Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причина

Через сильний снігопад і хуртовини під Стамбулом затримується низка авіарейсів. Зокрема рейс української авіакомпанії SkyUp, передає кореспондент РБК-Україна Катерина Колонович, яка очікує посадки на борт.

За її інформацією, рейс затримуєтеся поки що на годину, проте через погану погоду може затриматися на довше.

"Затримується багато рейсів. У самому Стамбулі світить сонце, але біля аеропорту хуртовина сильна. Літак SkyUp не міг сісти й нікуди не полетів", - розповіла вона.

РБК-Україна намагалося зв'язатися з пресслужбою авіакомпанії, однак там поки не відповіли.

На цю мить у розкладі авіакомпанії SkyUp вказано час затримки рейсу PQ492 до 17:20.

Фото: скриншот сайту SkyUp (skyup.aero)

На сайті бронювання квитків попереджають пасажирів про затримку рейсу у зв'язку з погодними умовами.

"Ми так розуміємо, що наш літак не сів, а полетів до іншого міста. Він ще має повернутися звідти, щоб нас забрати", - зазначила туристка.

Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою авіакомпанії, наразі немає інформації.

На цю мить у розкладі авіакомпанії SkyUp вказано час затримки рейсу до 17.20:

Фото: Під Стамбулом затримується низка авіарейсів через снігопад (Катерина Колонович)

"Під час затримки рейсу Sky Up забезпечив пасажирів харчуванням і дав перекус: бутерброди, і напій на вибір - сік, вода, кола", - повідомила пізніше Катерина, виславши кілька фото:

Фото: Харчування пасажирів на час затримки рейсу через негоду (Катерина Колонович)

Сильний снігопад у Стамбулі спричинив перебої у роботі транспорту

Похолодання та снігопад по всій Туреччині дісталися Стамбула, накривши частину міста і викликавши збої в русі транспорту, пише видання Daily Sabah.

У високогірних районах 16-мільйонного міста сильний снігопад спостерігається з вечора п'ятниці.

У Державній метеорологічній службі Туреччини (TSMS) закликали мешканців міста по можливості залишатися вдома, якщо цього нема потреби.

За повідомленням влади, рух транспорту не надто постраждав. Однак у місті все ж таки сталося кілька аварій.

Поліція та бригади Головного управління автомобільних доріг (KGM) забезпечують очищення основних автомагістралей та автомагістралей, що ведуть до Стамбула. Робота активізувалася після того, як сильний снігопад посилився і в сусідніх провінціях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше за десятки років сильний снігопад накрив курортні острови Греції.