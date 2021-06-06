Уникальные природные локации: в Украине создадут новые туристические маршруты

Недавно в Украине презентовали исследование, которое демонстрирует настроения украинцев относительно путешествий по родной стране и за границу. В нем говорится, что более половины опрошенных (53,1%) планируют отпуск в пределах Украины, а за границу поехать планирует только каждый десятый.

Исследование дало ряд положительных сигналов, говорит РБК-Украина глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Например, то, что более половины украинцев планируют отдых именно в Украине.

Однако в списке интересных украинцам областей вообще не оказалось многих регионов.

Фото: Закарпатская область - одна из самых популярных среди украинских туристов. На фото - музей в Колочаве (pixabay.com)

"В то же время мы видим по результатам исследования, что некоторые области с огромным потенциалом находятся в конце рейтинга региона отдыха. И это повод местным властям и бизнесу задуматься над созданием современных туристических продуктов и продвижением своих регионов. Привлечение туристов, неважно - иностранных или внутренних, должно стать целью внутренней конкуренции между регионами. И это тот случай, когда она пойдет на пользу всем", — уверена глава ведомства.

"В Украине слабо раскрыт туристический потенциал природных парков"

Наиболее распространенный транспорт во время путешествий для наших туристов - собственное авто (33,1%), столько же путешествуют на автобусах и маршрутках, но только каждый пятый путешествует по железной дороге.

Нужно развивать огромный потенциал для развития путешествий по железной дороге. Также полностью открытая страница относительно путешествий авиа- и водным транспортом в Украине, считает глава ГАРТ.

Фото: Мезинский национальный природный парк в Черниговской области uk.wikipedia.org)

"По моему мнению, здесь будут перспективными комплексные варианты: прилетел в регион на самолете или добрался по железной дороге, взял авто в аренду. Или как вариант - привез его с собой по железной дороге в специальном вагоне-автовозе.

Мы тесно сотрудничаем с "Укрзализныцей" и "Укравтодором", украинскими аэропортами по развитию приоритетных направлений для туризма. В ближайшее время планируем запустить пилотный проект водных маршрутов "Киев-Канев-Киев", — анонсировала она.

Фото: Хотинская крепость в Черновицкой области (pixabay.com)

Кроме того, исследование стало еще одним доказательством того, что в Украине слабо раскрыт туристический потенциал природных парков, подчеркнула глава ведомства.

"Их знают немногие, и еще меньше могут порекомендовать (45% - затрудняются ответить). Это сигнал всем, что надо работать над инфраструктурой, особенно над безопасностью маршрутов, их промоцией и наполнением. Ведь в Украине есть уникальные и разнообразные природные дестинации. Нужно их развивать и демонстрировать миру", — добавила она.

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