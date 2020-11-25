Значно дешевше: новорічні тури на Мальдіви продовжують знижуватися в ціні

Фото: Готелі на Мальдівських островах (booking.com)

Скільки коштують путівки на "райські" острови на Новий рік

В Україні стартували продажі новорічних турів в екзотичні країни. Зустріти Санта-Клауса або Діда Мороза в шортах на пляжі можна і в одній з найбажаніших для відпустки локацій на планеті – на Мальдівах.

В цьому сезоні ізольована в Індійському океані курортна країна постраждала від закриття кордонів не менше за інші. Але вже з літа Мальдівська республіка почала активно запрошувати іноземних туристів на відпочинок.

Українці в цьому сезоні можуть відпочити на островах із суттєвими знижками, на які за інших умов розраховувати не доводилося. Тури на Мальдіви з України продовжують дешевшати, і навіть традиційно дорогий новорічний відпочинок стає багатьом по кишені.

Відео: Новий рік на Мальдівах (YouTube/Kandima Maldives)

Як можна долетіти на Мальдіви

У кінці листопада і на початку грудня у Мальдівську республіку можна полетіти регулярними рейсами з пересадкою в Стамбулі і Дубаї. Рейси виконують авіакомпанії "Emirates", "Turkish Airlines", "МАУ", "Qatar Airlines".

Вже в кінці грудня на Мальдіви запустяться два чартерних рейси. "Azur Air" полетить в Мале з 27 грудня 2020 року по 24 січня 2021 року. Авіакомпанія МАУ буде відправляти рейси на Мальдіви з 26 грудня 2020 по 28 січня 2021 року.

Туристам, які летять на Мальдіви, потрібно мати з собою заповнену електронну форму "Traveller Health Declaration" і довідку з негативним результатом ПЛР-тестування, проведеного не більше ніж за 3 доби до перетину кордону.

Фото: У туристів запитують довідку про тестування (booking.com)

Які знижки діють на Мальдівах

Попит на відпочинок на Мальдівах підвищився в цьому сезоні: туристів приваблюють вигідні умови відпочинку, розповідає РБК-Україна Анжеліка Малахай, співвласниця мережі турагентств "Мер-Ка-Ба".

"Добова ціна на проживання з харчуванням в п'ятизіркових готелях на Мальдівах знижується на 25-30% порівняно з минулим роком, включаючи новорічні та різдвяні дати. Крім того, надзвичайно багато готелів зараз пропонують проживання та харчування дітям безкоштовно", - відзначає експерт.

За її інформацією, через побоювання не окупитися чимало 4* готелів на Мальдівах в цьому сезоні не відкрилися. А ті, які відкрилися, пропонують знижки.

Також у п'ятизіркових якісних готелі на Мальдівах в цьому сезоні можна розраховувати на зниження ціни до 30% на проживання навіть на новорічні та різдвяні дати. Щоб заслужити лояльність заможних гостей, їм пропонують додаткові бонуси - заміну харчування та номери на категорію вище в якості компліменту.

Фото: Готелі-бунгало на Мальдівах (booking.com)

Ми вирішили порівняти ціни в 5* готелі на невеликому острові Маамігілі (Sun Island Resort & Spa) на 9 ночей на дати 5-14 грудня та з 27 грудня по 5 січня. У першому випадку проживання на двох зі знижкою до 50% коштує від 32682 гривень, у новорічний період – від 54941 гривні (замість 109904 гривень). Втім, є острови з 5* готелями, проживання в яких не подешевшало, і на новорічні канікули коштують від 200000 гривень на двох за 9 ночей.

Скільки коштує відпочинок на двох

Ми вивчили найнижчі ціни у провідних туристичних компаній на пакетні тури на Мальдівах для двох з датою вильоту, починаючи з 27 грудня.

У туроператора "Anex tour" виліт чартеру на Мальдіви запланований на 27 грудня. Тривалість новорічного відпочинку на райських островах – 10 ночей (9+1).

Відпочинок на двох у 3* готелі на Маафуші в номері "делюкс" зі сніданками коштує від 2445 доларів, в 4* готелі зі сніданками на острові Хулкумале в номері "комфорт" обійдеться від 2219 доларів.

У 5* готелі зі сніданками в Північному Мале – від 4724 доларів. В 5* готелі на острівці Арі Атол зі сніданками – від 5330 доларів.

Фото: Готелі пропонують знижки на Новий рік (booking.com)

У туристичної компанії "Аполло-тур" відпочинок для двох на 7 ночей в 3* готелі з харчуванням "повний пансіон" обійдеться від 2332 доларів з вильотом 27 грудня, в 4* - від 2444 долари з таким же харчуванням і тими ж датами вильоту, в 5* готелі – від 3757 доларів на віллі в Північному Арі з харчуванням "повний пансіон" з вильотом 5 січня.

У туроператора "Компас" 7 ночей на двох в 3* готелі в Північному Мале з харчуванням "повний пансіон" коштує від 3339 доларів з вильотом 28 грудня, в 4* готелі зі сніданками – від 2905 доларів з вильотом 30 грудня (8 ночей), в 5* - від 3986 доларів зі сніданками з вильотом 27 грудня.

До речі, відпочинок на Мальдівах в цьому році привабливий не тільки нижчими цінами, але і високим рівнем безпеки для туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вартість відпочинку на Мальдівах знижується в листопаді

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