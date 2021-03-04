Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Мальдіви і Шрі-Ланку: що відомо

Відпочинок на Мальдівських островах став особливо популярним в цьому сезоні – через закриті кордони у світі українські туристи ринули на курорти в Індійському океані. Але при цьому через суворі карантинні правила в країні відпочивальники нерідко виявляються закритими у номерах готелів після тестування на COVID.

На карантині опиняються як туристи, які особисто отримали "позитивний" результат ПЛР-тестування, так і ті, хто контактував з підтвердженим хворим.

Мало хто виявляється радий додатковій відпустці в закритих умовах, тому українці шукають способи уникнути карантину, і звертаються як до компаній, у яких була куплена путівка, так і в консульство за допомогою. Про один з таких випадків стало відомо РБК-Україна напередодні. Туристи з України "застрягли" на карантині на Мальдівах через позитивний тест на коронавірус.

Що кажуть у посольстві України в Індії

В посольстві України в Індії, яке представляє інтереси нашої країни на Мальдівах, зазначають, що українським громадянам рекомендують утриматися від поїздок у країни, де спостерігається складна ситуація з поширенням коронавірусу. Про це повідомило посольство у відповідь на запит РБК-Україна.

Фото: Відпустка на Мальдівах особливо популярна в цьому році (finolhu.com)

"Посольство України в Індії неодноразово інформувало МЗС та інші органи влади, включаючи Державне агентство розвитку туризму про складну COVID-ситуацію в країнах зони відповідальності (Індія, Шрі-Ланка, Мальдіви, Непал, Бангладеш). Українським громадянам рекомендується утриматися від поїздок у ці країни до завершення протипандемічних обмежень", - розповіли РБК-Україна у відомстві.

В посольстві України повідомляють, що за інформацією Міграційної служби Мальдівської республіки, з 1 січня по 1 березня 2021 року країну відвідали 12549 громадян України. При цьому приблизно 30 людей були поміщені в карантин.

У відомстві називають дві основні причини туристичної популярності Мальдів: відкритість країни та зневага туроператорами та самими туристами карантинних обмежень.

"Уряд Мальдівської республіки забезпечує достатньою мірою іноземних туристів інформацією про правила проходження карантину. В цій ситуації наші співвітчизники нерідко потрапляють на Мальдівах під карантинні обмеження з виявленими позитивними COVID-тестами або як "контактні особи", - пояснюють в посольстві.

При цьому уточнюється, що можливості посольства в сприянні їх достроковому звільненню з-під карантину є обмеженими.

Фото: Туристів закривають на карантин у номерах готелів (booking.com)

"Оскільки протиепідемічні заходи визначаються мальдівських урядом і спрямовані не тільки на захист місцевого населення від загрози, але і безпеку самих туристів і міжнародного публічного здоров'я", - кажуть дипломати.

Подружжя поселили в різні готелі

Подружжя Дар'я і Роман Тасажі, що зверталися до редакції РБК-Україна після затримки на Мальдівах на карантині, були змушені оселитися в різних готелях. Раніше їх затримали в готелі перебування через позитивний результат тесту у чоловіка.

"Ми просимо перездати тести, оскільки симптомів немає і відчуваємо себе чудово, але нам відмовляють. Лише після погроз про те, що звернемося в поліцію, дали довідки про тести, щоб ми могли надати страховій компанії", - скаржилася на затягування термінів карантину Дар'я.

Українські туристи понад тиждень відбували карантин у готелі, куди спочатку оселилися, і який не був визначений для ізоляції хворих.

Фото: Про карантинні правила туристів попереджає влада Мальдів (booking.com)

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"Як і в багатьох інших випадках, Посольство України в Республіці Індія намагається допомогти українському подружжю Роману і Дарині Тасаж. Для цього співробітником посольства було проведено кілька телефонних розмов з представниками мальдівського Міністерства туризму, Агентства охорони здоров'я, Центру екстрених медичних операцій, з туроператором і готелем первинного перебування цих туристів", - зазначають РБК-Україна в посольстві.

Повідомляється, що станом на сьогодні Роман Тасаж перебуває на карантині в готелі "Orizon", що визначений для ізоляції туристів з підтвердженим COVID-19, а його дружина Дар'я Тасаж знаходиться в готелі для контактних осіб – "Beehive". За інформацією українського відомства, датою повторного взяття ПЛР-тесту визначено 6 березня.

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