"Номери заброньовані": в готелях курортної країни складно знайти місця для туристів

Фото: Відпочинок на Занзібарі (pixabay.com)

Курорт на початку зими активно заповнюють туристи з Європи

Через недоступність багатьох популярних туристичних напрямків у цьому сезоні, українці активно бронюють тури в екзотичні країни, які в даний момент відкриті для відвідування. Популярною до нового року стає Танзанія (острів Занзібар).

За даними туроператора "Join UP!", у листопаді найбільше після Єгипту українські туристи бронювали відпочинок в Танзанії. Турів на острів Занзібар (Танзанія) було більше (7%), ніж в ОАЕ (4%).

РБК-Україна розбиралося, чому відпочинок на екзотичному острові може виявитися недоступним на заплановані дати і чому місця в готелях потрібно шукати заздалегідь. Фото: Популярний 3* готель на Занзібарі (booking.com)

"Найпопулярніші готелі вже заброньовані"

Експерти туристичного ринку відзначають, що цієї зими чимало популярних готелів на Занзібарі вже повністю заброньовані. Деякі тризіркові готелі заповнені до квітня, повідомила у коментарі MasterTura директор "Мандарин Турс" Наталія Кулігіна.

Через наплив туристів зараз складно знайти вільні готелі аж до нового року, кажуть представники туристичних компаній. Високий попит на Занзібар в грудні і січні підтверджує РБК-Україна Анжеліка Малахай, співвласниця мережі турагентств "Мер-Ка-Ба".

"Станом на сьогоднішній день в більшості готелів Занзібару дуже складно підтвердити бронювання для туриста. Це особливо стосується тих районів, де немає припливів і відпливів (тільки в двох регіонах вони виражені неяскраво), де розташовані хороші п'ятизіркові готелі або готелі з оптимальним співвідношенням "ціна-якість", - відзначає експерт.

За її словами, агентству за останній час довелося переносити дати чотирьох бронювань через те, що готелі заповнені повністю.

"Так відбувається тому, що в Європі, незважаючи на локдауни, уряд залишає відкритими кордони, і літаки літають. Тому рейси по екзотичних напрямках заповнюються туристами, які знають, як у них буде виглядати локдаун. Я вважаю, що в Україні за зразком Європи теж не буде закриття кордонів", - пояснює турпотік в Занзібар спеціаліст.

Керівник туристичної компанії радить бронювати тури вже зараз тим туристам, які "налаштовані" на відпочинок на Занзібарі.

Фото: Сафарі в Танзанії (pixabay.com)

Що приваблює туристів на Занзібарі

Директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко в коментарі РБК-Україна розповів, що в Танзанію зазвичай їдуть мандрівники, які раніше відпочивали в Азії. Їх приваблює не перебування в готелі, а активний відпочинок та екскурсії. Наприклад, вони можуть літати в національні парки в Кенії.

Киянка Ольга Бутенко забронювала 11-денний тур в Танзанію 27 листопада. Придбала путівку у популярній мережі туристичних агентств за ціною 2279 доларів на двох в 3* готель з харчуванням "сніданки" з вильотом 25 грудня.

"Ми летимо компанією, мій відпочинок обійдеться трохи більше тисячі доларів. Дуже втомилася в цьому році, хоч і відпочивала у вересні в Туреччині. Хочеться тиші, хвиль океану навіть з відливами, і щоб ніхто не турбував на новий рік", - розповідає туристка.

За її словами, купувати дорогі екскурсії вона не планує. Її готель знаходиться в 40 км від Стоун Тауна (Кам'яного міста), і поїздки туди їй вистачить під час відпочинку.

"Кажуть, що сафарі дорого – близько тисячі доларів за екскурсію. Зате хочу поїхати подивитися на гігантських черепах на острові Призон, можна знайти екскурсію за 100 доларів за двох", - зазначає вона.

Фото: Гарячі тури можна знайти за ціною від 785 доларів на людину (скрін РБК-Україна)

До речі, острів Занзібар відноситься до держави Танзанія, яка в даний момент знаходиться в "зеленій зоні" для України. Це означає, що після повернення в Україну тести і самозоляция не потрібні.

Нагадаємо, ми порівнювали ціни на відпочинок в Домінікані і Танзанії в листопаді.

Також ми писали, чи буває відпочинок на Занзібарі бюджетним.