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Уничтожение памятников. Курганы Херсонщины оккупанты превратили в огневые позиции

Фото: Курган на Херсонщине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Уникальные захоронения оказались под риском исчезновения

Древние курганы на оккупированной территории Херсонщины уничтожаются из-за оборудованных огневых позиций российских войск.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу в Facebook Херсонской областной инспекции по охране памятников истории и культуры.

Специалисты провели 30 апреля и 1 мая мониторинговое обследование объектов культурного наследия на территории Херсонщины. Проверили состояние памятников истории и археологии от границы с Запорожской областью (село Дружбовка) до границы с Николаевской областью (село Давыдов Брод).

"Визуальный осмотр подтвердил полученную ранее информацию: памятники военной истории, кроме зон активных боевых действий, не пострадали. Памятники археологии (курганы), расположенные вдоль автодорог, активно уничтожаются оккупантами (оборудование огневых позиций)", - говорится в сообщении инспекции.

Фото: Скифский курган Огуз на Херсонщине (wikipedia.org)

Курганы Херсонщины – это холмы с древними ритуальными захоронения, которые начали изучать еще в 18 веке. В херсонских степях обнаружены курганы епохи бронзы, скифов, средневековья. В скифских курганах были найдены сокровища знати, а возраст этих захоронений – до 2,5 тысяч лет.

Напомним, мы писали про малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз.

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Херсонская областьархеологические раскопки