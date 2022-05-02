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Знищення пам'ятників. Кургани Херсонщини окупанти перетворили на вогневі позиції

Фото: Курган на Херсонщині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Унікальні поховання опинилися під ризиком зникнення

Стародавні кургани на окупованій території Херсонщини знищуються через обладнані вогневі позиції російських військ.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінкe у Facebook Херсонської обласної інспекції з охорони пам'яток історії та культури.

Фахівці провели 30 квітня та 1 травня моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини. Перевірили стан пам'яток історії та археології від кордону із Запорізькою областю (село Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (село Давидів Брід).

"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятники військової історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали. Пам'ятки археології (кургани), розташовані вздовж автодоріг, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться в повідомленні інспекції.

Фото: Cкіфський курган Огуз на Херсонщині (wikipedia.org)

Кургани Херсонщини - це пагорби з давніми ритуальними похованнями, які почали вивчати ще в 18 столітті. У херсонських степах виявлені кургани епохи бронзи, скіфів, середньовіччя. У скіфських курганах були знайдені скарби знаті, а вік цих поховань – до 2,5 тисяч років.

Нагадаємо, ми писали про маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів.

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