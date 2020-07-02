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Що відбувається на пляжах Одеси та Затоки: відео

Новини » Travel » в Україні 02.07.2020 - 14:50
Що відбувається на пляжах Одеси та Затоки: відео
Фото: Пляжі Одеси (РБК-Україна)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Туристи викладають у соцмережах відео відпочинку на морі

Влітку 2020 року для великої кількості українців виїзд за кордон обмежений, тому багато туристів згадали про пляжний відпочинок вдома. Одеса, Затока, а також менш "розкручені" Кирилівка та Грибівка поступово заповнюються відпочиваючими. Багатьох не лякає ні поширення коронавірусу, ні затонулий в листопаді минулого року біля пляжу "Дельфін" танкер "Делфі": на початку липня чимало туристів все ж активно відпочивають на морі.

За інформацією департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, лише п'ять пляжів в Одесі не відповідають санітарним нормам: "Аркадія", "Ланжерон", "Дельфін", 13 станція Великого Фонтану.

При цьому вісім пляжів міста працюють у штатному режимі.

"Що стосується "Делфі", то Держекослужба щодня бере забори води поблизу затонулого танкера. Зараз вода там абсолютно чиста, тобто немає ніяких нафтопродуктів", - заявив сказав під час брифінгу в Одесі спікер ОДА Денис Соколов.

Як купаються біля затонулого танкера, дивіться на відео:

Відео: Як туристи відпочивають на пляжах Одеси і Затоки (youtube.com/Styler)

Нагадаємо, раніше у захоплюючому відео Антон Птушкін показав, як подорожує по Україні в умовах закритих кордонів.

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Теги Одеса
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