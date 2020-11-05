Альтернатива Альпам: куди можна поїхати на гірськолижний відпочинок взимку

Фото: Гірське озеро (pixabay.com)

Які країни могли б замінити закриті європейські курорти

Нещодавно українська авіакомпанія Windrose, яка останнім часом активно розвиває нові напрямки на Балканах, оголосила про запуск програми рейсів в столиці Чорногорії Подгориці починаючи з 1 грудня.

Планують виконувати рейси двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи. Ціна квитків на рейси в обидва боки становить близько 220 євро.

Запуск такого напрямку може бути однією з ознак того, що українці будуть розглядати Чорногорію і як гірськолижний напрямок взимку, кажуть українські туроператори.

Чорногорія і Сербія

Країна, яка безперечно стане альтернативою європейським гірськолижним курортам у цьому сезоні - Туреччина. Про це РБК-Україна говорить Наталія Хватова, фахівець з індивідуального туризму з турфірми "Караван Люкс Тур".

"Крім Туреччини, є ще гірськолижні курорти Чорногорії, Сербії. Ці напрямки теж можна розглядати. Але хочу зауважити, що з хорошими п'ятизірковими готелями там ситуація далеко не ідеальна. Готелів преміального сегменту у Чорногорії й Сербії досить мало", - зазначає вона.

До речі, деякі туркомпанії вже почали пропонувати тури на гірськолижні курорти Чорногорії, хоча вибір путівок поки що не надто широкий.

Наприклад, 7-денний відпочинок на двох у Подгориці в 3* готелі без харчування з вильотом 5 грудня у туристичної компанії "Фарватер" коштує від 932 євро, в Жабляку – від 781 євро, у Колашині – від 748 євро.

Туркомпанія "Пілігрим" пропонує відпочинок в 3* готелі в Колашині. Путівка коштує від 824 євро без харчування з вильотом з Києва 8 грудня.

Фото: Прямі рейси у Подгорицю запустять з 1 грудня (pixabay.com)

Невідомо, чи можна буде їхати до Словенії

Як один з варіантів гірськолижного відпочинку можна розглядати також Словенію, каже Наталія Хватова.

"Це теж Альпи, хоч і південні. Думаю, якоюсь мірою Словенія могла б бути альтернативою закритим нині курортам", - вважає вона.

Але, як раніше писало РБК-Україна, до Словенії українським туристам сьогодні в'їхати досить проблематично. В країні на тлі посилення заходів щодо боротьби з COVID-19 введені обмеження в'їзду іноземців.

Директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура вважає, що Словенія хоч і є мальовничою країною, цікавою для туристів, але гірськолижний відпочинок там не надто актуальний.

"У структурі продажів цей напрямок традиційно не надто популярний, якщо порівнювати з іншими країнами гірськолижними. Але водночас Словенія - прекрасна країна, в яку можна їхати за спокійним, розміреним відпочинком, спа-послугами. Там восени та взимку погода комфортна, є прекрасні мальовничі озера", - відзначає він.

Туреччина може стати лідером серед "зимових" країн

На думку Андрія Демури, в цьому сезоні Туреччина візьме на себе першість серед країн, які пропонують гірськолижний відпочинок для українських туристів.

Розглянути Туреччину для зимового відпочинку радить і Марина Казакова, засновник фірми "Kazakovs Travel".

Фото: Альпи на курортах Австрії, Франції та Швейцарії поки недоступні для наших туристів (pixabay.com)

"Багато туристів звикли вважати Туреччину суто морським курортом, де можна купатися в теплу пору року. Але можливість поплавати буде і взимку: басейни з підігрівом працюють. Щобільше - вода в деяких басейнах - морська", - відзначає вона.

"Це також відмінне місце для зустрічі Нового року. Особливо ця країна підійде тим, хто не любить різко змінювати клімат", - додає Казакова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки коштує відпочинок на курорті Буковель в Карпатах та як змінилися ціни за останній час.

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