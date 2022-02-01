Давній світ Непалу та шокуючі церемонії. Чим вражають туристів головні святині Катманду

Катманду - це стародавні храми та палаци, феєрія фарб та аромати пахощів. Місто, що змогло зберегти у собі стародавній світ Непалу. Тут збереглися середньовічні вулиці та святині, а люди бережуть традиції та культуру.

Які храми та святині міста обов'язково варто побачити, щоб заглибитись у місцеву культуру? Давайте розглянемо основні локації, які не варто пропустити.

Площа Дурбар

Найбільш відомим символом культурного та релігійного життя Катманду є Площа Дурбар. Тут розташовані старовинні буддистські й індуїстські храми та палаци, які поєднані в один архітектурний ансамбль.

Площу прикрашає палац 15-18 століття Хануман-Дхока. У 2015 році землетрус сильно пошкодив будівлі, а деякі були знищені вщент. Зараз це місце виглядає не надто привабливо.

Фото: Площа Дурбар - найвідоміший символ культурного та релігійного життя Катманду (Роман Кошмал/для РБК-Україна)

Але у сусідньому місті Лалітпур є площа Патан Дурбар. Вона не так сильно постраждала під час землетрусу, й більшість будівель вже відновлено. Це одна з трьох площ Дурбар у долині Катманду. Теж є Світовою спадщиною ЮНЕСКО. Візитівкою є старовинний королівський палац, де мешкали королі.

Вартість вхідного квитка становить 1000 непальських рупій готівкою (226 грн).

Ступа Боднатх (Boudha Stupa)

Ступа – культова споруда у буддизмі, так зване місце сили. У куполі будівлі зберігають священні реліквії.

Найбільша ступа в Непалі, внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Була побудована у 16 столітті та часто згадується в історичних документах.

Це важливе місце паломництва тибетських буддистів і самих непальців. Храмовий комплекс зведено у формі диска - мандали. Основа символізує землю, напівсферичний звід - воду, шпиль з 13 сходинок (за кількістю кроків до Нірвани) - вогонь, парасолька - повітря, а бельведер, що вінчає все, - небо.

Фото: Boudha Stupa - найбільша ступа в Непалі, внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО (Роман Кошмал/для РБК-Україна)

Ступа спускається зверху донизу терасами, на кожній з них теж стоять маленькі ступи. Пам'ятник дещо постраждав під час сильного землетрусу 2015 року. Було пошкоджено шпиль, але його швидко відновили.

Вхід вільний.

Сваямбу (Swayambhu Stupa)

Стародавній буддійський храм, що розташований на пагорбі. Аби туди піднятися, треба здолати 365 сходинок. Святиня являє собою величезну ступу, верхня частина якої покрита золотом. Навколо побудовані дещо менші храми, які додавались протягом століть.

Цю ступу ще називають “Храмом мавп”. На території комплексу живуть сотні цих приматів: вони для тибетських буддистів вважаються священними.

Фото: На території комплексу живуть сотні мавп, які вважаються священними (Роман Кошмал/для РБК-Україна)

Місцеві мавпочки не агресивні, проте краще тримати свої речі міцніше, адже тваринки можуть їх поцупити. До речі, з пагорба відкривається неймовірний краєвид на долину Катманду.

Для місцевих вхід безкоштовний, проте у туристів за квиток просять 200 непальських рупій готівкою (45 гривень).

Храм Пашупатінатх (Pashupatinath Templ)

Один з найбільших і найсвятіших індуїстських храмів Господа Шиви у світі. Знаходиться на березі річки Багматі. Датується 400 роком нашої ери. Святиню внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Заходити у храмові приміщення має право лише обмежене коло людей. Туристи, що не мають стосунку до індуїзму, можуть лише прогулятися територією навколо.

Загалом комплекс налічує 518 храмів та пам'ятників, що розташовані на 264 гектарах землі. Під час прогулянки просто неможливо не помітити яскраво одягнених чоловіків. Вони називають себе Садху (аскет або святий.- ред), та за кількасот рупій зроблять з вами фото. Проте це не справжні Садху, а люди, які просто заробляють на туристах.

Фото: Церемонія кремації у храмі Пашупатінатх (Роман Кошмал/для РБК-Україна)

Найбільш шокуючим моментом для туристів може стати церемонія кремації. ЇЇ можна спостерігати й не заходячи на територію храму. Біля святині на березі річки є спеціальне місце для цього ритуального дійства. У межах комплексу мешкають мавпи, голуби та корови.

Вартість вхідного квитка становить 1000 непальських рупій готівкою (226 грн).

Будда Парк (Buddha Park)

Побудований у 2003 році у вигляді гігантського тріумвірату. Посередині розташовується статуя Будди висотою 20 метрів. В руках він тримає гігантську чашу, в якій знаходиться нектар безсмертя Ліворуч від Будди знаходиться 19-ти метровий Ченрезіг. Його зобразили з безліччю рук, які він "використовує", щоб допомогти нужденним.

До речі, Далай-лама вважається втіленням Ченрезіґа. Праворуч від Будди також стоїть 19-ти метровий Гуру Рінпоче. Втілившись повністю просвітленою істотою, Гуру Рінпоче є охоронцем споконвічної мудрості.

Статуї оточені молитовними колесами. Попри свої розміри та величезне релігійне значення, цей парк відвідує набагато менше туристів, ніж інші місця навколо Катманду. Знаходиться неподалік Храму Мавп.

Вхід безкоштовний.

Фото: Будда Парк (Роман Кошмал/для РБК-Україна)

Чандра Вінаяк (Chandra Vinayak)

Індуїстський храм. Тут знаходиться одна з чотирьох оригінальних святинь Ганеш з долини Катманду. Ганеша - це божество, що не має форми. Відповідно до індуїстської міфології, він є сином Господа Шиви та богині Парваті.

Бажано приходити сюди у вівторок: цього дня тут найбільше людей, і можна побачити різноманітні ритуали.

Вхід безкоштовний.

Фото: В індуїстському храмі Чандра Вінаяк поклоняються Богу удачі (Роман Кошмал/для РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше Роман Кошмал писав, чому у столицю Непалу неможливо закохатися з першого погляду.

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