Древний мир Непала и шокирующие церемонии. Чем впечатляют туристов главные святыни Катманду

Катманду - это древние храмы и дворцы, феерия красок и ароматы благовоний. Город, который смог сберечь в себе древний мир Непала. Здесь сохранились средневековые улицы и святыни, а люди берегут традиции и культуру.

Какие храмы и святыни города обязательно стоит увидеть, чтобы углубиться в местную культуру? Давайте рассмотрим главные локации, которые не стоит упустить.

Площадь Дурбар

Наиболее известный символ культурной и религиозной жизни Катманду - площадь Дурбар. Здесь находятся старинные буддистские и индуистские храмы и дворцы, которые сочетаются в одном архитектурном ансамбле.

Площадь украшает дворец 15-18 века Хануман-Дхока. В 2015 году землетрясение сильно повредило здания, а некоторые были уничтожены дотла. Сейчас это место выглядит не слишком привлекательно.

Фото: Площадь Дурбар - самый известный символ культурной и религиозной жизни Катманду (Роман Кошмал/для РБК-Украина)

Однако в соседнем городе Лалитпур есть площадь Патан Дурбар. Она не так сильно пострадала во время землетрясения, и большинство зданий уже восстановлены. Это одна из трех площадей Дурбар в долине Катманду. Тоже является мировым наследием ЮНЕСКО. Визитная карточка - старинный королевский дворец, где жили короли.

Стоимость входного билета составляет 1000 непальских рупий наличными (226 грн).

Ступа Боднатх (Boudha Stupa)

Ступа - культовое сооружение в буддизме, так называемое место силы. В куполе здания хранят священные реликвии.

Самая большая ступа в Непале, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Была построена в 16 веке и часто упоминается в исторических документах.

Это важное место паломничества тибетских буддистов и самих непальцев. Храмовый комплекс возведен в форме диска - мандалы. Основание символизирует землю, полусферический свод - воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) - огонь, зонтик - воздух, а бельведер, венчающий все, - небо.

Фото: Boudha Stupa - самая большая ступа в Непале, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Роман Кошмал/для РБК-Украина)

Ступа спускается сверху донизу террасами, на каждой из них тоже стоят маленькие ступы. Памятник несколько пострадал во время сильного землетрясения 2015 года. Был поврежден шпиль, но его быстро восстановили.

Вход свободный.

Сваямбу (Swayambhu Stupa)

Древний буддийский храм, расположенный на холме. Чтобы туда подняться, надо преодолеть 365 ступенек. Святыня представляет собой огромную ступу, верхняя часть которой покрыта золотом. Вокруг построены несколько меньшие храмы, которые добавлялись на протяжении веков.

Эту ступу еще называют "Храмом обезьян". На территории комплекса живут сотни приматов: они для тибетских буддистов считаются священными.

Фото: На территории комплекса живут сотни обезьян, которые считаются священными (Роман Кошмал/для РБК-Украина)

Местные обезьянки не агрессивны, однако лучше держать свои вещи покрепче, ведь зверюшки могут их стащить. Кстати, с холма открывается невероятный вид на долину Катманду.

Для местных вход бесплатный, однако у туристов за билет просят 200 непальских рупий наличными (45 гривен).

Храм Пашупатинатх (Pashupatinath Templ)

Один из крупнейших и самых священных индуистских храмов Господа Шивы в мире. Находится на берегу реки Багмати. Датируется 400 годом нашей эры. Святыня внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заходить в храмовые помещения имеет право ограниченный круг людей. Туристы, не имеющие отношения к индуизму, могут лишь прогуляться по территории вокруг.

Всего комплекс насчитывает 518 храмов и памятников, расположенных на 264 гектарах земли. Во время прогулки просто невозможно не заметить ярко одетых мужчин. Они называют себя Садху (аскет или святой - ред), и за несколько сотен рупий сделают с вами фото. Однако это не настоящие Садху, а люди, просто зарабатывающие на туристах.

Фото: Церемония кремации в храме Пашупатинатх (Роман Кошмал/для РБК-Украина)

Самым шокирующим моментом для туристов может стать церемония кремации. Ее можно наблюдать и не заходя на территорию храма. У святыни на берегу реки есть специальное место для этого ритуального действа. В пределах комплекса обитают обезьяны, голуби и коровы.

Стоимость входного билета составляет 1000 непальских рупий наличными (226 грн).

Будда Парк (Buddha Park)

Построен в 2003 году в виде гигантского триумвирата. Посередине располагается статуя Будды высотой 20 метров. В руках он держит гигантскую чашу, в которой находится нектар бессмертия слева от Будды находится 19-ти метровый Ченрезиг. Его изобразили с множеством рук, которые он "использует", чтобы помочь нуждающимся.

Кстати, Далай-лама считается воплощением Ченрезига. Справа от Будды также стоит 19-ти метровый Гуру Ринпоче. Воплотившись полностью просветленным существом, Гуру Ринпоче является хранителем исконной мудрости.

Статуи окружены молитвенными колесами. Несмотря на свои размеры и огромное религиозное значение, этот парк посещает гораздо меньше туристов, чем другие места вокруг Катманду. Находится недалеко от Храма обезьян.

Вход бесплатный.

Фото: Будда Парк (Роман Кошмал/для РБК-Украина)

Чандра Винаяк (Chandra Vinayak)

Индуистский храм. Здесь находится одна из четырех оригинальных святынь Ганеш из долины Катманду. Ганеша - это божество, не имеющее формы. Согласно индуистской мифологии, он является сыном Господа Шивы и богини Парвати.

Желательно приходить сюда во вторник: в этот день здесь больше всего людей, и можно увидеть разнообразные ритуалы.

Вход бесплатный.

Фото: В индуистском храме Чандра Винаяк поклоняются Богу удачи (Роман Кошмал/для РБК-Украина)

Напомним, ранее Роман Кошмал писал, почему в столицу Непала невозможно влюбиться с первого взгляда.

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