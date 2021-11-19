До України повертаються іноземні туристи. З яких країн до нас їдуть мандрівники у 2021 році

За період COVID структура туристичних ринків змінилася

У 2021 до України приїхало понад 3 млн іноземців. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

У відомстві уточнюють, що кількість туристів за 9 місяців 2021 року на 12,6 % перевищує аналогічний показник минулого року. Там додали, що це свідчить про постковідне відновлення туристичної активності в Україну.

"Наразі ми спостерігаємо не лише повернення туристів в Україну, а й підвищення рівня внутрішніх поїздок та значну переорієнтацію основних туристичних ринків для України. Йдеться про збільшення кількості туристів не лише з Європи, але й із віддалених країн — таких як Королівство Саудівська Аравія, Ізраїль та Сполучені Штати", — розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Більшість — європейці. З яких регіонів їдуть туристи

Міністр повідомив, що зараз здійснюється масштабне дослідження українського туристичного ринку, а його результати допоможуть повноцінно реалізувати туристичний потенціал України.

"Стартувала промо-кампанія із посилення туристичного бренду України у світі. У нас багато нових проєктів для покращення туристичної інфраструктури, зокрема щодо запуску нових автомобільних та залізничних міжнародних маршрутів", — додав він.

У міністерстві зазначають, що у 2021 році спостерігався ріст частки туристів, що приїхали з Азії, Північної Америки та інших регіонів світу. А у загальній структурі зменшилася частка туристів із Європи.

За даними відомства, протягом трьох кварталів 2021 року в Україні побували:

70% європейців (79,2% за аналогічний період 2020);

25,5 % іноземців із країн Азії (17,7% за аналогічний період у 2020);

3% громадян Північної Америки (1,5% за аналогічний період у 2020);

1,4% з країн Африки (0,7% за аналогічний період у 2020);

0,6% Океанії (0,7% за аналогічний період у 2020);

0,2% Південної Америки.

З детальнішою інформацією про кількість іноземців в Україні можна ознайомитись за посиланням.

Фото: У 2021 році спостерігався ріст частки туристів, що приїхали з Азії, Північної Америки та інших регіонів світу (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наступного року буде зростання інтересу до України туристів з Катару та Індії – експерт

Хоча лідери статистики (Молдова, Росія) перетинають кордон не з туристичною метою, безумовно, не можна не відзначити зростання саме туристичних потоків з таких країн як Саудівська Аравія, Туреччина, Німеччина, Ізраїль, США, Велика Британія та Індія. Про це у коментарі РБК-Україна говорить голова правління VisitUkraine.Today Антон Тараненко.

"Відкриті кордони, лояльні вимоги до в'їзду в умовах карантину, безвіз та, звичайно, грамотна промоція - все це відіграло вирішальну роль, і Україна зустрічала майже 50 тисяч туристів із Саудівської Аравії. Наступного року прогнозую зростання інтересу до України громадян прикордонних із Саудівською Аравією країн - Катар, Ємен, Оман, а також Індії та Китаю", - зазначає він майбутню тенденцію.

"До показників "доковідного" 2019 року ще далеко (за 3 квартали – 10 736 882 туристів), але ми налаштовані оптимістично", - констатує експерт.

За час пандемії структура цільових ринків змінилася — голова ДАРТ

Цього року в Україні сконцентрувалися більше на внутрішньому маркетингу й на тому, як стимулювати українців залишатись і мандрувати всередині країни, говорила раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

"Другим етапом будемо "продавати" це саме для іноземців. Перший крок ми зробили з Саудівською Аравією. Міністр туризму Саудівської Аравії сказав мені, що зараз Україна у них взагалі туристична виїзна дестинація №1. Про Україну там знає кожен. Люди, з якими я мала нагоду спілкуватися (серед них - і принцеса Саудівської Аравії) - всі знають про Україну, говорять, що це чудова країна. І хто ще не був, планує поїхати наступного літа", — відзначила вона.

За її словами, під час пандемії структура цільових ринків в Україні змінилася.

Фото: Із підписанням договору "про відкрите небо" до України їхатиме більше туристів з Європи - ДАРТ (РБК-Україна/Віталій Носач)

"До березня 2020 року завдяки безвізовому режиму для нас ключовим напрямом були країни Європи. Сподіваюсь, що після його впровадження й країни Арабської (Перської) затоки стануть для нас дуже важливими. Також – Китай. Але китайцям зараз подорожувати не дозволяють. Ми чекаємо, коли їм дозволять, і почнемо активнішу співпрацю", — пояснила голова відомства.

Вона додала, що ключовим ринком також залишається Західна Європа, а після підписання договору про "відкрите небо" швидше реалізуються плани з розвитку авіасполучення між Україною та державами ЄС.

Нагадаємо, голова ДАРТ назвала основні проблеми морських курортів в Україні.

Також стало відомо, як змінився імідж України за кордоном.