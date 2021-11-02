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"Треба було вирішувати ще у 90-х". Голова Держтуризму назвала головні проблеми морських курортів України

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Вівторок 02 листопада 2021 14:31
"Треба було вирішувати ще у 90-х". Голова Держтуризму назвала головні проблеми морських курортів України Фото: Санжейка, Одеська область (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

На півдні потрібно створити сучасний комплекс відпочинку за підтримки держави - ДАРТ

На курортах Чорного та Азовського морів в Україні майже не залишилося державних земель, і там необхідний новий сучасний комплекс, у створенні якого допомагатиме держава.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Держтуризму Мар'яна Олеськів, відповідаючи на питання про те, як бути з поганим рівнем сервісу багатьох готелів на півдні країни.

"Це дуже важко змінити, коли проблема застаріла. Якщо ми говоримо про південь країни, то тут потрібно сконцентруватися на побудові нового, сучасного комплексу. Держава зі свого боку має надати максимальну підтримку. Нам це потрібно було робити ще в 90-і роки, коли земля була державною. Треба було думати про розвиток, а не про те, як обікрасти державу. Тому сьогодні там державних земель фактично немає", - підкреслила вона.

&quot;Треба було вирішувати ще у 90-х&quot;. Голова Держтуризму назвала головні проблеми морських курортів України

Фото: Голова Держтуризму Мар'яна Олеськів (Віталій Носач/РБК-Україна)

За її словами, необхідно шукати територію, яка найбільше підходить для розвитку туризму. Де є громада, яка готова сприяти розвитку туристичної галузі.

"Наприклад, Коблево досить добре побудоване як містечко, але там багато сумнівної якості комплексів. Є місцевий інвестор, який побудував кілька готельних комплексів рівня 4-5 зірок з відповідними цінами. І саме там - 80% заповнюваності", - пояснила особливості місцевої інфраструктури Олеськів.

Вона анонсувала дослідження територій півдня України, які почнуть проводити найближчим часом.

&quot;Треба було вирішувати ще у 90-х&quot;. Голова Держтуризму назвала головні проблеми морських курортів України

Фото: Пляжі та забудова курортного міста Чорноморськ (uk.wikipedia.org)

"Ці дані покажуть, які території найкраще підходять для такого комплексного розвитку. Наприклад, в Приазов'ї є проект USAID, де працюють з громадами, готують для них комплексні стратегії розвитку. Ми теж будемо готувати навчальну програму, ведемо переговори з низкою університетів. Потрібно залучати іноземні університети, тому що у нас немає своєї професійної школи маркетингу та менеджменту", — розповіла РБК-Україна глава відомства.

Нагадаємо, в Держтуризмі розповіли, як змінився імідж України за кордоном.

Повну версію інтерв'ю Мар'яни Олеськів можна почитати за посиланням.

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