Новые ограничения: поедут ли туристы в Египет вместо Турции этой зимой

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

ПЦР-тест теперь нужно сдавать до въезда в Турцию и после возвращения в Украину

Популярная среди украинских туристов курортная страна – Турция – с 28 декабря вводит требование отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для всех пассажиров авиарейсов, которые прибывают в страну Об этом стало известно накануне, 25 декабря.

Тест на коронавирус надо будет сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

Кроме того, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коча также заявил, что прибывающие из Британии, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин дополнительно к требованию предъявления негативного результата ПЦР-теста.

Тест при въезде в Турцию и после прибытия в Украину

Что касается Украины, то наши туристы сталкиваются с таким требованием Турции впервые. Нововведение может привести к тому, что спрос на путевки в страну, скорее всего, снизится.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказывает Любовь Чернега, специалист по индивидуальному подбору туров.

"Как известно, недавно было еще одно нововведение: Украина впервые за весь "карантинный" сезон внесла Турцию в список стран "красной" зоны. Это значит, что негативный результат теста на коронавирус также потребуется предъявить туристам и после возвращения из Турции", – напоминает она.

Фото: Отдых в Турции (РБК-Украина)

Напомним, те, кто прибывает в Украину из списка стран "красной" зоны, должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Освободиться от самоизоляции можно, сделав ПЦР-тест.

По мнению специалиста, такие требования оттолкнут значительную часть туристов и будут склонять их или перенести поездку, или рассмотреть другие направления.

В то же время Египет ввел требование ПЦР-тестов еще в начале этой осени для всех туристов, которые въезжают в страну. Но по возвращению в Украину из Египта ПЦР-тест на данный момент сдавать не нужно.

"Мало кто поедет в Египет вместо Турции"

При этом Любовь Чернега не считает, что туристы, которые хотели отдохнуть в Турции, поедут вместо этого в Египет.

"Египет я бы точно не назвала альтернативой Турции зимой. Все же это отдых иного формата. Египет в январе – это пляжи, а Турция в январе – это горнолыжные курорты, спа-отдых в гостиницах, интересные экскурсии в Стамбуле. Думаю, требование ПЦР-тестов не оттолкнет тех, кто уже довольно давно купил путевки, а Турция и далее останется одной из самых популярных и излюбленных стран для украинцев", - поясняет она.

Фото: Отдых в одном из премиум-отелей Турции (gloria.com.tr)

Турагент приводит еще один аргумент в пользу Турции – здесь больше отелей премиум-сегмента, чем в Египте, а также более широкий спектр разнообразных услуг.

"Поэтому я считаю, что своя "аудитория" у Турции останется даже с требованием тестов. Но при этом однозначно будет общий спад в продажах путевок", - считает эксперт.

По мнению турагента, стоит отслеживать ситуацию по Турции, ведь вскоре Украина может исключить ее из списка стран "красной" зоны. Это будет значить, что тест после прибытия в Украину из курортной страны сдавать будет уже не нужно.

"Но все будет зависеть исключительно от уровня заболеваемости в двух странах. В период пандемии строить любые догадки - нелогично", - подчеркивает она.

Особенности отдыха в Турции и Египте в январе

В Египет в январе едут за пляжным отдыхом, дайвингом, экскурсиями.

В Турцию - за отдыхом на термальных источниках, в спа-отелях, на горнолыжные курорты.

Что касается еды в отелях, то, по мнению турагента, в Турции выбор разнообразнее. Также здесь больше отелей, где можно заказать эксклюзивные блюда от шеф-повара с использованием редких продуктов под заказ.

С другой стороны, в январе комфортнее ездить на экскурсии, когда температура воздуха достигает +22-23 градуса. В Турции в это время значительно прохладнее, поэтому в этом пункте "выигрывает" Египет.

Как сдавать тест по возвращению из Турции

Многие туристы, которым уже пришлось столкнуться с новыми требованиями, активно рассказывают о своем опыте.

"Этим летом я уже проходила тест, когда возвращалась из другой курортной страны – Албании. Ничего сложного в процедуре нет", - отмечает РБК-Украина туристка Анна Давыдова. Она как раз на днях вернулась из Турции в Украину.

На границе в аэропорту девушка скачала приложение "Дій Вдома" и поехала домой.

Фото: Турция на прошлой неделе впервые вошла в "красный" список стран в Украине (РБК-Украина)

"Жесткого требования о том, где именно сдавать тест, нет. Поэтому я сама выбрала клинику, сдала тест на следующий день, а уже через сутки освободилась от самоизоляции и спокойно пошла на работу", - добавляет она.

В среднем цена за сдачу ПЦР-теста в лабораториях Киева составляет от 715 до 1300 гривен. Для тех, кто не может ждать результата долго, предусмотрено также тестирование в аэропортах.

На данный момент такая опция есть в аэропортах Киева, Львова, Харькова и некоторых других. Проводится такое тестирование быстрее, но стоит несколько дороже.

"Только что со Стамбула. Уже сейчас нужно загружать программу "Дій вдома", проходить паспортный контроль и сдавать тест. В Борисполе цена - 1500 грн. Готовность - 6 часов. Вы вольны, загрузив программу: можно сидеть на изоляции или же пойти в более дешевую лабораторию", - поделилась деталями на своей странице в Facebook Татьяна Иваницкая, представитель Ассоциации отелей Турции (TUROB) в Украине.

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