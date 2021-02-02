Українці – серед лідерів: відпочинок на турецькому курорті приваблює вигідними цінами

Фото: Лижники на курорті Ерджієс (bernanil.com)

Особливості відпустки на курорті Ержієс у Кайсері

Турецькі курорти залишаються популярними серед українців навіть взимку. У цьому сезоні на гірськолижному курорті Ерджієс українських туристів – більшість. Про це повідомив мер міста Кайсері Мемдух Бююккилич під час зустрічі з українським послом Андрієм Сибігою.

Незважаючи на пандемію, в 2020 році Туреччину відвідали близько мільйона туристів, передає агентство Anadolu заяву дипломата. Він зазначив, що Кайсері – одне з найпривабливіших місць Туреччини завдяки культурі, історії, кухні та організації інфраструктури для зимових видів спорту.

Місцеві експерти відзначають: гірськолижний курорт Ерджієс поруч з містом Кайсері з кожним роком стає все більш популярним серед українських туристів.

"Рейси з України починалися раз на тиждень з Києва і потім поширилися на такі міста як Одеса, Харків і Запоріжжя", - заявив голова правління курорту Kayseri Erciyes Мурат Джахид Джынги.

Він додав, що туристи "інтенсивно" приїжджають в Кайсері як чартерними рейсами, так і власним транспортом.

Фото: На курорті сніг лежить 150 днів (facebook.com/erciyeskykmrkz)

Чим цікавий курорт в Кайсері

Ерджієс (Erciyes) - один з наймолодших, але вже відомих курортів з високим сервісом. Курорт завойовує популярність завдяки хорошим умовам для катання на лижах і сноуборді.

Сезон катання на курорті триває до 150 днів в році. Погода комфортна для катання – холодніше 5 градусів морозу рідко буває. Навіть якщо опадів бракує, сніговий покрив забезпечують 154 снігові гармати.

Фото: На схилах є більше 30 трас (wecityguide.com)

На курорті є 34 траси різної складності - як для початківців, так і для досвідчених лижників. Загальна протяжність трас – 102 км. Працюють 14 підйомників і 5 ескалаторів. Біля підніжжя гори вистачає готелів та інфраструктури на будь-який смак. У деяких готелях скіпаси включені у вартість проживання.

В годині їзди від гірськолижного курорту знаходиться ще одна знаменита пам'ятка Туреччини – національний парк Гьореме в Каппадокії.

Туристам радять провести на екскурсії в цьому унікальному місці хоча б два дні – щоб розглянути скельні житла і храми, а також химерні природні утворення з вулканічних порід. А ще навіть взимку в гарну погоду над долинами можна політати на повітряній кулі.

Фото: Схили Ерджієса підходять для будь-якого рівня підготовки (bernanil.com)

Скільки коштує відпочинок в лютому

Ми проаналізували ціни на путівки за тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 6 лютого від провідних туркомпаній і вибрали найнижчі ціни.

До слова, відпочинок на курорті виявився не дуже дорогим. Можна знайти як більш дороговартісні, так і вигідні варіанти путівок. У туроператора Coral travel відпочинок в 3* готелі на курорті Ерджієс обійдеться за ціною від 34216 гривень з харчуванням "напівпансіон", в 4* готелі – від 42144 гривень з вильотом 16 лютого.

У туроператора TUI відпочинок в 3* готелі в Ерджієсі обійдеться від 43033 гривень з вильотом 6 лютого, і 41383 гривень з харчуванням "напівпансіон" з вильотом 23 лютого, в 4* - від 74096 гривень з вильотом 23 лютого.

У туристичної компанії "Пілігрим" тижневий відпочинок у Кайсері в 3* готелі зі сніданками обійдеться від 20007 гривень з вильотом 9 лютого, в 4* без харчування - від 21025 гривень з вильотом 9 і 16 лютого.

У туристичної компанії "Поїхали з нами" 7 днів в Кайсері в 3* готелі зі сніданками обійдеться у 23357 гривень з вильотом 9 лютого, і від 27887 гривень – з вильотом 16 лютого.

Нагадаємо, ми писали, що на гірському курорті біля Анталії розпочався сезон катання.

Також ми розповідали про колоритне турецьке місто, в який їдуть мільйони туристів.