Унікальні природні локації: в Україні створять нові туристичні маршрути

Недавно в Україні презентували дослідження, яке демонструє настрої українців щодо подорожей у власній країні та за кордон. У ньому йдеться, що понад половина опитаних (53,1%) планують відпустку в межах України, а за кордон поїхати планує тільки кожен десятий.

Дослідження дало низку позитивних сигналів, каже РБК-Україна голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Наприклад, те, що більш ніж половина українців планують відпочинок саме в Україні.

Однак у списку цікавих українцям областей взагалі не опинилося багатьох регіонів.

Фото: Закарпатська область - одна з найпопулярніших серед українських туристів. На фото - музей у Колочаві (pixabay.com)

"Водночас ми бачимо за результатами дослідження, що деякі області з величезним потенціалом знаходяться в кінці рейтингу регіону відпочинку. І це привід місцевій владі та бізнесу задуматись над створенням сучасних туристичних продуктів та промоцією своїх регіонів. Залучення туристів, неважливо - іноземних чи внутрішніх, має стати метою внутрішньої конкуренції між регіонами. І це той випадок, коли вона піде на користь усім", - впевнена глава відомства.

"В Україні слабко розкритий туристичний потенціал природних парків"

Найбільш поширений транспорт під час мандрівок для наших туристів - власне авто (33,1%), стільки ж подорожує автобусами та маршрутками, але лише кожен п’ятий подорожує залізницею.

Потрібно розвивати величезний потенціал для розвитку подорожей залізницею. Також повністю відкрита сторінка щодо мандрівок авіа- та водним транспортом в Україні, вважає очільниця ДАРТ.

Фото: Мезинський національний природний парк у Чернігівській області (uk.wikipedia.org)

"На мою думку, тут будуть перспективними комплексні варіанти: прилетів в регіон літаком або добрався залізницею, взяв авто в оренду. Або як варіант - привіз його з собою залізницею в спеціальному вагоні-автовозі.

Ми тісно співпрацюємо з "Укрзалізницею" та "Укравтодором", українськими аеропортами щодо розвитку пріоритетних для туризму напрямків. Найближчим часом плануємо запустити пілотний проєкт водних маршрутів "Київ-Канів-Київ", - анонсувала вона.

Фото: Хотинська фортеця у Чернівецькій області (pixabay.com)

Крім того, дослідження стало ще одним доказом того, що в Україні слабко розкритий туристичний потенціал природних парків, підкреслила голова відомства.

"Їх знають небагато, і ще менше можуть порекомендувати (45% - важко відповісти). Це сигнал усім, що треба працювати над інфраструктурою, особливо над безпекою маршрутів, промоцією і наповненням. Тому що Україна має унікальні та різноманітні природні дестинації. Потрібно їх розвивати та демонструвати світу", - додала вона.

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