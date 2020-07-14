Рай на землі: чим дивує туристів затишний острів на півдні України

Фото: Джарилгач (kirillovka.ks.ua)

Відпочити на острові можна безкоштовно

Далеко не всім відомо, що в Україні є мальовничий острів, який багато хто порівнює з райським куточком для туристів. Інші називають це місце "українськими Мальдівами".

Джарилгач – це найбільший за площею і другий за довжиною острів в Україні, який знаходиться у Чорному морі.

Він омивається Джарилгацькою і Каркінітською затоками. Площа острова складає 62 квадратних кілометри.

Фото: Острів Джарилгач у гарну погоду (wikipedia.org)

Острів належить до Скадовського району Херсонської області. Це єдиний безлюдний острів в країні.

Джарилгач приваблює перш за все тих туристів, які шукають усамітнення та відпочинку без безлічі людей навколо. Але варто відзначити, що в літній час тут часто теж буває чимало людей, тому в повній ізоляції відпочити навряд чи вийде, якщо ви зібралися сюди в будь-який з літніх місяців.

Як дістатися на острів?

На острів Джарилгач можна дістатися трьома різними способами. Приміром, зі Скадовська можна доїхати на рейсовому катері. Ціна за рейс становить 180 грн в обидві сторони.

Дістатися зі Скадовська до пункту "Глибока Затока" можна за ціною й 130 гривень, але тоді до моря потрібно добиратися цілу годину, а до краю самої коси - близько 9 кілометрів.

Дорога з Києва на острів Джарилгач може бути такою: поїзд Київ - Херсон, потім – автобус Херсон – Скадовськ, а після – на кораблі до самого острова. Відпочити на острові з наметами можна абсолютно безкоштовно.

Більше дивіться у відео:

Джарилгач Джарилгач - райський острівець України! Опубліковано РБК-Україна Вівторок, 14 липня 2020 р.

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