Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причина

Рейс авіакомпанії SkyUp затримується через сильну негоду
Через сильний снігопад і хуртовини під Стамбулом затримується низка авіарейсів. Зокрема рейс української авіакомпанії SkyUp, передає кореспондент РБК-Україна Катерина Колонович, яка очікує посадки на борт.
За її інформацією, рейс затримуєтеся поки що на годину, проте через погану погоду може затриматися на довше.
"Затримується багато рейсів. У самому Стамбулі світить сонце, але біля аеропорту хуртовина сильна. Літак SkyUp не міг сісти й нікуди не полетів", - розповіла вона.
РБК-Україна намагалося зв'язатися з пресслужбою авіакомпанії, однак там поки не відповіли.
На цю мить у розкладі авіакомпанії SkyUp вказано час затримки рейсу PQ492 до 17:20.
На сайті бронювання квитків попереджають пасажирів про затримку рейсу у зв'язку з погодними умовами.
"Ми так розуміємо, що наш літак не сів, а полетів до іншого міста. Він ще має повернутися звідти, щоб нас забрати", - зазначила туристка.
Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою авіакомпанії, наразі немає інформації.
На цю мить у розкладі авіакомпанії SkyUp вказано час затримки рейсу до 17.20:
Фото: Під Стамбулом затримується низка авіарейсів через снігопад (Катерина Колонович)
"Під час затримки рейсу Sky Up забезпечив пасажирів харчуванням і дав перекус: бутерброди, і напій на вибір - сік, вода, кола", - повідомила пізніше Катерина, виславши кілька фото:
Фото: Харчування пасажирів на час затримки рейсу через негоду (Катерина Колонович)
Похолодання та снігопад по всій Туреччині дісталися Стамбула, накривши частину міста і викликавши збої в русі транспорту, пише видання Daily Sabah.
У високогірних районах 16-мільйонного міста сильний снігопад спостерігається з вечора п'ятниці.
У Державній метеорологічній службі Туреччини (TSMS) закликали мешканців міста по можливості залишатися вдома, якщо цього нема потреби.
За повідомленням влади, рух транспорту не надто постраждав. Однак у місті все ж таки сталося кілька аварій.
Поліція та бригади Головного управління автомобільних доріг (KGM) забезпечують очищення основних автомагістралей та автомагістралей, що ведуть до Стамбула. Робота активізувалася після того, як сильний снігопад посилився і в сусідніх провінціях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше за десятки років сильний снігопад накрив курортні острови Греції.