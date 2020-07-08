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Посол назвав умови, за яких Австрія почне приймати українських туристів

Середа 08 липня 2020 оновлено 10:58
Посол назвав умови, за яких Австрія почне приймати українських туристів
Фото: Відень під час карантину (pixabay.com)
Автор: Анастасія Світлевська

Олександр Щерба розповів про відновлення авіасполучення між країнами

Відсутність авіаперевезень - одна з перших проблем, з якою стикнулись українці під час карантину. Так, станом на 8 липня, Австрія залишається однією з країн ЄС, з якою не відновлені регулярні рейси, нагадав у коментарі РБК-Україна посол України в Австрії Олександр Щерба.

За його словами, наразі точно невідомо, коли Австрія відновить авіасполучення з Україною.

"Звичайно, в українців були складнощі з виїздом в Австрію через пандемію. Літаки не літають, регулярного авіасполучення нема. Загалом під час карантину Посольство України в Австрії організувало 9 евакуаційних рейсів для українських і австрійських громадян. Станом на сьогодні є 1-2 спецрейси на місяць", - розповів Щерба.

Посол назвав умови, за яких Австрія почне приймати українських туристівФото: Посол України в Австрії Олександр Щерба (facebook.com/o_shcherba)

Дипломат також назвав умови, за яких туристи з України зможуть подорожувати до Австрії.

"Щодо перспектив, то список закритих країн переглядається кожні 2 тижні. Австрія теж хоче відкритися. Але не раніше, ніж це буде безпечно", - пояснив він

Посол зазначив, що поки що також невідомо, коли відновлять авіасполучення. Водночас він розповів, що спеціальні рейси під час карантину неодноразово були організовані австрійським урядом для українців, які щороку виїжджають на роботи в Австрію.

"Ми не отримуємо інформації щодо українських заробітчан. Для мене особисто було відкриттям, що близько тисячі українських заробітчан щорічно збирають урожай спаржі та полуниці у Верхній Австрії. Саме ця федеральна земля попросила організувати два літаки сполученням Київ-Лінц у травні для робітників сільського господарства", - додав дипломат.

Зараз в'їзд до Австрії українцям заборонено. Виняток становлять дипломати та громадяни, які мають дозвіл на проживання в Австрії. Їхати до Австрії під час карантину також дозволено особам, які отримали спеціальне погодження в Посольстві Австрії в Києві. Наприклад, для проходження лікування.

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