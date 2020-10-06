Осіннє примор'я: нетипові маршрути для подорожей на Азовському узбережжі

Фото: Пташиний острів (з архіву Валерії Микульскої)

Чотири найкращі локації для поїздки в міжсезоння від Валерії Микульскої

Осінь традиційно вважається закінченням туристичного сезону. Здавалося б, найбільш комфортний для подорожей час залишився позаду, а попереду тільки зимовий відпочинок – або на лижах, або під пальмами.

Втім, в Україні цікаво подорожувати в будь-яку пору року – навіть до моря. Досить вибрати нетиповий маршрут і насолоджуватися новими враженнями.

Тревел-блогер і телеведуча Валерія Микульська досліджує маловідомі місця в Україні, відкриваючи підписникам свого каналу місця дивовижної краси.

Спеціально для РБК-Україна вона склала список цікавих і захоплюючих локацій Азовського примор'я, куди можна вирушити у подорож за будь-якої погоди восени і в будь-яку пору року.

Відео: Запорізька область/Азов/Бердянська коса/Дзендзик/Грязі Бердянська (Youtube-канал Tour de Ukraine)

"Міжсезоння. Ще років п'ять тому, коли я тільки починала подорожувати по Україні, це слово лякало туристичних гідів і готельєрів. Чому це мертвий сезон, мені було незрозуміло ні тоді, ні тепер. Адже Україна прекрасна і особлива тим, що може запропонувати туристу чотири різні і чарівні пори року", - говорить вона.

А в цьому році як ніколи доречно показати, як можна цікаво відпочити вдома протягом цілого року.

Фото: Валерія Микульська на Бердянській косі (з особистого архіву)

"Плануючи подорож, ми знали, що покажемо нетиповий маршрут. А значить - буде Запорізька область без шароварів і дике Азовське примор'я, яке цікаве і в прохолодну погоду. До речі, нова дорога від Запоріжжя порадує автомобілістів. Адже ще в минулому сезоні вона була схожа на решето", - розповідає блогер.

Далі – пряма мова Валерії.

Місце сили, якому 14 мільйонів років

В Мелітопольському районі, неподалік невеликого селища Мирне, розташований Національний історико-археологічний заповідник "Кам'яна могила". Протягом тисячоліть тут знали, що високі пагорби посеред поля – це священні могили предків.

Втім, на відміну від численних курганів, якими усіяні землі України, цей пагорб абсолютно природний, і там ніколи нікого не ховали.

Фото: Кам'яна могила (з особистого архіву)

Величезний кам'яний насип нагадує панцир гігантської морської черепахи, яка сіла відпочити серед запорізьких степів. Пагорб цей старший всіх египетських пірамід і британського Стоунхенджа: йому 14 мільйонів років. Ще з доісторичних часів сюди йшли молитися представники багатьох культур.

Місце тягло енергетикою і, як доказ, у гротах (а їх у цих кам'яних брилах відкрили близько сотні) археологи знайшли кілька тисяч стародавніх петрогліфів, малюнків і написів. І зараз воно вважається потужним "місцем сили".

Тому не пошкодуйте часу і обов'язково загляньте сюди на екскурсію, і щоб подумати про вічне.

Фото: Кам'яна могила з повітря (з особистого архіву)

Інста-тур в оголовок Бердянської коси

Чим далі до узбережжя, тим більше відчувається запах моря. Азовське – найбільш багате мінералами море України, в ньому міститься ледь не вся "таблиця Менделєєва". Тому навіть вдихання приморського повітря відновлює імунітет, а зараз це дуже важливо.

Фото: Заповідна зона Бердянської коси (з особистого архіву)

Тому влітку мешканці області і ближніх регіонів їдуть до курортного і більш-менш бюджетного Бердянська. А ми, діставшись до нього, відразу вирушили на околицю. По-моєму, це найпривабливіша частина міста і вона прекрасна в будь-яку пору року. Вона, як довга рука, що тягнеться вздовж відкритого моря на 20 кілометрів, сміливо може поборотися за місце в рейтингу найкрасивіших околиць українських міст.

Заповідна зона коси (частина величезного Приазовського Національного парку) наче заманює вглиб своїми яскравими коридорами-рукавами. І я розумію, чому у бердянських художників виходять такі магнетичні пейзажі.

Фото: Бердянська коса тягнеться на 20 км (з особистого архіву)

Крім того, тут повно живності і можна випадково потрапити на фото-сафарі. Зайці, куниці, лисиці, ласки, степові коти та єнотовидні собаки. Всіх можна зустріти на оголовку. Крім тваринного світу тут є ще й 350 видів рослин, багато з яких можна побачити хіба що на картинках у Червоній книзі.

Острів птахів

В акваторії Бердянська є кілька заповідних островів, Великий і Малий Дзендзики. Обидва давно і виправдано називають пташиними. Адже на них збираються багато видів пернатих. Острови ці зараз мають статус заповідників, і це важлива рекреаційна зона для пташиної братії, вони відтворюють там свої популяції.

Фото: Пташиний острів (з особистого архіву)

Відпочивати на цих островах заборонено (хоча, варто визнати, заборона не всім писана). Нам, як знімальній групі, єгері дозволили зійти на берег. Але тільки, щоб зняти і показати унікальність цього дикого куточка. Люди в цих пейзажах зайві.

Однак, якщо дотримувати правил і не наближатися до птахів ближче, ніж на 200 метрів, можна влаштувати популярний в Європі "bird watching" (спостереження за птахами). В акваторії обох Дзендзиків можна побачити близько трьох сотень видів птахів. Найбільше їх тут саме в міжсезоння і під час перельотів.

Тому маю надію, що місцеві турагенти зможуть організувати безпечні для крилатих мешканців Приазов'я водяні фотосафарі.

Фото: Пташиний острів з повітря (з особистого архіву)

Цілющі лиманні озера

Бердянськ – це місто-курорт. Хоча зараз і трохи запущений. Цей гордий статус - не вигадка. В межах коси й до околиці міста розлилися близько десяти великих і невідомо скільки дрібних лиманних озер. Як виявилося, багатих на цілющі грязі.

Історія з життя: місцеві рибалки, щодня повертаючися з промислу, йшли додому навпростець, через поклади бруду у водоймах. Згодом світила медицини Російської імперії помітили, що ніхто з них не хворів ні на ревматизм, ні на радикуліт. А вже в 1902 році, переконавшись у цілющості грязей, в міській управі наказали побудувати на березі однієї з мінеральних водойм дерев'яну грязьову здравницю.

Туристи часто влаштовують собі СПА на мінеральних берегах. І я спробувала, звичайно. Це цікаво, але не ефективно, більш того – можна собі нашкодити.

Фото: Туристи влаштовують собі грязьові спа (з особистого архіву)

Варто? Ні, тому що в місті цілий рік працює цілих шість бальнеологічних санаторіїв, де вас обстежить лікар. Там грязь проходить спеціальну термічну обробку і набирає сили. Ну і крім усього, її будуть накладати дозовано.

Валерія Микульська "ставить лайк" Північному Приазов'ю і радить навідатися туди вже цієї осені.

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