеропорту до деяких курортів доводиться добиратися часом 3,5 години.

Що стосується умов і правил в'їзду у ці країни, то ПЛР-тести українцям будуть потрібні тільки при в'їзді в Хорватію, але після повернення в Україну - з Чорногорії і Албанії. Самі ж Чорногорія та Албанія не вимагають, щоб українські туристи ні пред'являли результати тесту на коронавірус в аеропорту, ні здавали його вже після прибуття в країну.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли краще планувати відпочинок у Чорногорії.

Також повідомлялося, що в Туреччині вперше за період карантину відновили популярну послугу

Читайте РБК-Україна в Google News

ЧерногорияХорватияБалканыАлбания
Точки зору
Анастасія Стеценко
Мальовнича Київщина на вікенд: чотири місця для милування Дніпром недалеко від столиці
Анастасія Стеценко
тревел-автор
Льоля Філімонова
Гуцульська "Австро-Угорщина": унікальне село в Карпатах - справжнє відкриття для туристів
Льоля Філімонова
гід Києвом та Україною
Вадим Івлєв
Фатальний момент: як я дивом вижив після небезпечного випадку біля острова Лісеннунг
Вадим Івлєв
мандрівник
Ігор Кучер
Неймовірні враження: куди можна полетіти на риболовлю за кордон цього року
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Юрій Трегубенко
Водоспадний екстрим: як новий вид активного відпочинку набуває популярності в Україні
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Роман Маленков
Південний колорит та дух степу: Херсон – місто, яке перевершує всі очікування
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець
Анастасія Стеценко
Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в Карпатах
Анастасія Стеценко
тревел-автор
Катерина Сімонова
Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої Хортиці
Катерина Сімонова
начальник управління туризму Запорізької міської ради
Вадим Івлєв
Антарктика: підступний лід та хвилюючі таємниці далеких островів
Вадим Івлєв
мандрівник
Володимир Біленький
"Відпустки не побачимо?": коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію
Володимир Біленький
авіаблогер, співзасновник Travelbans.org
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Вадим Івлєв
На край землі: важкодоступні острови, Океанія і Антарктика очима українця
Вадим Івлєв
мандрівник
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам, якщо відкриють кордони
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся