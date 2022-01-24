Украинские туристы не могут вылететь из Стамбула: в чем причина

Из-за сильного снегопада и метели под Стамбулом задерживается ряд авиарейсов. В частности, рейс украинской авиакомпании SkyUp, передает корреспондент РБК-Украина Катерина Колонович, которая ожидает посадки на борт.

По ее информации, рейс задерживается пока на час, однако из-за плохой погоды может задержаться на дольше.

"Задерживается много рейсов. В самом Стамбуле светит солнце, но вот около аэропорта метель сильная. Самолет SkyUp не мог сесть и никуда не полетел", — рассказала она.

РБК-Украина пыталось связаться с пресс-службой авиакомпании, однако на момент публикации новости там пока не ответили.

На данный момент в расписании авиакомпании SkyUp указано время задержки рейса PQ492 до 17:20:

Фото: Скриншот сайта SkyUp (skyup.aero)

На сайте бронирования билетов предупреждают пассажиров о задержке рейса в связи с погодными условиям.

"Мы так понимаем, что наш самолет не сел, а улетел в другой город. Он еще должен вернуться оттуда, чтобы нас забрать", — отметила туристка.

Фото: Под Стамбулом задерживается ряд авиарейсов из-за снегопада (Катерина Колонович)

"Во время задержки рейса Sky Up обеспечил пассажиров питанием и дал перекус: бутерброды, и напиток на выбор - сок, вода, кола", — сообщила позже Катерина, выслав несколько фото:

Фото: Питание пассажиров на время задержки рейса из-за непогоды (Катерина Колонович)

Сильный снегопад в Стамбуле вызвал перебои в работе транспорта

Похолодание и снегопад по всей Турции добрались до Стамбула, накрыв часть города и вызвав сбои в движении транспорта, пишет издание Daily Sabah.

В высокогорных районах 16-миллионного мегаполиса сильный снегопад наблюдается с вечера пятницы.

В Государственной метеорологической службе Турции (TSMS) призвали жителей города по возможности оставаться дома, если в этом нет необходимости.

По сообщениям властей, движение транспорта не слишком пострадало. Однако в городе все же произошло несколько аварий.

Полиция и бригады Главного управления автомобильных дорог (KGM) обеспечивают очистку основных автомагистралей и автомагистралей, ведущих в Стамбул. Работа активизировалась после того, как сильный снегопад усилился и в соседних провинциях.

Напомним, ранее мы писали, что впервые за десятки лет мощный снегопад накрыл курортные острова Греции.