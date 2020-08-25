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Чисті пляжі та тихий відпочинок: коли найкраще планувати відпустку у Чорногорії

Вівторок 25 серпня 2020 17:41
Чисті пляжі та тихий відпочинок: коли найкраще планувати відпустку у Чорногорії
Фото: Котор, Чорногорія (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Коли на курорті менше туристів, а море все ще тепле

Багатьом туристам відомо, що на відпочинок до Чорногорії можна їхати й восени. Але коли відпочивати на курортах країни найкраще? Наприклад, якщо ви шукаєте спокійний готель подалі від натовпів туристів?

Чорногорія - країна, яка ідеально підходить для відпочинку в різні пори року, адже вона розміщена відразу у трьох кліматичних зонах. Через це погодні умови на узбережжі в різний час сезону відрізняються.

Пляжний сезон в Чорногорії зазвичай триває з кінця квітня до кінця жовтня. Як правило, у ці шість місяців вода в морі прогріта до +22-25 градусів.

Коли краще їхати в Чорногорію для відпочинку на морі?

Серпень – піковий місяць по відвідуванню курорту, каже РБК-Україна фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега. За її словами, у вересні потік туристів трохи падає, але від цього відпочинок в країні не стає менш комфортним.

"Найбільш популярна пора відпусток зазвичай спостерігається у серпні. У цьому місяці підвищується попит на тури. Відповідно, росте і ціна на відпочинок. Серпень вже незабаром закінчується, а от у вересні тури можуть якщо не знизитися в ціні, то хоча б не дорожчати", - каже вона.

Любов Чернега вважає, що вересень - один з оптимальних місяців для того, щоб спланувати поїздку до Чорногорії.

Чисті пляжі та тихий відпочинок: коли найкраще планувати відпустку у ЧорногоріїФото: Вересень – оптимальний місяць для відпочинку у Чорногорії (pixabay.com)

"Якщо ви хочете побачити чисті пляжі, відпочити e спокої та затишку, я б рекомендувала їхати туди у вересні. Червень і липень вважаються найтеплішими місяцями в країні: іноді температура повітря може досягати 38 градусів тепла. У вересні вже прохолодніше, але все ж комфортно. У вересні-жовтні температура повітря становить близько 20-25 градусів вдень та 18 – вночі", - каже вона.

Купатися в морі в Чорногорії в цілому можна з травня по жовтень, запевняє Любов Чернега.

Коли їхати в Чорногорію на екскурсії?

Для відвідування екскурсій підходить практично будь-який час року, впевнена Любов Чернега. Можна сміливо їхати дивитися архітектуру країни й у листопаді, каже фахівець. Наприклад, для такого туризму чудово підійде відвідування древнього міста Цетинє або знаменитого Острозького монастиря, радить вона.

Українські туристи активно їдуть в Чорногорію цього року, каже РБК-Україна директор "Аполло-Тур" Андрій Демура. За його словами, зараз багато українських туркомпаній показують хороші показники по замовленнях турів у цю країну навіть в умовах карантину.

"Тури в Чорногорію і Хорватію майже продані аж до кінця сезону у жовтні", - говорить він.

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