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"У літаку - жодного вільного місця": українка розповіла про "карантинний" переліт до Туреччини

П'ятниця 17 липня 2020 15:37
"У літаку - жодного вільного місця": українка розповіла про "карантинний" переліт до Туреччини
Фото: Вікторія Покотилова на відпочинку в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Як туристи добираються на відпочинок до іноземних курортів

Літо у самому розпалі, і все більше країн відкривається для українських туристів у цьому сезоні.

Киянка Вікторія Покотилова під час карантину побувала на курорті Мармарис в Туреччині. Про те, як проходили всі процедури реєстрації в аеропорті "Бориспіль" і що відбувалося вже після прибуття в Туреччину, вона розповіла РБК-Україна.

"Ідея з подорожжю належить моїм друзям. Все організувалося спонтанно: надійшла пропозиція, а вже післязавтра – виліт", - розповідає Вікторія.

У "Борисполі" всі були в масках

За словами Вікторії, переліт проходив чартерним рейсом однієї з туристичних компаній України.

"Покупка квитків є великим успіхом, оскільки зазвичай туроператори неохоче продають квитки на викуплений рейс без туру", - зазначає вона.

&quot;У літаку - жодного вільного місця&quot;: українка розповіла про &quot;карантинний&quot; переліт до ТуреччиниФото: У "Борисполі" потрібно перебувати в масках (Вікторія Покотилова)

10 липня вона приїхала в аеропорт "Бориспіль", щоб вилетіти прямим рейсом до Бодруму.

"Всі люди були в масках. Температуру вимірювали під час першого проходження контролю, потім - на стійці реєстрації, і пізніше - ще кілька разів. Співробітники аеропорту при цьому стежать за дотриманням дистанції в чергах", - додає дівчина.

"У літаку харчування не передбачено"

Всі види контролю проходили досить швидко, згадує вона.

"Можливо, через скорочену кількість вильотів, людей в аеропорту менше звичайного. У дьюті-фрі деякі магазини закриті, але бажаючим витратити гроші, як і раніше, є де "розгулятися". Час, що залишився до перельоту, ми провели в одному з ресторанчиків. По-перше, в літаку харчування не передбачено, по-друге, там можна з чистою совістю зняти набридлу маску", - каже Вікторія Покотилова.

&quot;У літаку - жодного вільного місця&quot;: українка розповіла про &quot;карантинний&quot; переліт до ТуреччиниФото: Сонячний курорт в Туреччині (Вікторія Покотилова)

Щоб зробити вибір продуктів, не потрібно сканувати меню через QR-код і відкривати його в телефоні.

Замість цього ресторан у "Борисполі" пропонує "класичний" варіант меню, надрукований на щільному папері. У Вікторії це викликало ностальгію за "докарантинними" часами.

&quot;У літаку - жодного вільного місця&quot;: українка розповіла про &quot;карантинний&quot; переліт до ТуреччиниФото: Літній відпочинок у Туреччині (Вікторія Покотилова)

"Перед посадкою в черговий раз вимірюють температуру, і ми - у літаку. Салон заповнений повністю: жодного вільного місця. При цьому маскового режиму доводиться дотримуватися: хоч на підборідді, але маска повинна бути. У літаку всім роздають по маленькій пляшці води. Ніяких додаткових бонусів у вигляді антибактеріальних серветок або масок немає", - розповідає туристка.

"Аеропорт у Бодрумі був практично порожній"

Ближче до завершення польоту пасажирів просять заповнити коротку анкету англійською і після цього - повернути її стюардесам.

"Аеропорт в Бодрумі був практично порожній. У "Борисполі" було все ж людніше. Контроль проходили моментально. Персонал - теж в масках. Температуру вимірювали всього разів. Щоб дістатися до місця ночівлі - яхт-клубу на острові по сусідству з Мармарисом, - ми взяли таксі біля виходу з аеропорту і, заплативши 50 євро, через 2 години прибули до пункту призначення", - додає вона.

Більше про те, як працює аеропорт "Бориспіль" під час карантину, дивіться у відео:

Відео: Як проходить переліт з "Борисполя" під час карантину (YouTube.com/Styler)

Важливий нюанс, про який вона радить пам'ятати туристам - на території аеропорту, у супермаркетах та ресторанах курорту можна розрахуватися як євро, так і турецькими лірами.

З розрахунком доларами проблем теж не має виникнути, каже Вікторія. А ось на ринку чи в маленьких магазинчиках приймати іноземну валюту можуть відмовитися.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим маловідомий курорт під Одесою приваблює туристів.

Також ми повідомляли, що як український турист побував у Туреччині під час карантину.

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