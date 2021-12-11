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Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

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Субота 11 грудня 2021 07:55
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки Фото: Португалія взимку (колаж РБК-Україна)
Автор: Ирина Савіна

Усі тонкощі відвідування країни на південному заході Європи у холодні місяці року: ціни, житло та погода

Чи варто взимку поїхати до Португалії? Маючи досвід двох поїздок в січні та лютому, можу сміливо стверджувати, що взимку Португалія – один з кращих напрямків в Європі. Звичайно, в цю пору року не варто очікувати теплого океану – за пляжним відпочинком потрібно летіти на Мадейру. Але для екскурсій, активного відпочинку і гастрономічного знайомства з найзахіднішою країною Європи зима – ідеальна пора року.

Взимку можна без поспіху і задухи зздійснити свою кращу мандрівку по Португалії.

Фішка Португалії в тому, що вона не схожа на більшість європейських країн. Тут немає прилизаних стерильних міст. В Португалії буйна природа – один Атлантичний океан вже вартий того, щоб приїхати сюди в будь-який час року. У Португалії протяжна берегова лінія, уздовж якої простяглися мальовничі пішохідні маршрути. На південному заході можна пройтися пішки по Rota Vicentina, а на північ від Порту веде знаменитий Каміно де Сантьяго.

Якщо немає бажання ходити пішки, можна орендувати автомобіль і досліджувати прибережні автентичні містечка і скелясті пляжі. Обов'язково включіть до свого маршруту невелике містечко Назаре. Саме взимку з грудня по лютий на узбережжі Назаре вирують найвищі хвилі в світі, якими носяться серфери-профі. А у лютому проходить яскравий і веселий карнавал. Загалом, взимку в Португалії не нудно.

Але - про все по порядку.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Вежа Torre de Belém, Лісабон (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Особливості зимової подорожі до Португалії

  • Мало туристів і немає черг до популярних пам'яток.
  • Немає виснажливої спеки, яка б заважала гуляти по містах.
  • Доступні ціни на житло (від 30 євро за апартаменти в Лісабоні та Порту).
  • Недорога оренда автомобіля – 10-15 € на добу за невелику малолітражку.
  • Недорогі авіаперельоти – за винятком новорічних канікул) - від 80 євро в обидві сторони на Ryanair з пересадкою в Берліні, або Wizz Air в Будапешті.
  • Комфортна погода для прогулянок та екскурсій – у січні до +20 градусів опівдні.
  • Не потрібно бронювати столики в кафе та ресторанах.
  • Січневі розпродажі.

Як зараз потрапити до Португалії: умови в'їзду

З 1 грудня Португалія вимагає від усіх, хто прибуваэ в країну літаком або по наземному кордоні сертифікат вакцинації.

Також потрібен ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або швидкий тест-антиген, зроблений в період не більше ніж за 48 годин до прибуття в країну. Вакцини, які дозволені для відвідування Португалії: Janssen, AstraZeneca, Moderna або Pfizer. Український сертифікат має бути згенерований в додатку "Дія".

Яка погода у Португалії взимку

Особливість клімату Португалії в тому, що тут сонячно не тільки влітку, але і взимку. А самого поняття "холодна зима" фактично не існує.

Завдяки сусідству з Атлантикою, тут м'який і теплий клімат – якраз уздовж берегів Португалії проходить теплий Гольфстрім, який рятує її від морозів. Однак погода на півночі nf півдні відрізняється, тому перед тим, як планувати сюди поїздку в зимові місяці, потрібно орієнтуватися, що в Лісабоні тепліше, а на півночі країни прохолодніше.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: тепла зима в Порту(Ірина Савіна / для РБК-Україна)

Порту-тумани над річкою Дору

Щоб відчути атмосферу і ритм португальського життя варто приїхати в Порту – друге за величиною місто Португалії. Цілими днями можна ходити по вузьких вуличках Порту, разом з місцевими жителями вранці пити каву з тістечками паштел-де-ната, а вечорами потягувати солодкий портвейн і слухати дзюрчання португальської мови і радіти сонячним променям.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Порту, Річка Дору (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Насправді туристів тут вистачає навіть взимку. Наприклад, їх можна помітити по черзі в книжковий магазин Лелло, який став прототипом бібліотеки Хогвартса.

Саме тут письменниця Джоан Роулінг придумала казку про Гаррі Поттера. Щоб не втрачати час у черзі, приходьте за годину до закриття. Людей вже практично немає, можна спокійно гортати книжки, які сподобалися, сидячи на червоних щаблях. Вхід 5€ - квиток може стати знижкою на цю ж суму при покупці книги в магазині.

Або безкоштовно зайти на вокзал Сан-Бенту. У величезному залі вас чекають монументальні полотна з блакитних кахлів Азулежу - справжній скарб португальського образотворчого мистецтва.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівкиТеплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Магазин Лелло в Порту (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Щоб побачити в'янучу пишність Порту, прогуляйтеся мостом Понті-ді-Дон-Луїш I - з моста відкривається чарівний вид на річку Дору, Рібейру - серце Порту, човники рабера, на яких раніше перевозили бочки з портвейном.

Увечері над Порту лягають тумани - саме час зайти в один зі складів портвейну в районі Віла-Нова-ді-Гая. Тут десятки виробників портвейну зберігають свої бочки з португальським "золотом" і влаштовують дегустації кріпленого вина, яке зігріє вас в туманний вечір.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Порту, кафе в кварталі Рібейра (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Порту, Рібейра (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Щоб побачити океанські пляжі, сідайте на історичний трамвай №1. За 3€ він довезе вас до пляжів, маяка і набережної, уздовж якої місцеві гуляють, їздять на велосипедах, катаються на роликах і дихають океанським повітрям, сидячи в кафе.

А якщо дійти пішки до пляжу Матозіньюш (Matosinhos), можна поспостерігати за серферами, які навіть взимку сідлають океанські хвилі. Тут же, біля рибних складів, простяглася низка рибних ресторанів, в яких готують кращі в Порту сардини. Порція сардин з шести рибин коштує всього 6€. До них підійде пляшка білого "зеленого вина" - Vinho Verde.

Житло в Порту

Історичний центр Порту - це танець червоних дахів, лабіринту вулиць, вуличних кафе і стін з яскравої плитки азулежу. Центр не такий великий, як у Лісабоні, тому немає сенсу жити на околиці й прив'язуватися до станцій метро. Ціни на апартаменти та готелі доступні, а вибір цікавого житла - величезний.

На що звернути увагу при виборі житла в Порту

  1. Не намагайтеся заощадити, вибираючи готель або квартиру далеко від туристичного центру. Замість того щоб вранці пити каву в приємному кафе, ви витратите час на громадський транспорт.
  2. Взимку в квартирах Порту через близькість річки Дору і океану може бути дуже холодно. По річці часто стелиться туман, в більшості квартир немає центрального опалення. У старих будинках високі стелі, обігріти такий простір обігрівачем досить важко. Візьміть з собою теплу піжаму - вона вам тут точно стане в нагоді.
  3. Будьте готові до того, що навіть у найбільш туристичних місцях ви зустрінете будинки, що розвалюються. Ваш готель або квартира можуть сусідити з відвертою занедбаністю. Але, чесно кажучи, вся ця потріскана старість органічно вписується в міський стиль Порту.
  4. Якщо вас більше цікавлять океанські види, вибирайте райони ближче до пляжів і набережної. Звідси довше добиратися до центру, але фантастичні заходи вам гарантовані.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Океанські заходи в Порту (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Лісабон: столиця та околиці

Лісабон - столиця і, звичайно, всі прагнуть побувати в набільш кипучому місті Португалії. Виділіть не Лісабон як мінімум три дні, щоб хоч трохи відчути його ритм, побувати на основних оглядових майданчиках, прогулятися по набережних і з'їздити в передмістя – знамениту Синтру і на мис Кабо де Рока.

Купивши проїзний на одну добу за 6,5€, можна безлімітно кататися на метро, трамваях, в тому числі і старовинних, фунікулерах-підйомниках Лавра, Біка, Глорія. Загалом проїзний допомагає встигнути за пару днів озирнутися в Лісабоні і побувати в його найцікавіших місцях.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Оглядовий майданчик Санта Катаріна в Лісабоні (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Наприклад, прокотившись на трамваї №28, можна побачити відразу кілька культових пам'яток Лісабона: побувати біля замку святого Георгія, Кафедрального собору Лісабона, вийти біля Площі Комерції і біля Тріумфальної арки на вулиці Аугушта. Потім знову на цьому ж трамваї поїхати на оглядовий майданчик Санта Луїзія, з якого відкривається кращий вид на червоні дахи Лісабона і його старовинну частину – район Алфама.

У Алфамі обов'язково спробувати жінжінью - тут місцеві бабусі продають прямо з вікон. Жинжинья - вишневий лікер, який наливають у шоколадні стопочки. Випив таку - і відразу стає тепліше і веселіше, а в роті розливається смак цукерок "П'яна вишня в шоколаді" – ціна питання 1-2 €.

Поїдьте на трамваї № 15 до моста 25 Квітня, який розкинувся над річкою Тежу і з'єднує Лісабон з передмістям Алмада. Біля моста можна погуляти по набережній, побачити здалеку статую Христа на протилежному березі. Дійти пішки до району Санта-Марія-де-Белен-тут придумали знамениті тістечка паштел-де-ната. У кафе-паштеларії Pasteis de Belem стверджують, що у них найправильніші паштейші, хоча вони скрізь смачні й набагато дешевші, ніж тут (ціна питання - від 2€ за штучку).

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Старовинний трамвай у Лісабоні (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Виділіть один день, щоб з'їздити на мис Кабо де Рока – географічний край Європи. Він знаходиться в двох годинах їзди від столиці. На мисі знаходиться маяк, невпинно шумлять хвилі і приголомшливі види на океан. З Лісабона на Кабо да Рока можна дістатися наступним чином: з вокзалу Cais de Sodre на електричці до Сінтри (2,9€ в одну сторону), далі автобус 403 з Сінтри (4,25€).

Крім мису, варто побачити знамениту Сінтру - колишню королівську заміську резиденці, з приголомшливо красивими парками і палацами.

Різнокольоровий палац Піна чимось нагадує замок Білосніжки: червоно-жовті зубчасті башточки, високі стіни і величезний парк (вхід 7,5 € в парк, 14 € парк+палац). На сусідньому пагорбі знаходиться замок і ландшафтний парк Кінта да Регалейра з містичними підземними колодязями, вежами масонів і гротами (вхід до парку - 10€).

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Лісабон взимку (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Покуштувати португальську кухню можна в одному з безлічі ресторанів. А на ринку Time Out вибрати все, що забажає душа (аналог Київського KievFoodMarket).

Під дахом величезного ринку розмістилися десятки фудкортів, в яких можна знайти будь-які страви - від морепродуктів, м'яса і овочів до знаменитих португальських солодощів. Зверніть увагу, багато хто пропонує страви дня - можна наїстися на 10-12€ (у вартість увійде келих вина або пива).

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Фуд-маркет Time Out (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Житло в Лісабоні: що варто врахувати

Португалія хороша взимку тим, що тут можна знайти недороге житло в самому центрі. У Лісабоні можна знайти апартаменти в зимовий сезон коштуватимуть від 25€ на добу. Але для цього потрібно пройти справжній квест з безліччю невідомих. По-перше, потрібно вибрати правильний район, в якому не тільки буде приємно перебувати, але і легко добиратися з інших частин міста.

Не варто забувати, що Лісабон – велике місто: це не Порту, який можна обійти за пару днів пішки. По-друге, багато варіантів квартир абсолютно крихітні, без ліфта, часто знаходяться в неприємних закутках. По-третє, Лісабон розташований на пагорбах і, дивлячись на плоску карту, абсолютно незрозуміло як буде виглядати ваш щоденний маршрут з готелю і назад.

Вибираючи житло, варто зупинитися в наступних районах:

  • Байша - туристичний центр і пам'ятки в пішій доступності, але небюджетні ціни;
  • гарні апартаменти за демократичною ціною можна знайти в районі Санта Катаріна (Біка);
  • дорожчі готелі знаходяться на престижній Авендіда де Лібердаде;
  • у богемному районі Принципі Реал красиві парки, тихо, багато недорогих нетуристичних кафе, хороша транспортна розв'язка та невисокі ціни на хороші апартаменти.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Дахи Лісабона (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

На що звернути увагу, вибираючи житло в Лісабоні

  1. Якщо бронюєте житло через букінг, не вибирайте варіанти з оцінкою нижче 8 балів. Всі готелі і квартири з оцінкою нижче тут дійсно не варті уваги. Або це буде мікроскопічна квартира на першому поверсі, або несимпатичний район, або брудне житло з непрацюючою сантехнікою.
  2. Знайшовши підходящий за ціною варіант, скопіюйте адресу і подивіться в Google. maps - на якій вулиці знаходитьсягГотель. Подивіться, як виглядає вулиця, чи є на ній пустирі, чи ведуть до вашого будинку нескінченні сходи, що ведуть на пагорб – важливо для літніх і людей із зайвою вагою.
  3. Пам'ятайте, що в Лісабоні потрібно платити туристичний податок – 4€ на добу. Він, як правило, не входить в загальну суму проживання.
  4. Якщо ви приїхали в Лісабон на машині, заздалегідь дізнавайтеся про паркінг у господарів квартири або напишіть запит в готель. Парковка може бути як безкоштовною (такі варіанти житла дуже рідкісні в центрі міста), так і платною – ціна залежить від району міста і може досягати до 25 € на добу за підземний паркінг.

Пішохідні маршрути та пляжі для зимових прогулянок

Якщо ви ведете активний спосіб життя і хочете пройтися по Португалії пішки, взимку можна зробити вилазки на океанські пляжі, уздовж яких ведуть багатокілометрові пішохідні маршрути.

З Порту на північ Португалії, а далі через кордон до Іспанії веде всім відомий пішохідний маршрут - Каміно де Сантьяго (Португіш). Це португальський варіант Каміно, абсолютно нескладний і комфортний для новачків.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівкиТеплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Каміно де Сантьяго - португальський маршрут уздовж океану (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Є два варіанти португальського Каміно - уздовж океану, по прибережних містечках, уздовж нескінченних пляжів, і внутрішній, який веде через горбисту місцевість і автентичні португальські села. Обидва варіанти по-своєму мальовничі, за п'ять днів можна дійти до іспанського кордону, за 10-12 днів до Сантьго де Компостела. Для ночівель можна вибрати як дешеві хостели, так і затишні апартаменти, також доступні за ціною (від 30 € за кімнату на двох).

Альтернативний варіант пішохідної подорожі можна організувати з Лісабона. На південному заході Португалії прокладений маршрут Rota Vicentina - Шлях Святого Вінсента, який також ділиться на прибережну стежку рибалок та історичний шлях, прокладений в глибині материка. Протяжність стежки рибалок - 225 км, пройти його можна за 10 днів.

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівкиТеплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Океанська стежка рибалок на південному заході Португалії (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки

Фото: Захід сонця на океані, Стежка Рибалок (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Стежка Рибалок проходить уздовж найкрасивіших берегів Атлантики, починається в селищі Порто Кову та закінчується на узбережжі Алгарве у туристичному місті Лагуш.

У грудні тут досить тепло тта сонячно, а для ночівель не потрібен намет – є відкриті хостели, в яких живуть серфери, можна орендувати кімнату в апартаментах. Обидва ці маршрути я пройшла пару років тому й від душі рекомендую тим, хто любить довго гуляти пішки наодинці з океаном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто запланувати поїздку по півночі Іспанії.

Також пропонуємо почитати, де дегустувати вино в Європі: кращі локації та маршрути.

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