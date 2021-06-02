Золотий пісок і хвилі: найцікавіші курорти Чорного і Азовського морів для відпочинку влітку

Популярні локації для молодіжної та сімейної відпустки

Більше половини українців планують провести відпустку цього року у своїй країні. Такі результати опитування отримали в дослідженні туристичного ринку "Електоральні настрої. Щотижневий звіт " і озвучили на прес-конференції за участю міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Повідомляється, що більше 40% опитаних планують взяти відпустку в поточному році. 53,1% українців проведуть її в Україні. Найбільше опитаних - 17,4% - збираються поїхати відпочивати в Одеську область.

Ми вибрали найпопулярніші серед українців морські курорти в Україні, куди варто поїхати на відпочинок влітку 2021 року тим туристам, хто не ризикує вирушати в закордонні поїздки під час пандемії.

Одеська область: пансіонати і чисті пляжі

Найпопулярніше місце відпочинку молоді в Україні на морі - місто Одеса. Тут не занудьгують навіть досвідчені туристи. В Одесу їдуть милуватися архітектурою, насолоджуватися кулінарним розмаїттям в гастротурах, веселитися в нічних і пляжних клубах, купатися в морі на облаштованих пляжах і просто відпочивати в готелях на будь-який смак і гаманець.

Друге популярне місце відпочинку в Одеській області, яке підходить як для веселощів, так і для відпустки з дітьми – Затока. Це курортне селище розтягнулося на вузькому перешийку суші (Будакській косі) з найчистішим морем і нескінченною лінією пляжів. У Затоці є готелі з басейнами, аквапарк, пансіонати і величезний вибір приватного житла.

Фото: Вид на курорт Затока (wikipedia.org)

Пляжі Затоки отримали Блакитний прапор - їхня чистота і комфортне для плавання море приваблюють безліч туристів. Крім того, в Затоці легко можна знайти напівпустельні ділянки пляжної лінії для тихого відпочинку. Ціни - одні з найвищих на Чорному морі. Втім, багато туристів залишаються задоволеними.

Чорноморськ - портове місто з облаштованими пляжами (теж мають Блакитний прапор) – ще одне улюблене місце для відпочинку з дітьми. Туристів в місті приваблює інфраструктура - від магазинів до парків і дитячих майданчиків. Пляжі в Чорноморську в високий сезон бувають завантажені людьми. За цінами Чорноморськ трохи дешевший за Затоку.

Фото: Пляж у Чорноморську (kirillovka.ks.ua/Владимир Кочкін)

Херсонська область: бюджетно і весело

Вирушаючи до Чорного моря в Херсонській області туристи найчастіше вибирають курорти Залізний порт, Лазурне і Скадовськ. Перші два - селища з широкими піщаними пляжами і добре організованою інфраструктурою. Відпочивати на цих курортах не так дорого, якщо порівнювати з Одесою і Затокою. Але вартість розміщення залежить від близькості до моря і пляжів.

У Залізному порту відпочивають як сім'ї з дітьми, так і компанії молоді. На курорті - широка пляжна смуга і велика кількість ресторанів і клубів, є безліч водних розваг. Зупинитися можна і в готелях, в пансіонатах, в приватних котеджах або кімнатах.

Фото: Пляжі в Залізному порту (facebook.com/zeleznyiport.official)

Скадовськ - курортне місто, в яке їдуть для сімейного відпочинку. Пляжі на курорті чисті, мілководні, із завізним піском. Інфраструктура - міська. Скадовськ вибирають також туристи, які збираються з'їздити на екскурсію або в кемпінг на острів Джарилгач, який називають "українськими Мальдівами".

В Лазурному вибирають більш спокійний відпочинок з дітьми. На цьому курорті довга пляжна лінія, спуск у воду пологий. Як і на сусідніх курортах, буває навала медуз.

Інфраструктура достатня для повноцінного відпочинку – є магазини, базар, аптека, медпункт. У Лазурному неважко знайти недороге житло в приватному секторі або невеликих готелях.

Азовське море: тепла вода і нескінченні коси

Перевага відпочинку на Азовському морі – воно завжди тепліше Чорного через свою невелику глибину. Пляжі на багатьох найпопулярніших курортах - пологі, з великими мілинами, але і з глибинами для плавання. Туристи, які відпочивають на виступаючих в морі косах (півостровах), цінують курорти за нескінченні піщані береги, постійний освіжаючий вітер з моря, а також додаткові природні особливості – наприклад, джерела або грязі.

Варіанти розміщення на Азовському морі - від бюджетного до середньої цінової категорії.

Фото: Пляжна лінія в селищі Щасливцеве (надано РБК-Україна Олексієм Войцеховським)

Арабатська стрілка - один з найпопулярніших курортів на Азовському морі в Херсонській області. З іншого боку омивається затокою Сиваш. Крім пляжного відпочинку в селищах Генічеська Гірка, Щасливцеве і Стрілкове, туристи вибирають цю локацію для водо - і грязелікування. Основна міська інфраструктура - магазини, супермаркети, базари знаходяться в місті Генічеськ в основі коси. Туристи за бажання добираються туди автобусами або своїм транспортом за 30 хвилин.

З розваг - аквапарк, різноманітні водні атракціони на пляжах.

Ціни на Арабатській стрілці можна знайти в будь-якій категорії, але переважно відпочинок виходить бюджетним.

Фото: Цілющі озера на Арабатській стрілці (надано РБК-Україна Олексієм Войцеховським)

Бердянськ і Бердянська коса - ще один з найпопулярніших напрямків для відпочинку на Азовському морі. Саме місто хоч і портове, але завдяки хорошій інфраструктурі воно є популярним курортом. Втім пляжів там небагато, і деякі туристи селяться на околицях або вирушають на саму Бердянську косу.

На косі є розміщення за високою ціною, а найдешевше відпочивати на найдальшій ділянці. Цю частину на мисі вибирають любителі напівдикого відпочинку – крім хороших глибин і хвиль, природа представлена заростями очерету і диких оливкових чагарників, часто бувають хмари комарів.

Популярний курорт-здравниця в Запорізькій області - Кирилівка зі зручними пляжами як для дорослих, так і для дітей. Для купання там досить зручний захід, при цьому для дорослих достатньо глибини.

У Кирилівці добре розвинена інфраструктура - є хороші готелі, санаторії, аквапарк і дельфінарій, супермаркет, кафе, пошта і автостанція.

До селища прилягають коси - Федотова (з "островом" Бірючий) і Пересип, де можна розміститися дешевше. Відпочинок в Кирилівці деяким туристам може здатися дорогим в порівнянні з іншими азовськими курортами.

Нагадаємо, ми писали, як зароджувався знаменитий курорт Арабатська стрілка.

Також ми писали про кращі місця України для відпочинку на природі з наметом.