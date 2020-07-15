Встигніть відвідати: унікальний український форт, який може скоро зникнути

Далеко не всі знають про існування такого цікавого місця на карті України. Всього в декількох кілометрах від міста Дубно розташовується Тараканівський форт. Це унікальна споруда, яка не має аналогів в Україні та є архітектурною пам'яткою 19 століття.

Розташовується загадковий форт неподалік від однойменного села Тараканів, в декількох кілометрах від містечка Дубно Рівненської області. Поруч також знаходиться траса Київ-Чоп.

Чим унікальна це місце

Форт став місцем важливих історичних подій. Його використовували як місце дислокації солдатів Російської Імперії для захисту західних кордонів. З цією метою вирішили побудувати цілу систему унікальних і потужних оборонних укріплень. Потім форт зайняли австрійці, а згодом у його стінах загони польської армії вели оборону проти війська Будьонного.

Під час СРСР у форті хотіли обладнати продовольчий склад. Але через те, що в цих приміщеннях дуже висока вологість, від такої ідеї відмовилися.

Фото: Форт з кожним роком все більше руйнується, тому його варто побачити якомога швидше (Олег Божко)

Форт також називають Дубенським. Мабуть, одна з найбільш значних подій, які довелося пережити форту – Брусилівський прорив, який увійшов у підручники світової історії. Тоді війська Російської Імперії вибили з цих укріплень частини четвертої австрійської армії. В ході запеклих боїв загинуло кілька сотень австрійських солдатів. Багатьох з них поховали тут, прямо біля форту.

Тараканівскому форту присвячено безліч легенд. Місцеві гіди подейкують, що тут є привиди солдатів, які нібито досі бродять безлюдними коридорами цього загадкового форту. Правда це чи повна вигадка – можна переконатися самому, відвідавши Тараканівський форт.

Фото: Тараканівський форт - архітектурна пам'ятка 19 столетія (Олег Божко)

Багатьом це місце нагадує знаменитий Форт Боярд, який розташований біля атлантичного узбережжя Франції. Особливо часто про це подібність кажуть екскурсоводи.

До речі, Тараканівський форт пребыает в дуже поганому стані. На необхідності його відновлення і збереження неодноразово наполягали активісти.

Фото: Тараканівський форт (Олег Божко)

Поки ж, на жаль, стан форту тільки погіршується. Деякі й взагалі говорять про його швидке зникнення, тому це місце варто відвідати влітку під час відпустки або просто на вихідних.

Як дістатися до Тараканівського форту?

Треба пам'ятати, що проїзд до форту не обладнаний, та й саме місце вже давно покинуте. По дорозі з Дубно після повороту з траси туристів зустрічає звичайна ґрунтова дорога і густий ліс.

Тому краще добиратися сюди на своєму авто або з групою туристів. Краще всього залишити транспорт біля ґрунтової дороги. А далі - просто пройти пішки. Хвилин сім неспішної ходьби – і ви вже на місці.

Фото: Форт також називають Дубенським (Олег Божко)

До речі, перед поїздкою в Тараканівський форт радимо взяти з собою ліхтарик. Він допоможе вам не загубитися в цих темних і холодних коридорах.

Також під час прогулянки фортом потрібно бути вкрай обережним: гіди весь час нагадують, що час від часу неуважні гості нерідко випускають з уваги ями, яких тут дуже багато.

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