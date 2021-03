"Три дні без води та їжі": українських туристів затримали на карантині на Мальдівах

Подружжя не може домогтися повторних ПЛР-тестів

Райський відпочинок на Мальдівах може обернутися пасткою, якщо бути неготовими до неприємностей, які привнесла в світ туризму пандемія.

Українці, які вирушають на райські острови, все частіше опиняються в умовах самоізоляції, коли вони змушені проводити додаткову "відпустку" за свій рахунок, не виходячи з номера.

В редакцію РБК-Україна звернулася киянка Дар'я Тасаж, яка "застрягла" з чоловіком на Мальдівах через карантин. Подружжя вже другий тиждень перебуває у закритих умовах через позитивний тест на COVID, зроблений перед вильотом додому. Далі - подробиці історії інциденту з туристами.

"Результати тестів видали після погрози поліцією"

Пара провела відпустку на острові-місті Хулкумале поруч з аеропортом і неподалік від столиці Мале. Жили туристи в гест-хаусі Coconut tree.

"Все було добре, але за день до вильоту 21 лютого ми здали тест на COVID. Мій результат був готовий практично відразу – він був негативний. А результат чоловіка повідомили телефоном в день вильоту – позитивний", - розповідає туристка.

За її словами, спочатку документів з результатами тестів їм не дали, але зате закрили на самоізоляцію в тому ж готелі.

Фото: Пляж в Хулкумале (coconuttreemaldives.com)

"Ми просимо перездати тести, оскільки симптомів немає і почуваємо себе чудово, але нам відмовляють. Лише після погроз про те, що звернемося в поліцію, дали довідки про тести, щоб ми могли надати страховій компанії", - продовжує Дарія.

При цьому тести подружжя були зроблені в різних лабораторіях. "Позитивний" результат чоловіка надали у вигляді таблички на аркуші без печатки.

Після цього туристів тиждень протримали в невеликому номері готелю, в перші дні навіть не надаючи сніданків.

"Ми три дні сиділи без води та без їжі. Ми просили, щоб нас скоріше перевели до спецзакладу, де за їхніми правилами ми повинні перебувати з чоловіком в різних кімнатах, щоб карантин скоріше закінчився. Але нас тримають в Coconut tree, де є туристи й від них приховують інформацію про знаходження нібито хворих", - обурюється мандрівниця.

Самоізоляція зараховується в спецготелі

Для офіційного початку карантину Дар'ї потрібно було погодитися переїхати на резорт в готель Fun island, де перебування коштує 300 доларів на добу.

"У нас таких грошей немає. Страхова покриває лише 75 доларів на двох в день під час карантину", - нарікає туристка.

Під час спілкування з представниками готелю у туристів склалося враження, що затягування часу з тестуванням відбувається навмисно, щоб продовжити їх перебування.

Фото: Тераса в готелі Хулкумале (coconuttreemaldives.com)

"Самоізоляція у мого чоловіка закінчиться 9 березня, і тоді без тесту він може летіти додому. Тільки в цей день зроблять тест мені. Якщо він виявиться позитивним, мені наодинці доведеться провести на острові ще 14 днів на карантині", - обурюється дівчина.

Вона зазначає, що страхова компанія обіцяє відшкодувати вартість перельоту додому і проживання на самоізоляції на Мальдівах.

"Нас сьогодні, 1 березня, переселяють у карантинні готелі у Мале – ми погодилися оплатити проживання поверх того, що компенсує страховка. Наступні 9 днів ми будемо в різних готелях", - описує свою ситуацію киянка.

Пара зверталася за допомогою і в консульство України в Індії. Співробітники представництва країни "залишаються на зв'язку" і обіцяють вплинути на ситуацію.

Експерт: "Турагенти не попереджають про карантин"

Ситуація з родиною українських туристів не є винятком: на карантині на Мальдівах виявилося чимало наших туристів, кажуть експерти туристичного ринку. Керівник асоціації турагентів України Сергій Кардиналов розповів РБК-Україна про причини ситуації, що виникла.

"В таку ситуацію потрапили не тільки ці туристи. Скарг є багато, просто мало хто це афішує. Туристів, які потрапили на карантин, вже не витягнути. Їм доведеться його пересидіти, адже вони знаходяться в чужій країні з такими законами", - попереджає фахівець.

Проблема в тому, що напрямки почали пропонувати туристам агенти, які цього не розуміють і раніше туди тури не продавали, зазначає він. Зараз їм нічим заробляти, і вони пропонують знижки на свої послуги, вважає він.

Фото: Тури на Мальдіви можна купити у некомпетентних агентів (cocoonmaldives.com)

"І відправляють туристів, не повідомляючи всіх нюансів і правил відпочинку, наприклад, що їх можуть закрити на карантин. Агентство, в якому Дар'я придбала тур, поки мало чим допомагає. Хоча повинно допомагати інформаційно, займатися питанням заміни авіаквитків, тому що буває, що перенесення дати за тарифом не передбачено і нові квитки доведеться купувати своїм коштом", - розповідає Сергій Кардиналов про ситуацію подружжя.

Експерт радить брати страховий поліс з максимальним покриттям з COVID-19, який може коштувати дорожче звичайного, наприклад, від 20 доларів. Тоді страхова компанія буде повністю покривати перебування на карантині у визначених для цього готелях. У випадку з Дар'єю таку страховку їй не запропонували.

"Я звернувся до туроператора як керівник спільноти туристичних агентів, вони в курсі ситуації Дар'ї. Мені повідомили, що туроператор тримає ситуацію на контролі з приймаючою стороною, намагаються прискорити бюрократичні моменти", - говорить експерт.

19 готелів Мальдів - на карантині

Вимога здавати ПЛР-тест існує не тільки в гест-хаусах перед вильотом, але і в будь-якому готелі, де є підозра на коронавірус серед туристів або персоналу. При підтвердженні туристів відправляють на самоізоляцію на 14 днів, зазначає Сергій Кардиналов.

"Мальдіви – це маленькі острови. Якщо на одному з них з'являється коронавірус, то це велика проблема для острова. Тому в готелі, де хтось захворів, перестають селити нових туристів", - говорить він.

Фото: Деякі готелі перестали приймати туристів (booking.com)

Минулого тижня готелів, що знаходяться "під наглядом" і в які тимчасово не селять українських туристів, за повідомленнями мальдівських партнерів, було 19. Їх перелік спеціаліст опублікував на туристичному форумі у Facebook.

Вирушаючи на Мальдіви, слід крім основних правил знати, що повторні тести перед вильотом туристи оплачують самостійно. Така інформація опублікована на Telegram-каналі "Турсовет". Повідомляється, що для зворотного вильоту турист може зробити тест в готелі за додаткову плату, який надалі також необхідно прикріпити до Traveller Health Declaration на зворотний виліт (Departure) з Мальдівської Республіки.

Наприклад, Дарина Тасаж з чоловіком заплатили по 70 доларів, у той час як на острівних курортах тести можуть коштувати удвічі дорожче.

"У кожного готелю свої ціни. Наприклад, у Cocoon Maldives — 185 доларів з людини, You & Me by Cocoon Maldives – 165 доларів з туриста", - уточнює Сергій Кардиналов.

До речі, за даними МОЗ України від 26 лютого, Мальдіви знаходяться в "червоній" зоні з показниками 367,4 хворих на 100 тисяч населення (в Україні – 186,4). Це означає, що після повернення потрібно здавати ПЛР-тест або вирушати на самоізоляцію.

Зазначимо, раніше у компанії SkyUp з рейсом із Занзібару знову виникли технічні проблеми.

Також туристка розповіла про неприємний інцидент із готельним номером в Єгипті.