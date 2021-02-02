Украинцы – среди лидеров: отдых на турецком курорте привлекает выгодными ценами

Фото: Лыжники на курорте Эрджиес (bernanil.com)

Особенности отпуска на курорте Эржиес в Кайсери

Турецкие курорты остаются популярными среди украинцев даже зимой. В этом сезоне на горнолыжном курорте Эрджиес украинских туристов – большинство. Об этом сообщил мер города Кайсери Мемдух Бююккилич во время встречи с украинским послом Андреем Сибигой.

Несмотря на пандемию, в 2020 году Турцию посетили около миллиона туристов, передает агентство Anadolu заявление дипломата. Он отметил, что Кайсери – одно из самых привлекательных мест Турции благодаря культуре, истории, кухне и организации инфраструктуры для зимних видов спорта.

Местные эксперты отмечают: горнолыжный курорт Эрджиес рядом с городом Кайсери с каждым годом становится все более популярным среди украинских туристов.

"Рейсы и з Украины начинались раз в неделю из Киева и затем распространились на такие города как Одесса, Харьков и Запорожье", - заявил глава правления курорта Kayseri Erciyes Мурат Джахид Джынги.

Он добавил, что туристы "интенсивно" приезжают в Кайсери как чартерными рейсами, так и собственным транспортом.

Фото: На курорте снег лежит 150 дней (facebook.com/erciyeskykmrkz)

Чем интересен курорт в Кайсери

Эрджиес (Erciyes) - один из самых молодых, но уже известных курортов с высоким сервисом. Курорт завоевывает популярность благодаря хорошим условиям для катания на лыжах и сноуборде.

Сезон катания на курорте длится до 150 дней в году. Погода комфортная для катания – холоднее 5 градусов мороза редко бывает. Даже если осадков не хватает, снежный покров обеспечивают 154 снежные пушки.

Фото: На склонах есть больше 30 трасс (wecityguide.com)

На курорте есть 34 трассы разной сложности – как для начинающих, так и для опытных лыжников. Общая протяженность трасс – 102 км. Работают 14 подъемников и 5 эскалаторов. У подножий горы хватает отелей и инфраструктуры на любой вкус. В некоторых гостиницах ски-пассы включены в стоимость проживания.

В часе езды от горнолыжного курорта находится еще одна знаменитая достопримечательность Турции – национальный парк Гереме в Каппадокии.

Туристам советуют провести на экскурсии в этом уникальном месте хотя бы два дня – чтобы рассмотреть скальные жилища и храмы, а также причудливые природные образования из вулканических пород. А еще даже зимой в хорошую погоду над долинами можно полетать на воздушном шаре.

Фото: Склоны Эржиеса подходят для любого уровня подготовки (bernanil.com)

Сколько стоит отдых в феврале

Мы проанализировали цены на путевки за недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 6 февраля от ведущих туркомпаний и выбрали самые низкие цены.

К слову, отдых на курорте оказался не слишком дорогим. Можно найти как более дорогостоящие, так и более выгодные варианты путевок. У туроператора Coral travel отдых в 3* отеле на курорте Эрджиес обойдется по цене от 34216 гривен с питанием "полупансион", в 4* отеле – от 42144 гривен с вылетом 16 февраля.

У туроператора TUI отдых в 3* отеле в Эрджиесе обойдется от 43033 гривен с вылетом 6 февраля, и 41383 гривен с питанием "полупансион" с вылетом 23 февраля, в 4* - от 74096 гривен с вылетом 23 февраля.

У туристической компании "Пилигрим" недельный отдых в Кайсери в 3* отеле с завтраками обойдется от 20007 гривен с вылетом 9 февраля, в 4* без питания - от 21025 гривен с вылетом 9 и 16 февраля.

У туристической компании "Поехали с нами" 7 дней в Кайсери в 3* отеле с завтраками обойдется в 23357 гривен с вылетом 9 февраля, и от 27887 гривен – с вылетом 16 февраля.

Напомним, мы писали, что на горном курорте возле Анталии начался сезон катания.

Также мы рассказывали про колоритный турецкий город, в который едут миллионы туристов.