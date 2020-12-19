Вперше за весь час карантину: в "червоному" списку опинилася популярна курортна країна

Фото: Відпочинок в Туреччині (РБК-Україна)

Туреччина "обігнала" Україну по захворюваності коронавірусом

Одну з найпопулярніших серед українських туристів країн – Туреччину – внесли до "червоного" списку українського МОЗ. Вперше з початку пандемії статистика захворюваності в курортній країні перевищила українські показники.

З 18 грудня українці та іноземці, які прибувають в Україну з цієї держави, мають завантажувати в аеропорту додаток "Дій вдома", щоб провести наступні два тижні на самоізоляції або здати ПЛР-тест на COVID-19 протягом 24 годин після прильоту.

Які країни - в "червоній" зоні

У "червоному списку" за останні два тижні додалося 11 країн. Серед них уперше виявилася Туреччина, в якій у листопаді змінили підхід до підрахунку хворих на COVID-19.

"Зелена" країна "червона" – це показник кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення за останні два тижні. Станом на 18 грудня, в Україні цей показник склав 410,9.

У Туреччині цей показник склав 499,2, хоча ще 4 грудня він дорівнював 107,4.

У "червоному" списку на перших місцях з показниками захворюваності вище 1000 – Сербія, Хорватія, Грузія, Литва, Люксембург, Чорногорія, Сан-Марино і Словенія.

В "зеленій" зоні для українців залишаються більшість туристичних країн, куди можна вирушити на відпочинок найближчим часом.

Наприклад, Єгипет (6), Танзанія (0), Домініканська республіка (104,5), Мальдіви (70,4), ОАЕ (176), Бразилія (278,2), Мексика (112,1), Оман (55,4). Також деякі туристичні компанії пропонують вирушити на відпочинок в пострадянські Узбекистан (6,7) і Казахстан (67,2), які відкриті для українських мандрівників.

Що робити після прильоту з Туреччини

Перші пасажири, які приземлилися в Україні після повернення з Туреччини 18 грудня, вже були змушені завантажувати додаток "Дій вдома", через який держава контролює дотримання самоізоляції.

Фото: Туреччина увійшла в "червоний" список країн в Україні вперше за час карантину (РБК-Україна)

"Тільки що зі Стамбула. Вже зараз потрібно завантажувати програму "Дій вдома", проходити паспортний контроль і здавати тест. У Борисполі ціна - 1500 грн. Готовність - 6 годин. Ви вільні, завантаживши програму, сидіти на ізоляції або ж піти в більш дешеву лабораторію", - поділилася деталями на своїй сторінці в Facebook Тетяна Іваницька, представник Асоціації готелів Туреччини (TUROB) в Україні.

До речі, здавати тести біля дому радили мандрівники, які прибули з "червоно" зони й раніше. У більшості лабораторій черг вдень вже немає або людей небагато.

Також важливими порадами були: не відзначати точку прибуття у додатку в аеропорту, не фотографуватися в масці. Після активації додатка дані тестів автоматично "знімуть" туристів із самоізоляції. Від тестів звільнені пасажири, які летять транзитом через Туреччину, якщо були в країні менше 24 годин.

В Туреччині продовжили локдаун

14 грудня в Туреччині стало відомо, що масових гулянь на Новий рік не буде. Президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про введення комендантської години по всій країні з новорічної ночі до 4 січня.

Громадянам Туреччини буде заборонено виходити на прогулянки з 21:00 четверга, 31 грудня до 5:00 4 січня. Такі обмеження повинні закріпити успіхи в стабілізації ситуації з коронавірусом напередодні вакцинації.

Між тим, іноземним туристам дозволили не дотримуватися карантинні обмеження в Туреччині – вони стосуються лише громадян і резидентів. Тому всі курорти і туристичні локації продовжують працювати у звичному режимі.

При цьому всі міські ресторани, крім готельних, повинні працювати тільки на доставку в будь-який день. Це не стосується точок харчування поза містами на туристичних маршрутах.

Раніше повідомлялося, як українська туристка замість відпустки потрапила на самоізоляцію в ОАЕ після того, як ПЛР-тест на COVID-19 у неї виявився позитивним.