Рідкісне явище за десятки років: курортні грецькі острови накрило сильним снігом

Місцеві жителі зафіксували на фото та відео снігові краєвиди, але місцева інфраструктура виявилася не готовою до такої погоди

Грецькі острови вперше за довгий час накрили сильним снігом, повідомляє Greekreporter.com.

За прогнозами Національної метеорологічної служби, 23 січня 2022 року погодний фронт "Елпіс" накрив Грецію. Низькі температури, сильний снігопад та сильний вітер продовжують накривати країну й у понеділок, 24 січня.

Внаслідок складних погодних умов Сірос, Наксос, Тінос, Андрос, Міконос, Санторині та інші Кікладські острови, включаючи материк, були вкриті білою пеленою снігу.

News of the day: Syros, under the snow. #Greece pic.twitter.com/bASy9lt3Hy