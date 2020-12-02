"У грудні не відкриється": коли дозволять туризм на Балі

Одне з найпопулярніших туристичних місць в Азії – Балі – залишалося закритим для іноземних туристів більшу частину року через пандемію коронавіруса у світі.

Чутки про те, що екзотичний острів в Індонезії відкриється для мандрівників з усього світу 1 грудня, спростувала місцева влада. Про це повідомляє The Times of India.

"1 грудня не планується відкривати (тури для іноземних туристів). Схоже, це відбудеться на початку наступного року", - озвучив прогноз заступник губернатора Балі Тьокорда Ока Арту Ардана Сукаваті.

Така офіційна інформація з'явилася ще у вересні, але це не завадило любителям Балі сподіватися на відпустку в цьому році.

Фото: Рисові поля на Балі (pixabay.com)

Чим Балі приваблює туристів

Острів Балі давно вважається місцем "богемного" відпочинку для заможних туристів з Європи, США та Австралії. Особливий "бум" туризму на екзотичному острові в Індійському океані розпочався після виходу на екрани фільму "Їж, молися, люби".

В останні роки Балі став місцем зимівлі "дистанційників", любителів серфінгу на величезних хвилях і місцем проведення йога-турів. Сам пляжний відпочинок на Балі цікавий переважно в межах дорогих готелів – там очищене дно від водоростей та морських їжаків, сервіс і харчування відповідає запитам заможних постояльців, обладнані видові басейни.

Фото: Пляжі на Балі (pixabay.com)

А ось деякі громадські пляжі на курорті чистотою не відрізняються. Крім того, на Балі відчуваються відливи, і повноцінно поплавати в спокійних хвилях можна всього кілька годин на день.

Втім, казкова тусовочна атмосфера острова в поєднанні з барвистими пейзажами каскадних рисових полів, стародавніх індуїстських храмів у джунглях і міні-храмів у кожному дворі з щоденними ритуалами щорічно притягує тисячі туристів.

На даний час Балі відкритий тільки для внутрішніх туристів.

Фото: Домашні храми на Балі (pixabay.com)

"Це недешевий відпочинок"

Розмови про відкриття Балі велися так само, як і про відкриття Таїланду, каже в коментарі РБК-Україна Олена Бойко, співзасновник туроператора Travel Professional Group.

"Ця інформація залишалася на рівні розмов – точно так само, як з Таїландом. Але регіон не відкривається, що і було прогнозовано. Відкривати кордони, коли у всьому світі сплеск захворюваності, а у них все більш-менш на стабільному рівні тримається, було б безглуздо", - пояснює ситуацію на південно-азіатських курортах експерт.

Фото: Балі - місце відпочинку серферів (pixabay.com)

За її словами, відпочинок на Балі традиційно затребуваний у наших туристів. Втім, трохи менше, ніж Таїланд: в цю країну тури були трохи дешевші і зручніші завдяки прямим перельотів.

"На Балі – недешевий відпочинок: туди немає прямого перельоту, туристи добиралися рейсами декількох авіакомпаній. Наприклад, Катарськими авіалініями, які зараз не літають, Emirates і Fly Dubay, або через Туреччину", - говорить про особливості турів фахівець.

За її інформацією, тільки переліт на Балі з однією пересадкою на одну людину в середньому обходився в 1200 доларів. Відповідно, тур на двох коштував приблизно 3500 доларів.

"Якщо дорогий переліт, то жити в готелі 1*, як правило, люди не погоджувалися. Туристи, які купували подібні тури, їхали в пристойні 4* і 5*. Ті українці, які раніше збиралися на Балі, вирушають в цьому сезоні в Домінікану, на Мальдіви", - розповідає експерт.

За словами Олени Бойко, зараз українці не тільки хочуть полетіти на Балі – наші туристи хочуть літати в принципі.

"Навіть в Європу вже кожен третій хоче летіти, включаючи тих, хто не літав туди жодного разу", - жартує керівник туристичної компанії.

Фото: Відпочинок в готелі на Балі (pixabay.com)

Раніше експерти туристичного ринку озвучували дані про те, що далекі напрямки – Балі, Таїланд і Гоа набирали не більше 1% туристичного потоку з України в порівнянні з 80% туристів, які обирають відпочинок у Єгипті.

Втім, після карантину ситуація може кардинально змінитися, і туристи вирушать відкривати для себе нові екзотичні країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у готелях курортної країни складно знайти місця для туристів.

Також ми повідомляли, що новорічні тури на Мальдіви продовжують знижуватися в ціні.