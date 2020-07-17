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"В самолете - ни одного свободного места": украинка рассказала о "карантинном" перелете в Турцию

Пятница 17 июля 2020 15:37
"В самолете - ни одного свободного места": украинка рассказала о "карантинном" перелете в Турцию
Фото: Виктория Покотилова на отдыхе в Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Как туристы добираются на отдых в иностранные курорты

Лето – в самом разгаре, и все больше стран открывается для украинских туристов в этом сезоне.

Киевлянка Виктория Покотилова во время карантина побывала на курорте Мармарис в Турции. О том, как проходили все процедуры регистрации в аэропорте "Борисполь" и что происходило уже после прибытия в Турцию, она рассказала РБК-Украина.

"Идея с путешествием принадлежит моим друзьям. Все организовалось спонтанно: поступило предложение, а уже послезавтра – вылет", - рассказывает Виктория.

В "Борисполе" все были в масках

По словам Виктории, перелет проходил чартерным рейсом одной из туристических компаний Украины.

"Покупка билетов является большой удачей, так как обычно туроператоры неохотно продают билеты на выкупленный рейс без тура", - отмечает она.

&quot;В самолете - ни одного свободного места&quot;: украинка рассказала о &quot;карантинном&quot; перелете в ТурциюФото: В "Борисполе" нужно находиться в масках (Виктория Покотилова)

10 июля она приехала в аэропорт "Борисполь", чтобы вылететь прямым рейсом в Бодрум.

"Все люди находились в масках. Температуру измеряли во время прохождения первого контроля, затем - на стойке регистрации, и позже - еще несколько раз. Сотрудники аэропорта при этом следят за соблюдением дистанции в очередях", - добавляет девушка.

"В самолете питание не предусмотрено"

Все виды контроля проходили достаточно быстро, вспоминает она.

"Возможно, из-за сильно сократившегося количества вылетов, людей в аэропорту меньше обычного. В дьюти-фри некоторые магазины закрыты, но желающим потратить деньги по-прежнему есть где "разгуляться". Время, оставшееся до перелета, мы провели в одном из ресторанчиков. Во-первых, в самолете питание не предусмотрено, во-вторых, там можно с чистой совестью снять надоевшую маску", - говорит Виктория Покотилова.

&quot;В самолете - ни одного свободного места&quot;: украинка рассказала о &quot;карантинном&quot; перелете в ТурциюФото: Солнечный курорт в Турции (Виктория Покотилова)

Чтобы сделать выбор продуктов, не нужно сканировать меню через QR-код и открывать его в телефоне.

Вместо этого ресторан в "Борисполе" предлагает "классический" вариант меню, напечатанный на плотной бумаге. У Виктории это вызвало ностальгию по "докарантинным" временам.

&quot;В самолете - ни одного свободного места&quot;: украинка рассказала о &quot;карантинном&quot; перелете в ТурциюФото: Летний отдых в Турции (Виктория Покотилова)

"Перед посадкой в очередной раз измеряют температуру, и мы - в самолете. Салон заполнен полностью: ни одного свободного места. При этом масочный режим приходится соблюдать: хоть на подбородке, но маска должна присутствовать. В самолете всем раздают по маленькой бутылке воды. Никаких дополнительных бонусов в виде антибактериальных салфеток или масок нет", - рассказывает туристка.

"Аэропорт в Бодруме был практически пуст"

Ближе к завершению полета пассажиров просят заполнить короткую анкету на английском и после - вернуть ее стюардессам.

"Аэропорт в Бодруме был практически пуст. В "Борисполе" было все же многолюднее. Контроль проходили моментально. Персонал - тоже в масках. Температуру измеряли всего раз. Чтобы добраться до места ночевки - яхт-клуба на острове по соседству с Мармарисом, - мы взяли такси у выхода из аэропорта и, заплатив 50 евро, через 2 часа прибыли в пункт назначения", - добавляет она.

Больше о том, как работает аэропорт "Борисполь" во время карантина, смотрите в видео:

Видео: Как проходит перелет из "Борисполя" во время карантина (YouTube.com/Styler)

Важный нюанс, о котором она советует помнить туристам - на территории аэропорта, в супермаркетах и ресторанах курорта можно рассчитаться как евро, так и турецкими лирами.

С расчетом долларами проблем тоже возникнуть не должно, говорит Виктория. А вот на рынке или в маленьких магазинчиках принимать иностранную валюту могут отказаться.

Напомним, ранее мы писали, чем малоизвестный курорт под Одессой привлекает туристов.

Также мы сообщали, что как украинский турист побывал в Турции во время карантина.

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