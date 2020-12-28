Нові обмеження: чи поїдуть туристи до Єгипту замість Туреччині цієї зими

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)

ПЛР-тест тепер потрібно здавати до в'їзду в Туреччину і після повернення в Україну

Популярна серед українських туристів курортна країна – Туреччина – з 28 грудня вводить вимогу негативного ПЛР-тесту на COVID-19 для всіх пасажирів авіарейсів, що прибувають до країни. Про це стало відомо напередодні, 25 грудня.

Тест на коронавірус треба буде зробити не раніше ніж за 72 години до прибуття до Туреччини.

Крім того, міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коча також заявив, що прибуваючі з Британії, Данії та Південної Африки будуть відправлятися на карантин додатково до вимоги пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту.

Тест при в'їзді до Туреччини та після прибуття в Україну

Що стосується України, то наші туристи стикаються з такою вимогою Туреччині вперше. Нововведення може призвести до того, що попит на путівки в країну, скоріш за все, знизиться.

Таку думку в коментарі РБК-Україна висловлює Любов Чернега, фахівець з індивідуального підбору турів.

"Як відомо, нещодавно було ще одне нововведення: Україна вперше за весь "карантинний" сезон внесла Туреччину до списку країн "червоної" зони. Це означає, що негативний результат тесту на коронавірус також потрібно пред'явити туристам і після повернення з Туреччини", – нагадує вона.

Фото: Відпочинок у Туреччині (РБК-Україна)

Нагадаємо, що ті, хто прибуває в Україну з країн списку "червоної" зони, повинні пройти двотижневу самоізоляцію. Звільнитися від самоізоляції можна, зробивши ПЛР-тест.

На думку фахівця, такі вимоги відштовхнуть значну частину туристів і будуть схиляти їх або перенести поїздку, або розглянути інші напрямки.

Водночас Єгипет ввів вимогу ПЛР-тестів ще на початку цієї осені для всіх туристів, які в'їжджають в країну. Але по поверненню в Україну з Єгипту ПЛР-тест на цю мить здавати не потрібно.

"Мало хто поїде до Єгипту замість Туреччини"

При цьому Любов Чернега не вважає, що туристи, які хотіли відпочити в Туреччині, поїдуть замість цього в Єгипет.

"Єгипет я б точно не назвала альтернативою Туреччини взимку. Все ж це відпочинок іншого формату. Єгипет у січні – це пляжі, а Туреччина у січні – це гірськолижні курорти, спа-відпочинок у готелях, цікаві екскурсії в Стамбулі. Думаю, вимога ПЛР-тестів не відштовхне тих, хто вже досить давно купив путівки, а Туреччина й далі залишиться однією з найбільш популярних і улюблених країн для українців", - пояснює вона.

Фото: Відпочинок в одному з преміум-готелів Туреччини (gloria.com.tr)

Турагент наводить ще один аргумент на користь Туреччини – тут більше готелів преміум-сегменту, ніж у Єгипті, а також ширший спектр різноманітних послуг.

"Тому я вважаю, що своя "аудиторія" у Туреччини залишиться навіть з вимогою тестів. Але при цьому однозначно буде загальний спад продажів путівок", - вважає експерт ринку.

На її думку, варто відстежувати ситуацію по Туреччині, адже незабаром Україна може виключити її зі списку країн "червоної" зони. Це буде означати, що тест після прибуття в Україну з курортної країни здавати буде вже не потрібно.

"Але все буде залежати виключно від рівня захворюваності у двох країнах. У період пандемії будувати будь-які здогадки - нелогічно", - підкреслює вона.

Особливості відпочинку в Туреччині та Єгипті в січні

До Єгипту у січні їдуть за пляжним відпочинком, дайвінгом, екскурсіями.

До Туреччини - за відпочинком на термальних джерелах, у спа-готелях, на гірськолижні курорти.

Що стосується їжі в готелях, то, на думку турагента, в Туреччині вибір різноманітніший. Також тут більше готелів, де можна замовити ексклюзивні страви від шеф-кухаря з використанням рідкісних продуктів під замовлення.

З іншого боку, у січні комфортніше їздити на екскурсії, коли температура повітря досягає + 22-23 градуси. У Туреччині в цей час значно прохолодніше, тому в цьому пункті "виграє" Єгипет.

Як здавати тест по поверненню з Туреччини

Багато туристів, яким довелося зіткнутися з новими вимогами, активно розповідають про свій досвід.

"Цього літа я вже проходила тест, коли поверталася з іншої курортної країни – Албанії. Нічого складного у процедурі немає", - зазначає РБК-Україна туристка Анна Давидова. Вона днями саме повернулася з Туреччини в Україну.

На кордоні в аеропорту дівчина скачала програму "Дій Вдома" і поїхала додому.

Фото: Туреччина минулого тижня вперше увійшла до "червоного" списку країн в Україні (РБК-Україна)

"Жорсткої вимоги про те, де саме здавати тест, немає. Тому я сама вибрала клініку, здала тест на наступний день, а вже через добу звільнилася від самоізоляції та спокійно пішла на роботу", - додає вона.

В середньому ціна за здачу ПЛР-тесту в лабораторіях Києва - від 715 до 1300 гривень. Для тих, хто не може чекати довго, передбачене також тестування в аеропортах.

Наразі така опція є в аеропортах Києва, Львова, Харкова та деяких інших. Проводиться таке тестування швидше, але коштує дещо дорожче.

"Тільки що зі Стамбулу. Вже зараз потрібно завантажувати програму "Дій вдома", проходити паспортний контроль і здавати тест. У Борисполі ціна - 1500 грн. Готовність - 6 годин. Ви вільні, завантаживши програму: можна сидіти на ізоляції або ж піти у дешевшу лабораторію", - поділилася деталями на своїй сторінці в Facebook Тетяна Іваницька, представник Асоціації готелів Туреччини (TUROB) в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, де можна покататися на лижах під час відпустки, поки закриті курорти Альп.

Також повідомлялося, коли дешевше за все їхати до Єгипту взимку 2021 року.